Nový cayenne je zatím bez dieselu a má ochranu před odřením ráfků

Milovníci pravověrných Porsche možná nemohou SUV Cayenne přijít na jméno, ale faktem je, že právě tohle auto dostalo Porsche do černých čísel. Model, který byl představen v roce 2002, se teď ve Frankfurtu ukazuje ve své třetí generaci.

Na první pohled je to typické Cayenne, velké a mohutné SUV, které si chce na silnici zjednat respekt. Detailnější pohled odhalí změny, pomocí nichž bude možné nové Cayenne identifikovat. Porsche zachovalo u vozu stejný rozvor jako v předchozí generaci, ale auto je nově delší (o 63 mm) a nižší (o 9 mm), působí tedy o něco dynamičtěji a na silnici hlavně rozkročeněji. Jako by se Cayenne inspirovalo u kombíkové verze modelu Panamera. Celkově jde o nenápadnou designovou evoluci.

Co se zmíněné délky týče, Cayenne už nemá daleko do pětimetrové hranice, je to tedy opravdu pořádně velké auto. Konkrétně měří a délku 4 928 mm. Ale vlastně i kvůli tomu, že rozvor náprav zůstal zachován na 2 896 mm, není tenhle nárůst uvnitř auta vidět. Cayenne tak vevnitř nepůsobí tak obrovsky a prostorně, jako třeba jen o málo větší Audi Q7, to však byl svým způsobem i záměr. Porsche zatím nehodlá své SUV nabízet v sedmimístné variantě, pro čtyři nebo pět cestujících je tu místa určitě dost.

Nárůst rozměrů se podepsal na zavazadlovém prostoru: ten má objem až 770 litrů, i když to na první pohled po otevření víka pátých dveří na tyto rekordní hodnoty nevypadá. Kufr je totiž mělký a velká část objemu se skrývá pod jeho podlážkou – tam, kde by mohlo být, ale být nemusí, rezervní kolo. I přes nárůst rozměrů je nové Cayenne v průměru o 65 kilogramů lehčí než předchozí generace. Zajímavostí je, že zhruba deset kilogramů uspořil nový akumulátor. Startovací baterie je nově lithium-iontová.

Pozornost si zaslouží i motorizace, ve kterých se Cayenne světu představuje. Automobilka totiž před autosalonem tak trochu porušila tradici a uvedla jen méně výkonné verze Cayenne a Cayenne S. Ty mají přeplňované šestiválce. Základ má třílitr s výkonem 250 kW, provedení Cayenne S dostalo motor 2,9 litru s dvojitým přeplňováním a výkonem 324 kW. Na samotném autosalonu ovšem firma ukázala i Cayenne v provedení Turbo, které dostává osmiválec s dvojitým přeplňováním a výkonem 404 kW. Tato verze zvládne sprint na stovku za 4,1 sekundy, případně dokonce za 3,9 sekundy s paketem Sports Chrono. Maximální rychlost je 286 km/h.

V budoucnu se jistě paleta motorů ještě rozroste. Inspirací v tomto případě může být nabídka motorizací Porsche Panamera, Cayenne ji bude vesměs kopírovat. Ticho je zatím kolem dieselových motorů, vznětové Cayenne se zatím nepředstavilo a Porsche o něm tak nějak takticky mlčí. Domníváme se ovšem, že nakonec vznětové provedení přijde.

Novinka je plná zajímavé techniky. Po vzoru nového Audi A8 dostalo Cayenne 48voltovou palubní soustavu, což znamená, že je zbrusu nový také systém aktivního odpružení. Vyšší napětí totiž umožňuje aktivní elektrické ovládání podvozku, o kvalitu jízdy se tak už nestará hydraulika. Technickou zajímavostí je systém ochrany ráfků – pokud by je měl řidič odřít, volant se automaticky stočí opačným směrem, aby ke střetu s obrubníkem pokud možno nedošlo.

Cayenne může mít samozřejmě systém poloautonomního řízení, světlomety jsou typu LED Matrix a novinkou je systém detekce cyklistů. Uvnitř najdeme velký displej palubního infotainmentu (má úhlopříčku 12,3 palce).

Tím, že nové Cayenne není žádnou radikální novinkou, se Porsche usnadňuje jeho uvedení na trh. První zákazníci by se měli aut dočkat na jaře, objednávky ale už automobilka na některých trzích přijímá. České ceny zatím neznáme, nicméně budou podobné těm stávajícím.