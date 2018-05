Polští policisté přestali rozdávat pokuty, protestují proti pracovním podmínkám

V Polsku se teď řidiči mají. Většina těch, kteří jsou přistiženi při rychlé jízdě, dostane místo pokuty jen napomenutí. Jak píše web polské televize TVN, není to tím, že by měli štěstí a natrefili na milého policistu. Je to výsledek protestu proti nízkým platům a špatným pracovním podmínkám.