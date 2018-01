K plavkám bouchačka a gorila jezdí vpředu: tato pravidla fakt platí

Obecným pravidlem je, že za volant osobního auta sedají lidé starší osmnácti let. Toto pravidlo ale neplatí zdaleka všude - třeba na Aljašce může vůz řídit každý, komu bylo 14 let. Naopak v africkém Nigeru mohou auta řídit až lidé od třiadvaceti roků. A v Saúdské Arábii ještě stále nesmějí řídit ženy, a to bez ohledu na jejich věk. Přísná pravidla jim dokonce nedovolují ani cestovat v autě, pokud je nedoprovodí mužský člen rodiny.

Pokud nikdo takový k dispozici není, musí si tamní ženy do auta nějakého pána najmout. „Saúdská Arábie je posledním státem na světě, kde ženy nesmějí usedat za volant. Ovšem jen do června 2018, kdy toto nařízení s definitivní platností přestane platit,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Kontrola před cestou

Zběžná kontrola vozu před jeho nastartováním se doporučuje prakticky všude, ovšem jsou země, kde pravidla vyžadují velmi zvláštní opatření: například v Dánsku musí každý řidič před vyjetím ověřit, zda se pod jeho vozidlem neukrývá dítě. V Rusku jsou zase velmi vysazení na špinavá auta - jízdu se špinavým vozem policie trestá, a je úplně jedno, zda je špinavé zvenčí nebo uvnitř. Nakolik smí být auto umazané, je těžké odhadnout - konkrétní posouzení je totiž vždy na policistovi.

K tomu navíc řidiči v Rusku řeší další dilema - v zimě musí jezdit s čistou registrační značkou, ovšem čistit ji mohou jen doma nebo na mycí lince. „V San Francisku nesmí ten, kdo čistí svůj automobil, být jen ve spodním prádle. A v Texasu musí být automobily povinně vybaveny stěrači, přední okno je však mít nemusí,“ doplnil Budský.

Divočina v Americe

Ve dvou třetinách států světa se na silnicích jezdí vpravo. Vlevo se musí řidiči držet ve zhruba osmdesátce zemí. Nejednotnost v pravidlech nemate řidiče pouze v rámci světa, ale i v rámci Spojených států amerických, navíc si k tomu jednotlivé země přidaly spoustu zvláštností: tak například v Alabamě je výslovně zakázáno řídit se zakrytýma očima, v Kalifornii je zase zakázáno používat silnici jako postel. Nesmí se také vyskakovat z auta jedoucího rychlostí vyšší než 65 mil (105 km) v hodině.

Přeprava zvířat Na Aljašce je zakázáno převážet psy uvázané na střeše vozidla.

V Montaně nesmějí být v kabině kamionu přepravovány ovce. Zákaz ovšem neplatí, pokud je k dispozici vhodný doprovod.

V Minnesotě můžete svézt gorilu. Ta ovšem musí vždy sedět na předním sedadle.

V Itálii je dobré pamatovat na upoutání pejska bezpečnostními pásy.

V Severní Karolíně platí zákaz průjezdu přes hřbitovy. V Západní Virginii je povoleno pojídat zvířata sražená vozidlem. V Connecticutu z nějakých důvodů zakázali střílet velryby z auta - a navíc zde dostane pokutu každý, kdo přechází silnici po rukách.

V New Jersey jsou přísní na zahradníky - potrestán bude každý, kdo uprostřed ulice zasadí strom. V Nevadě je zase zakázáno vjet na silnici na velbloudu. A ve Washingtonu bude pokutován každý, kdo si do provozu vyjede na ošklivém koni. „Na Floridě se zase nesmí k parkovacím hodinám upoutat koza, slon či aligátor, pokud jste neuhradili parkovací poplatek,“ vzkazuje milovníkům zvířat na cestách Roman Budský.

V Kansasu je jízda s hvízdajícími pneumatikami považována za chuligánství. Za takový přestupek je třicetidenní vězení. A v Jižní Karolíně pro změnu postihují skladování odpadků v autech. Na Floridě nemají nic proti jízdě na skateboardu, jezdec ale musí mít speciální licenci.

Turisticky vyhledávané americké státy Nevada, Havaj, Aljaška a Kalifornie trestají příliš pomalou jízdu. Zato do Ontaria si zajeďte pro unikátní zážitek: po dálnici můžete jet v otevřených saních tažených koňmi, ovšem s jednou podmínkou: saně musejí mít alespoň dva zvonky.

