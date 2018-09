Významný rok pro Porsche. Značka oslavila 70, model 911 pak 55 let

Silesia Ring je vcelku nový závodní okruh, který vznikl na bývalém letišti nedaleko polských Katovic. V sobotu 9. června se stal dějstvím velkého festivalu fanoušků značky Porsche. Zastoupení pro střední a východní Evropu tu totiž uspořádalo jednu z největších Porsche akcí v rámci oslav 70. výročí vzniku značky.

Tím pravým svátečním dnem je 8. červen 1948. V ten den získalo registraci první Porsche typu 356 a to je tedy den, který značka považuje za datum svého oficiálního vzniku. A to i přesto, že Ferdinand Porsche založil svou konstrukční kancelář ve Stuttgartu už v roce 1931.

Stovky návštěvníků, z nichž mnozí na Silesia Ring dorazili vlastními vozy Porsche, mohly na polském okruhu obdivovat minulost i současnost značky. Minulost tu reprezentovaly historické modely značky vystavené v části zázemí okruhu: od modelu 356, přes první typy 911 až po dnes již živoucí legendu, supersport Porsche Carrera GT s ohromujícím desetiválcovým motorem a pověstí zákeřného zabijáka nepozorných či nezkušených řidičů.

Na vlastní kůži si pak mohli návštěvníci vyzkoušet vozy Porsche v různých podmínkách: SUV Cayenne tu mohli prohánět po dvou terénních úsecích, se sportovními vozy 911 a 718 mohli vyzkoušet akceleraci a schopnost brzdění či slalom. Po okruhu se mohli svézt cestovními vozy Panamera a tak dále a tak dále. Atmosféru nezkazil ani déšť, který během odpoledne dorazil. Večer pak velký Porsche festival uzavřel koncert kapely Jamiroquai, jejíž frontman Jay Kay je znám svou láskou k rychlým autům a v jeho garáži vozy značky Porsche nechybí. Najdeme v ní například dvě krásná Porsche 911 2.7 RS nebo moderní „hyperauto“ 918 Spyder.

Do Katovic jsme přicestovali z Vratislavi a během této cesty (s důkladně promyšlenými zajížďkami) jsme si vyzkoušeli hned tři modely současné produkce značky. Ta, ač firma tvrdí, že každé auto Porsche je sportovním vozem, je v podstatě rozdělena do tří kategorií. Ty skutečné sporťáky zastupují modely 718 Boxster a Cayman a samozřejmě typ 911. Cestovní vozy reprezentuje Porsche Panamera a SUV pak modely Cayenne a Macan.

Rychlá střela

Nejprve usedáme za volant modelu Panamera Sport Turismo v provedení Turbo S E-Hybrid. To je nejsilnější verze, ve které se Panamera aktuálně prodává. Její hybridní ústrojí, které prý těží i ze zkušeností s hybridním speciály v Le Mans (tam už Porsche v nejvyšší třídě nestartuje), je skutečně pozoruhodným pohonem. Samotný osmiválcový motor s objemem 4 litry a a přeplňováním dává úctyhodný výkon 404 kW (550 koní) a k tomu je tu ještě elektromotor o výkonu 100 kW (136 koní). Celé se to dohromady potkává na maximu rovných 500 kW, tedy 680 koní. To je skutečně zběsilá hodnota, vždyť Panamera Turbo S E-Hybrid je aktuálně tím nejvýkonnějším, co si lze u Porsche pořídit.

Ohromujícímu výkonu samozřejmě odpovídá i dynamika auta: stačí při předjíždění jen lehce sešlápnout plynový pedál a ukazatel rychlosti na palubní desce se vydává hodně rychle a hodně daleko za jakékoli legální hodnoty. Stovku toto 2,4 tuny těžké kombi, které umí čistě na baterky ujet až 50 kilometrů, zvládne za pouhé 3,4 sekundy. Rychlost přitom auto maskuje neskutečně, v legálních rychlostech to uvnitř vypadá, skoro jako že auto stojí a je tu téměř absolutní ticho. Závratná rychlost této Panamery je ale trochu záludná, protože do zatáček je přeci jen potřeba vjíždět opatrněji, vysoká hmotnost se v nich projeví. Ale opět: brzdná síla je ohromující a ostrá jízda navíc ještě dovede dobíjet baterie vozu. Spíš než auto na řezání zatáček je to rychlá střela pro přesuny napříč státy i kontinenty.

Záchrana značky

Po Panameře přesedáme do auta, které je aktuálně nejprodávanějším modelem Porsche: do SUV Macan, konkrétně opět v nejsilnější verzi Turbo Performance Edition. To nám může posloužit jako oslí můstek k určité historické exkurzi. Jsou to totiž právě auta kategorie SUV, která v podstatě Porsche dělají moderní automobilkou, která nejenže funguje, ale funguje výtečně. Díky nim nejenže Porsche dnes vůbec existuje, ale je zároveň nejvýdělečnější automobilkou na světě: provozní marže v roce 2016 byla 17,4 %, to neumí ani Ferrari.

