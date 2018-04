VIDEONÁVODY: Jak se starat o vejtřasku. Babička slouží věrně dodnes

, aktualizováno

Před 65 lety vyjela první sériová „vejtřaska“, u armády slouží dodnes. Praga V3S patřila k nejlepším terénním nákladním vozidlům své doby, ve výrobě vydržela až do 80. let 20. století. Řízení auta z počátku padesátých let vyžaduje „celého muže“. Podívejte se na perly z videoarchivu Vojenského historického ústavu věnované této legendě.