První sportovní porsche zabilo Jamese Deana. Teď slaví 60 let v důchodu

James Dean a Porsche 550 Tragická událost stála za vznikem dvou legend: kultovní image Jamese Deana a značky Porsche. Nadějný herec měl zálibu v rychlých autech, která střídal jedno za druhým. Když končilo natáčení jeho posledního filmu Obr, dal své Porsche 356 Super Speedster na protiúčet a pořídil 550 Spyder. To bylo 21. září 1955. O dva dny později herec Alec Guinness označil spydera za hříšné auto a prohlásil: „pokud s ním budeš jezdit, do týdne se zabiješ.“ Shodou okolností právě dne 30. září 1955 jeli Dean a jeho mechanik Rolf Wütherich na místě spolujezdce z Hollywoodu na závody v 500 km vzdáleném Salinas. Dean řídil svižně, hodně předjížděl a dokonce dostal pokutu za rychlost. Do cíle ale nedorazil – po čtyřech a půl hodinách jízdy a 320 ujetých kilometrech se vyboural. Na hlavní silnici vedoucí na západ se zrovna otáčel Ford Tudor. Mladý řidič za jeho volantem nízké Deanovo porsche přehlédl, Dean zase spatřil ford v zapadajícím slunci na poslední chvíli a nedokázal se vyhnout. Obě auta se čelně srazila, porsche jelo zhruba 90kilometrovou rychlostí. Dean i Wütherich byli těžce zraněni. Spolujezdec s mnohočetnými zlomeninami nehodu přežil a zemřel až o 26 let později při jiné autonehodě. Herec za volantem měl zranění vážnější a bezprostředně po převozu do nemocnice jim čtyřiadvacetiletá superstar své doby podlehla. O měsíc později měl premiéru jeho nejslavnější film Rebel bez příčiny. Souběh s náhlou a nečekanou smrtí Deanovi zajistil věčnou slávu. James Dean a jeho osudový vůz