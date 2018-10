Drahé značky VW se inspirují u Ferrari, spekulují o vstupu na burzu

Koncern si od tohoto kroku slibuje, že trh ocení hodnotu „superbrandu“ na 60 až 70 miliard eur, což by bylo trojnásobně víc, než jak byla nedávno oceněna značka Ferrari, která rovněž vstoupila na burzu samostatně po vyčlenění z koncernu Fiat Chrysler (FCA). Ferrari má nyní tržní hodnotu kolem 19 miliard eur. Nedávno vstoupil na burzu také čínský výrobce elektromobilů Nio a britská luxusní značka Aston Martin.

Volkswagen očekává růst hodnoty celého koncernu. Podle ceny akcií na burze má nyní koncern VW hodnotu zhruba 69 miliard eur a nedá se předpokládat, že by po vyčlenění luxusních značek šla cena mateřské společnosti nějak razantně dolů. Meschke v této souvislosti poukázal právě na Ferrari: „Když Ferrari vydalo vlastní emisi cenných papírů, znatelný nárůst hodnoty zaznamenaly i akcie samotného FCA,“ řekl Meschke.

Akciové rozdělení koncernu by s největší pravděpodobnosti uvítali i investoři. Tím, že by se celkové finanční výsledky očistily o nadprůměrný zisk z prodeje luxusních aut, by vznikl neustálý a přitom zdravý tlak na vedení koncernu, aby snižoval náklady a pečoval o finanční zdraví mainstreamových značek.