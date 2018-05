Jak eliminovat riziko, že se převod nepovede: Pokud jste se rozhodli k převodu vozidla v zastoupení, tj. nebudete s kupujícím či prodávajícím či oprávnění zástupci (jednatelé apod.) fyzicky přítomni na registru vozidel, tak vždy riskujete, že druhá strana nebude jednat podle dohody. Na druhou stranu je převod auta v zastoupení rychlou cestou, jak na úřadech vše vyřídit. Riziko se dá eliminovat, když dodržíte pár základních pravidel: • Auto převádí kupující: - hned při předání vozidla požadujte doklady (velký a malý TP)

- požadujte plnou moc od prodávajícího

- vše by mělo proběhnout až po zaplacení auta • Převod zařizuje prodávající: - před předáním vozidla zařiďte evidenční prohlídku

- získejte ověřenou plnou moc kupujícího

- doklady si ponechte (min. velký TP)

- opět, do převodu se pusťte až po úhradě vozu Nejjistější způsob, jak se vyhnout problémům, je obrátit se na odborníky. Nejenže dokážou vyřešit řadu nahodilostí, které se mohou při převodu objevit, ale zejména převod proběhne hladce a za zákonem stanovených podmínek. Ani jedna ze stran se pak nedostane do patové situace.