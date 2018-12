Další Porsche 911 je tu. Legenda je nová a zase stejná

Design prémiových aut německé provenience se tradičně s novou generací příliš nemění, a když už si návrháři popustí uzdu fantazii, tak ponechají minimálně některé prvky, které pomohou auto jasně identifikovat a které mu pomohou pomaleji stárnout.

Designéři u Porsche to mají ovšem ještě mnohem složitější. Na klasické Porsche 911 v podstatě odkazují všechny modely značky a samotná 911 prostě musí mít siluetu svého praprapředka. Za těch 55 let se sice zásadně změnily rozměry 911 a samozřejmě i technika, ale že je to Porsche 911, musí poznat i automobilový analfabet.

Proto není divu, že nejnovější generace, interně označená 992, na tu předchozí (991) designem výrazně navazuje. Fanoušek ji od předchozí generace určitě pozná, běžný motorista si bude muset dát pozor na některé detaily. Základní tvary obou generací jsou velmi podobné, i to svědčí o tom, že auto stárne velmi pomalu. Vždyť předchozí 911 je tu od roku 2011.

Zvnějšku se novinka odlišuje především vpředu a vzadu, z bočního pohledu jsou nejmarkantnějším rozdílem kliky dveří, které jsou nyní zapuštěné, a také vyboulenější blatníky, ale to při letmém pohledu asi postřehne málokdo. Vpředu a vzadu výrobce chtěl, aby nová 911 působila širším dojmem. Takže ji vpředu o 4,5 centimetru rozšířil a přidal i vizuální prvky, aby to bylo patrné na první pohled.

Vpředu tak nasávací otvory vzduchu tvoří pás, přestože technicky jsou stále rozdělené na tři části. Vzadu ještě víc výrobce ztenčil koncová světla, které spojuje světelný pás, a místo na registrační značku přesunul dolu na difuzor, který je nyní mohutnější a spolu s příslušenstvím je roztažený přes celou šířku auta. Zajímavostí je třetí brzdové světlo uprostřed mřížky motoru. To je dobré poznávací znamení.

V detailech si fanoušci všimnou, že přední kapota je nyní delší a končí až u nárazníku, jiný tvar má i kryt motoru v zadní části auta. Celkově vypadá nová 911 povedeně, jasně odkazuje na původní model. Na druhou stranu oproti předchozí generaci je to rozhodně evoluce, nikoliv designová revoluce.

Uvnitř je změn víc, palubní deska je úplně nová. Ale opět v tradičním stylu, takže na první letmý pohled z obrázku to tak nevypadá. Podrobnější pohled napoví, že výrobce postupoval logicky a ergonomicky a vše je opravdu nové. Displej multimediálního systému se posunul nahoru, blíže zornému poli řidiče. Opačným směrem se vydaly prostřední výdechy ventilace. Malá kaplička uprostřed desky zůstala, ale jinak je tvar celé plochy jiný. Stejně jako zvětšené boční výdechy ventilace, nebo menší volič automatu či jinak tvarované a umístěné madlo na dveřích.

Přestože jsou dnes v prémiové třídě módní celodisplejové přístroje, tak u Porsche prostě musí prostřední otáčkoměr zůstat analogový. Displeje jsou okolo něj a uživatel si může nastavit, co budou zobrazovat. Displej multimediálního systému je větší, má úhlopříčku téměř 11 palců. Novinkou ve výbavě je termovizní kamera pro asistenta noční jízdy nebo asistent Wet Mode, který pomáhá při jízdě na mokré silnici.

Na úvod Porsche představilo dvě specifikace nové 911. Je to Carrera S a Carrera 4S, tedy prostřední specifikace Carrery s pohonem zadních kol u S a všech u 4S. Přeplňovaný šestiválec s objemem necelé tři litry má o 22 kW vyšší výkon než agregát stejných verzí v končící minulé generaci Carrery S. Mezigeneračních změn je poměrně dost, od jiného umístění turbodmychadel po upravené vstřikování. Výsledných 331 kW postačuje na maximální rychlost 308, respektive 306 kilometrů za hodinu.

Sprint na stovku zvládne nová Carrera S za 3,7 sekundy, čtyřkolka 4S je o desetinu sekundy rychlejší. Komu by to nestačilo, tak si bude moci připlatit za Sport Chrono, který ukrojí v obou případech další dvě desetinky sekundy. Vyšší výkon přenáší na kola nový osmistupňový automat. Normovaná spotřeba okolo devíti litrů se zdá být skvělá, při aktivním využívání dynamických schopností nových Carrer to však bude zcela jistě mnohem víc.

Výbava je bohatá a ještě bohatší bude za příplatek. Základní ceny jsou tradičně vysoké, konkrétně Porsche zveřejnilo ceny pro německý trh. Carreru S si již mohou tamní zákazníci objednávat v přepočtu za 3,15 milionu korun, za Carreru 4S si pak připlatí dalších 200 000 korun. To je hodně, na druhou stranu 911 cenu ztrácí velmi pomalu a většina zachovalých 911 neklesne pod milion korun, a to bez ohledu na stáří a modelovou řadu.