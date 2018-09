Předpisy v cizině: někde povolí pivo, jinde chtějí hasicí přístroj

, aktualizováno

V Itálii vám jedno pivo za volantem projde. Ale když si jich dáte víc, hrozí vám až rok vězení a ještě vám můžou zabavit auto. Na co si dát při cestách do ciziny pozor a co nezapomenout přibalit?