Před 130 lety se narodil otec nejdelších motocyklů světa Liebisch

Severočeský konstruktér a výrobce motocyklů Albin Hugo Liebisch, který se narodil 26. července 1888, byl podle vzpomínek svého syna velmi tvrdohlavý člověk, který dokázal vždy prosadit svou. Bez takových vlastností by ale Liebisch nedokázal rozběhnout výrobu motocyklů, které budí dodnes pozornost, kamkoli přijedou. Jeho více než třímetrové stroje Čechie-Böhmerland jsou totiž označovány za nejdelší sériově vyráběné motorky všech dob.



Mohutné motorky s trubkovou konstrukcí totiž jejich autor Liebisch mezi světovými válkami pojal jako alternativu tehdy nedostupného automobilu. Najednou dokázaly odvézt čtyřčlennou rodinu - nejdelší exempláře totiž nejen že měřily přes tři metry, ale dala se k nim připojit také sajdkára. Obchodního úspěchu však sudetský Němec Liebisch, který si dokonce sám vyráběl jednoválcové motory a třeba koly odlévanými z hliníku výrazně předběhl dobu, se svými motocykly nedosáhl.

Vyučil se u prodejce šicích strojů, jízdních kol a motocyklů, později pracoval jako řidič v Německu a k automobilovému průmyslu přičichl v továrně v Kopřivici. Počátkem 20. let se vrátil do rodného kraje, kde začínal jako mechanik a mezi lety 1922 a 1924 postavil prototyp vlastního stroje originální koncepce s dvojitým trubkovým rámem a nízko položeným těžištěm, do kterého vestavěl jednoválcový motor vlastní konstrukce o objemu 598 kubických centimetrů.

Slávu si motorky vyráběné v Krásné Lípě získaly zejména délkou - základní provedení měřilo 3,17 metru, Liebisch chtěl totiž nabídnout dopravní prostředek i rodinám, které neměly na auto. Celkem vzniklo zhruba 1500 motocyklů, jejichž výrobu ukončila válka, po které se roce 1946 odstěhoval za příbuznými do Pasova. Tam německý konstruktér, který mluvil plynně česky, v listopadu 1965 pozapomenut zemřel. V té době začaly jeho výtvory pomalu získávat díky nadšencům zpět svou bývalou slávu.

pvl sat