Než Porsche začalo SUV vyrábět, byla to vlastně vcelku malá automobilka, která by měla potíže v současné době přežít. V roce 2002, tedy v roce, kdy se teprve začalo vyrábět velké SUV Cayenne, značka prodala jen něco málo přes 54 tisíc vozů. S Cayenne začal významný růst a loni i hlavně díky dvěma řadám SUV značka prodala přes 246 tisíc vozů. Na luxusní značku je to ohromující výkon, na kterém se právě Macan podílí nejvíc: loni jej zvolilo přes 97 tisíc zákazníků. Druhým nejprodávanějším modelem je Cayenne s asi 64 tisíci prodanými vozy a to se čekalo na letošní novou generaci. Pak teprve s větší propastí následují další modely: legendární 911 si loni našla přes 32 tisíc zákazníků, nová výše zmíněná Panamera zaujala přes 28 tisíc lientů a menší sportovní modely si koupilo přes 25 tisíc lidí.

A jaké je nejprodávanější porsche? Upřímně, je na něm trochu vidět jeho věk, auto uvedené v roce 2014 ještě na starší verzi koncernové platformy MLB aktuálně čeká na modernizaci v podobě faceliftu a třeba jeho infotainment není tak moderní, jako v Panameře nebo Cayenne. Ale jízdně se rozhodně nemá zač stydět a jasně ukazuje, proč (kromě image) toto auto zákazníci volí: mezi středně velkými SUV je to jedno z nejagilnějších aut. V zatáčkách je sice výrazněji nedotáčivé, ale působí překvapivě lehce a přeplňovaný šestiválec s výkonem 324 kW (440 koní) má řízný zvuk a přináší zrychlení z nuly na stovku za 4,4 sekundy.

Skutečný sporťák

Na závěr na nás vyšlo nejzábavnější auto, 718 Boxster GTS, tedy nejsilnější provedení „malého“ sporťáku od Porsche. Z „běžných“ modelů značky je to skutečně to nejzábavnější a nejsportovnější auto, které lze u Porsche pořídit. Zvolit ho lze i v provedení s manuální převodovkou, ale my jsme jezdili s verzí s dvouspojkovým automatem PDK, které je trochu rychlejší, ale méně vtáhne řidiče do hry.

I tak je to opravdu ryzí porsche, auto, ve kterém lze ochutnat onu podstatu a historický odkaz značky. Působí velmi lehce a řídit ho je velká zábava, byť po nedávném přechodu na přeplňované motory ztratila tato modelová řada trochu ze svého ryzího charakteru, ale zase získala na rychlosti. Silný zvuk motoru, vítr ve vlasech a skvěle přesné řízení nebo perfektně dávkovatelné brzdy jsou tím, co vtáhne řidiče opravdu do hry. I zrychlení je samozřejmě působivé, ale za volantem boxsteru vlastně není tak důležité: auto zrychluje s vervou, ale důležité je, jak krásně „sedí“ v zatáčkách a jak přesně se v nich dá řídit.

Při té vší přesnosti a vtažení do hry přitom překvapí, jak je Porsche 718 i ve své nejostřejší variantě vcelku pohodlné. Na rozbitých polských silnicích se sice natřásá, ale pro posádku to není přehnaně nepříjemné, spíš jde o to, že auto tím posílá řidiči signály o stavu vozovky a nabádá ho k opatrnějšímu zacházení. Tak dobré odladění podvozku mimochodem ukazuje výhodu, kterou Porsche coby tradiční a vcelku velká automobilka oproti menším konkurentům má: bohaté zkušenosti s různými typy aut znamenají, že u Porsche jsou experti v ladění podvozků a zvládají svou práci skutečně skvěle. Všechna auta, která jsme zkoušeli, jezdí příkladně a poskytují perfektní kombinaci komfortu a sportovních jízdních vlastností, jakou najdeme jen u málokterých vozů.

Drobné oslavy

Porsche své sedmdesáté výročí neslavilo jen svým festivalem v Polsku. Různých drobných oslav přichystala značka celou řadu: od speciální výstavy ve svém domovském Porsche Muzeu ve Stuttgartu až po cestovní „exhibici“ se zmíněným prvním Porsche. Automobilka totiž připravila specialitu: model 356 číslo 1, tedy auto, které právě 8. června 1948 dalo de facto vzniknout této značce, putuje ve speciálním skleněném kontejneru po městech Evropy – v každé z vybraných lokalit se zastaví na pár dnů a pak putuje dále.

