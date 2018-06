První praporsche jako umělecký unikát v centru Prahy

Automobilka Porsche letos slaví 70 let od svého založení. Tím magickým datem byl 8. červen 1948. V ten den totiž získalo schválení k provozu první sportovní auto značky Porsche: model 356 číslo 1, tedy prototyp prvního sériového porsche. Auto vzniklo ještě v rakouském Gmündu.

Vůz, který odstartoval bohatou historii značky následně usídlené na stuttgartském předměstí Zuffenhausen, je opravdovým unikátem. Už třeba proto, že je vlastně hodně jiný než následné sériové vozy. Číslo 1 má vzduchem chlazený čtyřválec typu boxer uložený uprostřed, tedy za zadními sedadly, ale před přední nápravou. Sériová 356 dostala řešení s motorem vzadu za zadní nápravou, což je dodnes pro Porsche 911, v podstatě nástupce typu 356, typický znak. Tehdy šlo ale o řešení pragmatické – motor za zadní nápravou měl i VW Brouk, ze kterého vlastně konstrukčně 356 vycházela.

Číslo 1 je na pár dnů v Praze. Ovšem nikoli originální původní vůz, ale jeho pečlivě vyrobená replika. Má to svůj důvod a ten není jen v tom, že ona skleněná krabice s krásným Porsche putuje v rámci oslav po celé Evropě a každých pár dnů je jinde. A kdyby při přepravě přišel k úhoně vzácný originál, byla by to samozřejmě katastrofa. A ještě jeden argument: původní auto totiž bylo časem prodáno a několikrát různě upravováno a už není v té podobě, v jaké kdysi poprvé vyjelo na silnice.

Historie Porsche Čtěte v magazínu INDEX LN Článek o 70. výročí značky Porsche čtěte v pondělí 25. června v magazínu Index LN - ZDE

U Porsche se rozhodli, že originální „jedničku“ nechají v té podobě, v jaké je – snaha navrátit autu původní vizáž (rozdíly jsou jen v detailech) by totiž vlastně mohla originál svým způsobem znehodnotit. Vždyť i to, jak se časem lehce měnil, je nedílnou součástí odkazu tohoto vozu. A tak se v továrně rozhodli, že si k 70. narozeninám dají dárek a vytvořili věrnou repliku původního Porsche 356 no.1. A ta teď vesele jezdí po světě a připomíná široké veřejnosti odkaz značky. Vznikla s využitím původních výrobních postupů.

„Mám velkou radost, že můžeme všem fanouškům sportovních automobilů i široké veřejnosti v České republice ukázat v rámci oslav našeho významného jubilea unikátní Porsche 356 číslo 1 Roadster,“ řekl Martin Skront, Brand Manager Porsche a zároveň ředitel Porsche Centra Praha společnosti Porsche Inter Auto CZ při slavnostním představení repliky v Praze. „Tento automobil má pro Porsche obrovský symbolický význam, protože jeho geny definují design, jízdní dynamiku a lehkou konstrukci všech následujících generací sportovních vozů Porsche až do současnosti. A na této tradici se nic nezmění ani v budoucnosti.“

Původní dochovaný vůz Porsche 356 číslo 1 si pak mohou prohlédnout návštěvníci muzea značky v domovském Stuttgartu. Tam je od 8. června otevřena výstava, která se historii Porsche věnuje a kde je „jednička“ prvním exponátem, se kterým se návštěvníci setkají.

Své významné výročí pak značka slaví doslova po celém světě celou řadou akcí nebo třeba krásným konceptem 911 Speedster, který svým způsobem také na původní „praporsche“ odkazuje.