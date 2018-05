To až podezřele přesně odpovídá jednomu modelu vozidla, které se ovšem paradoxně nemůže výběrového řízení zúčastnit, protože se začalo prodávat v nové generaci se zatím omezenou nabídkou motorů.



Hlavní částí zakázky je osm „osobních silničních VIP limuzín“ a zadávací dokumentace určuje velmi přesné a poměrně přísné podmínky, které musí auta technicky splňovat. Kromě běžných a pochopitelných věcí, jako je klimatizace, automatická převodovka nebo navigační systém, obsahuje zadání řadu velmi přesných technických údajů, které nejsou zaokrouhlené a omezují výběr kandidátů.



Konkrétně musí jít o sedan s minimálním rozvorem 3120 mm, s pohonem všech kol, minimálně třílitrovým motorem, minimálním výkonem 320 kW a zrychlením max. 4,8 s.

Tomuto zadání nejvíc odpovídá model Audi A8 v prodloužené verzi L, které má rozvor 3122 mm a s motorem 4.0 TFSI výkon přesně 320 kW a zrychlení 4,6 s. Jenže tyto údaje odpovídají generaci, jejíž prodej letos skončil. Aktuální nová generace je zatím v prodeji jen se dvěma motory, které požadavkům nevyhoví – jeden má výkon 210 a druhý 250 kW.

„V současnosti analyzujeme zadání a vyhodnocujeme, zda a případně s kterými produkty se tohoto výběrového řízení zúčastníme,“ řekl pro iDNES.cz PR manažer českého zastoupení Jiří Rozkošný.

Do vyhlášených podmínek se tak „vejdou“ jen dvě vozidla. Tím prvním je Mercedes-Benz třídy S v prodloužené variantě L. Ten má rozvor 3165 mm a s motorem 500 4MATIC poskytuje výkon 335 kW a zrychlení přesně 4,8 s. Druhým, kdo se může zúčastnit výběrového řízení, je BMW řady 7, rovněž v prodloužené verzi L. Jeho motorizace 750Li xDrive disponuje při výkonu 330 kW zrychlením 4,5 s.

BMW řady 7

Vyhlášeným podmínkám těsně nevyhoví Lexus LS 500, který sice má dostatečný rozvor (3125 mm), ale má o jednu desetinu sekundy pomalejší zrychlení – 4,9 s místo požadovaných 4,8 s a 310kW motoru chybí do minimálního limitu trocha výkonu (přesně 10 kW). Jaguar XJ má dostatečný rozvor (3 157 mm), ale nedostatečný výkon a pouze pohon zadních kol.

Pochybnosti, proč zadávací podmínky nápadně odpovídají jednomu modelu, neumí zadavatel jednoznačně rozptýlit. Na otázku iDNES.cz, kdo tak přesná kritéria stanovil a proč, odpověděla tisková mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová takto: „Nákup vozidel, výstrojního, balistického materiálu a dalšího majetku probíhá standardně prostřednictvím otevřené veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Technická specifikace je vždy stanovena dle konkrétních potřeb daného útvaru tak, aby splňovala veškeré podmínky, požadavky a kritéria související se zajištěním bezpečnosti a řádného plnění úkolů Policie ČR.“

Mercedes-Benz třídy S

Centrály BMW a Mercedesu jsou v komentářích opatrné, samy se výběrového řízení účastnit nebudou a aktivitu nechávají na dealerech. Což je mimochodem běžný postup při výběrových řízeních. „Do výběrového řízení se může přihlásit jakýkoliv z našich autorizovaných dealerů. Zda tak učiní je čistě na jejich rozhodnutí,“ řekl David Haidinger z českého zastoupení BMW.

„Značka Mercedes-Benz je v tomto výběrovém řízení zastoupena prostřednictvím sítě našich autorizovaných prodejců,“ odpověděl podobně Jan Kuhn z českého Mercedesu.

Vozidla má vítěz dodat nejpozději v prosinci letošního roku. Mezitím musí všechna nově registrovaná auta v Evropské unii projít novou homologací na normu Euro 6c a systém měření WLPT. „Téma homologace vozidel by nemělo být překážkou pro splnění podmínek,“ dodal Jan Kuhn.

Kromě osmi zmíněných limuzín a dvou SUV je součástí zakázky i dodávka jedné limuzíny s balistickou ochranou, která odolá střelbě z ručních střelných zbraní a střepinám z granátů. Zadavatel by byl nejraději, aby i tato verze vycházela ze stejné značky a modelu vozidla jako osmička poptávaných sedanů. Není to podmínkou, ale bude to předmětem hodnocení. Jsou značky BMW, Audi a Mercedes připraveny splnit i tuto podmínku? Protože jde o citlivou věc, jsou i v tomto ohledu automobilky skoupé na slovo.

„BMW nabízí celou řadu bezpečnostních úprav na nejvyšší možné úrovni v rámci speciálního programu. Úroveň zabezpečení těchto vozů je velice rozmanitá. Konkrétní parametry bohužel nelze sdělovat s ohledem na bezpečnost a ochranu posádky,“ řekl k tomu David Haidinger z českého zastoupení značky.

Mercedes-Benz odkázal na svůj program Mercedes-Benz Guard. Výrobce nabízí úpravu svých vozidel pro balistickou ochranu pro vozy třídy E, G, M a rovněž S. Prostor pro cestující je zesílen kombinací materiálů vyrobených z vysoce odolné oceli a moderních keramických kompozitních materiálů. Speciální okna odolná proti proražení a rozbití spolu s překrývajícími se strukturami zajišťují kompletní ochranu před balistickými hrozbami. Odpružení vozu je upraveno tak, aby se vyrovnalo se zvýšenou hmotností. Nápravy, brzdy a odpružení mají optimální rozměry pro vyšší hmotnost. Pneumatiky s možností nouzového dojezdu umožňují vozidlu pokračovat v jízdě na omezenou vzdálenost rychlostí až 80 km/h, dokonce i když jsou zcela prázdné.

A mimochodem, když už se tolik psalo o tom, jestli prezident Miloš Zeman bude nadále jezdit Škodou Superb a jeho mluvčí Jiří Ovčáček o novinářích, kteří to zpochybňují, říká, že lžou a šíří fake news, je celá věc okolo výběrového řízení ještě zajímavější.

Od roku 2015 využívá prezident Miloš Zeman vůz Škoda Superb třetí generace.

Mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová ve vyjádření pro iDNES.cz napsala: „Primárně se vozidly přepravují jen chráněné osoby (prezident s manželkou a jejich dcera, exprezident).“

Buď tedy novými auty Miloš Zeman jezdit bude, nebo ne, ale pak jeho manželka, dcera či exprezident Klaus budou využívat mnohem lepší a výkonnější vozidla než on.