Do Prahy dorazil tento přelomový vůz 20. června (galerie je k vidění zde). Ve skleněném kontejneru není původní model, který se podařilo do současnosti dochovat, ale replika. Důvodem je to, že původní auto vlastně už není tak původní: v minulosti bylo několikrát upravováno a jeho podoba neodpovídá té, ve které se kdysi představilo světu. Proto se u Porsche v rámci oslav rozhodli postavit věrnou repliku prvního modelu, která ctí původní tvary. A tu v rámci oslav sedmdesátého výročí ukazuje veřejnosti.

Zvláštností prvního modelu 356 je mimo jiné jeho uložení motoru: na rozdíl od následných sériových provedení má tento prototyp motor uložený uprostřed, tedy před zadní nápravou, ale za sedadlem řidiče. V sériové verzi dostalo auto motor uložený vzadu, tedy za zadní nápravou. Důvod byl jednoduchý: úspora. Sériový vůz totiž využil zadní nápravu a motor z VW Brouka. Brouk a 356 mají i díky tomu úzký vztah otec a syn. Brouka totiž zkonstruoval Ferdinand Porsche (rodák z Vratislavic nad Nisou), 356 je pak dílem jeho syna Ferryho Porscheho (celým jménem Ferdinand Anton Ernst Porsche).

Své sedmdesáté výročí slavilo Porsche ve velkém stylu i při letošním ročníku slavné čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, která se jela o víkendu 16. a 17 června. V ní sice už automobilka neměla zástupce v nejvyšší třídě LMP1 (z té po loňském vítězství odešla), a tak nemohla pomýšlet na celkové vítězství. Ale účast ve třídě cestovních vozů GTE Pro s modelem 911 RSR dávala naději na vítězství v této prestižní kategorii.

Tovární tým přivezl do Le Mans dva exempláře 911, jejichž zbarvení odkazovalo na legendární historické účastníky značky Porsche ve slavném závodě. Jeden model ve zbarvení Rothmans, které nesly speciály 962 v osmdesátých letech a druhý růžový v provedení Pink Pig, který odkazuje na typ 917/20 z roku 1971.

55 let legendy

Porsche si ke svým sedmdesátým narozeninám nadělilo i svůj vlastní malý dárek. Automobilka světu přesně v den výročí představila i koncept modelu 911 Speedster, který svým provedením odkazuje na první typ 356 a zároveň je jakýmsi vyvrcholením stávajícího provedení legendárního modelu 911. Generace označovaná interně jako 991 se totiž vyrábí od roku 2012 a v blízké době, nejspíš v průběhu příštího roku, tedy dostane nástupce. Speedster je v současnosti pouze koncept, ale šušká se o tom, že by to právě mohla být závěrečná varianta, kterou značka svým příznivcům v této generaci nabídne.

Auto by to bylo lákavé. Porsche, pokud jej vyrobí, z něj určitě udělá limitovanou edici, takže k dispozici budou maximálně stovky kusů. Krásné Porsche bez střechy má plochý šestiválec s výkonem 500 koní, který se jistě bude moci pochlubit hodně divokým zvukem: motor totiž točí až 9 000 otáček za minutu.

Speedster je ale zatím jen snové auto, my jsme však před časem v rámci běžného testu mohli usednout za volant jeho trochu obyčejnějšího „brášky“: typu 911 Carrera GTS Cabrio. Toto provedení má „jen“ 450 koní, ale jasně ukazuje, jakou cestu za dobu své existence řada 911 urazila. Ostatně, toto auto také letos slaví jubileum: první Porsche 911 bylo světu představeno na frankfurtském autosalonu v roce 1963, tedy před 55 lety. Tehdy ještě pod označením 901, které ale muselo Porsche po protestu ze strany Peugeotu (má ochrannou známku na číselná označení s nulou uprostřed) změnit na dnes legendární 911.

První 911 působí z dnešního hlediska coby sportovní auto možná trochu úsměvným dojmem. Jeho plochý, vzduchem chlazený šestiválec, měl výkon pouhých 96 kW, tedy 130 koní. Na danou dobu to bylo dost a 2+2místné auto bylo příjemným sportovním modelem, ale dnes je základní provedení 911 téměř třikrát výkonnější (má 370 koní). Ano, 911 sice během let výrazně povyrostla a například v roce 1998 přešla na zvukově už trochu méně výrazné vodou chlazené motory, ale nárůst výkonu znamená, že dnes je 911 mnohem dramatičtější auto.

Potvrzuje to i svezení s typem GTS, stále ještě aktuální generace 991, která jako první hromadně přešla na přeplňované motory. Ty dosud měly jen modely Turbo a některé speciální typy, teď je naopak u 911 vzácností nepřeplňovaný motor. GTS má díky tomu ohromující zátah, který v provedení s dvouspojkovou převodovkou potvrzuje hodnota zrychlení z nuly na 100 km/h za pouhých 3,8 sekundy.

