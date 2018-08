Překvapení na silnicích: i sousedé mají bizarní silniční předpisy

Ilustrační snímek

Španělsko a Švýcarsko náhradní dioptrické brýle

Jedny na nose a druhé pro strýčka příhodu v kabině auta. Ve španělských i švýcarských zákonech pamatují na dobrý zrak řidiče. Pokud má oční vadu a potřebuje za volant brýle, musí s sebou vozit i jedny náhradní. „I český řidič, který se při řízení neobejde bez dioptrických brýlí, by měl vozit s sebou náhradní pár brýlí. Za volant by usedat bez potřebné optiky rozhodně neměl, protože je to opravdu nebezpečné,“ varuje dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Podle zjištění sítě očních klinik Gemini vyjíždí až pětina šoférů bez dioptrických brýlí, ačkoliv bez nich jezdit nesmějí. Ti jsou pak nebezpeční pro sebe i pro okolí, protože stačí jen tři čtvrtě dioptrie, aby řidič ve srovnání s řidičem se zdravým zrakem spatřil chodce jen na poloviční vzdálenost. „Náhradní dioptrické brýle proto doporučuji mít vždy s sebou, bez ohledu na to, zda to zákon výslovně předepisuje či nikoliv,“ radí Budský.