Divočina v Evropské unii

Přestože jsou USA svými potrhlými předpisy už proslavené, ani evropské státy nezůstaly v otázce kuriózních pravidel silničního provozu příliš pozadu. Ve Velké Británii je například výslovně přikázáno řídit motorové vozidlo z předního sedadla.



V Německu zase smějí na dálnici zastavit jen policejní, hasičská a sanitní auta. Ostatním je to přísně zakázáno, a to i v situaci, kdy je potřeba nouzově zastavit z důvodu „vyschlé nádrže“. I za to totiž dostane řidič pokutu - na situaci je pohlíženo jako důsledek nedbalosti řidiče, který zastavením ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

„Rakouští policisté se mohou v zónách s rychlostí omezenou na maximálních 30 km/h spolehnout při posuzování rychlosti projíždějícího vozidla jen na svůj úsudek. A pozor na chodce ve Švýcarsku: kdykoliv smějí vstoupit do vozovky a na řidiči je, aby je neohrozil,“ doplňuje Budský. V Makedonii zase nesmí usednout na přední sedadlo nikdo pod vlivem alkoholu, a to ani jako spolujezdec.

Z náklaďáků se plivat smí, z autobusu ne

Ani v ostatních státech světa to není s logikou silničních pravidel příliš valné. Gruzie přišla hned s několika kuriozitami: platí zde výslovný zákaz projíždět přes dětská hřiště. Stejně tak je zakázáno plivat z osobního auta nebo autobusu, ovšem řidiči náklaďáků plivat smí. Navíc v Gruzii nikdo nepokutuje poslance, pokud zasedá parlament.

Lidské potřeby Řidiči ve Velké Británii mohou v případě nutnosti vykonat svou potřebu. Močit ovšem musí mimo vozovku, u zadního kola, při tom se musejí opírat pravou rukou o vozidlo.

V Idahu musí policejní hlídka před tím, než někomu přeruší romantické hrátky probíhající v jeho vozidle, použít alespoň po dobu tří minut sirénu či po uvedenou dobu blikat majáky.

V blízkosti Mekky je úsek dálnice, kam je povolen vjezd jen muslimům, ostatní mají smůlu a musí zvolit náhradní trasu. Ve Spojených arabských emirátech mají velbloudi vždy přednost. V Číně řidičům zakazují zastavit, pokud se v jejich jízdní dráze nachází chodec.

V Japonsku může každý dospělý v autě požívat alkohol - ovšem jen do momentu, kdy začne jevit známky podnapilosti. Pak už by mohl mít problém s policisty. A každý, kdo zde usedne do auta řízeného opilým řidičem, bude potrestán stejně přísně jako řidič. Navíc, přestože je Japonsko telekomunikační supervelmoc, nesmí zde řidiči při řízení používat žádná hovorová zařízení ani handsfree sady.



Správný dress code

V Thajsku nesmí řidič auta, autobusu ani tuk-tuku jezdit „nahoře bez“. V Kalifornii zase platí pro ženy zákaz řídit auto v župánku. Ve státě Kentucky smějí ženy řídit oblečené jen v plavkách. Ovšem jen za předpokladu, že u sebe mají střelnou zbraň na sebeobranu, nebo v případě, že je doprovázejí dva policisté.

To Němci smějí řídit svá vozidla úplně nazí, beze zbraně a policejního doprovodu. Kabina automobilu je totiž považována za privátní prostor. „Ovšem pozor! Řidiči musejí mít alespoň nazuté boty. V opačném případě pojišťovna neuhradí škodu vzniklou z důvodu dopravní nehody,“ varuje naturisty Budský. V New Yorku trestají každého, kdo se bude ve vozidle svlékat.

Na Kypru začali v poslední době přísně trestat řidiče, kteří jedí a pijí, zatímco řídí. „Pozor, týká se i pití obyčejné čisté vody. A také jsou trestáni šoféři, kteří při jízdě bezdůvodně sundají ruku z volantu. Dané opatření má přimět řidiče, aby se plně věnovali jízdě, což by mělo zvýšit úroveň bezpečnosti na tamějších silnicích,“ vysvětluje Roman Budský.