U takto rychlého auta možná nedává otevřená verze takový smysl, kupé bude přesnější a rychlejší, ale i tady platí, že auto bez střechy vtáhne řidiče více do hry. Carrera GTS je až směšně rychlá, v běžném provozu zůstává jeho potenciál hrubě nevyužit. Obzvlášť v porovnání s menšími modely Boxster je tu znát, jak samozřejmě rychlá moderní 911 je. Přesto si nadále ponechává své specifikum, které je dáno umístěném motoru za zadní nápravou, tak jak to měly první 911 i první sériová Porsche 356. Škarohlídi tvrdí, že to je špatné umístění a mají trochu pravdu: motor vzadu znamená, že nezvykle značná část hmoty auta je za zadní nápravou a to může znamenat především pro nezkušené řidiče trochu nevyzpytatelné chování.

Už dávno ale neplatí, že je 911 v rukou nezkušeného řidiče tak trochu nebezpečná, divoké tendence zádě krotí jak pečlivé ladění inženýrů, tak moderní stabilizační systémy – ten od Porsche nazývaný Porsche Stability Management (PSM), patří opět k tomu nejlepšímu na trhu. Ale ano, řízení 911 je trochu specifická disciplína.

Namísto rychlosti a divokého chování je ovšem největším překvapením současné 911 to, jak praktická a použitelná dovede být v každodenním provozu. Svým způsobem je i silná GTS vcelku přátelské auto, do kterého jednoduše nasednete a jedete. Působí tak trochu jako lepší běžný hatchback a to nikoli ve špatném slova smyslu: luxus a síla z 911 GTS čiší, ale přitom je se v něm téměř každý cítí hned jako doma. Je to určité specifikum 911 v dané třídě sportovních vozů a mohou za to i klasické tvary auta s trochu méně skloněným čelním oknem. V 911 si prostě řidič nepřipadá tak stísněně a „sportovně“, jako v řadě konkurentů, což z něj dělá skvělý cestovní vůz pro běžnou jízdu. Na tu samozřejmě bohatě stačí i běžná 911 a v podstatě se říká, že vyšší verze jsou jen jakýmsi odrazem chutí a bohatství peněženky svého majitele.

Novodobá legenda

Řídit Porsche je jednoduše zážitek a platí to v podstatě pro jakýkoli model – i když zastánci sportovních vozů nemohou mnohým typům v současné nabídce přijít na jméno. Jenže bez SUV by možná dnes značka neexistovala a nemohla by vyrábět ta úžasná skutečně sportovní auta, která z ní udělala automobilovou legendu. A jen tak mimochodem: i ona slavná 911 je vlastně docela „tuctové“ auto, jakkoli to nemyslíme hanlivě. Porsche už jich totiž za svou historii vyrobilo přes milion kusů, takže dodnes nejspíš jezdí po světě více kusů tohoto modelu než moderního SUV Cayenne. I to říká něco o kvalitách legendárního modelu.

Značka, která se mimo jiné chlubí i více než 30 tisíci vítězství v motoristických závodech, ale nežije jen v minulosti. Naopak, aby mohla její legenda žít nadále, intenzivně myslí na budoucnost. Tou budou mimo jiné i elektromobily. Opět v rámci oslav svého sedmdesátého výročí totiž značka oznámila, že její první elektromobil, který bude vycházet ze studie Mission E, se bude jmenovat Taycan. Sériového provedení se nejspíš dočkáme příští rok, krásné čtyřdveřové kupé slibuje výkon 440 kW (600 koní), zrychlení z nuly na 100 km/h za 3,5 sekundy a dojezd na jedno nabití přes 500 kilometrů. Specialitou auta bude také rychlé dobíjení, díky podpoře nabíjecího výkonu až 350 kW (napětí 800 V) bude možné Taycan dobít na 80 % kapacity baterií zhruba za 15 minut. To ale vyžaduje speciální dobíječky, o jejichž budování se Porsche v příštích letech zasadí.

Modelem Taycan pak elektrické snahy Posche nekončí, ba naopak. Letos na jaře na autosalonu v Ženevě představila značka další elektrický koncept: Mission E Cross Turismo. Základní linie vychází z Mission E, auto ale dostalo zvýšený podvozek a díky téhle nezvyklé kombinaci dává vzpomenout na další legendu: speciální verzi typu 911 označenou jako 953, která v roce 1984 vyhrála slavnou Rallye Paříž – Dakar nebo na pozdější rallyové provedení „monstra“ 959. I při pohledu do budoucnosti se tak Porsche ohlíží ke své bohaté minulosti. A to ze značky dělá tak žádanou záležitost.