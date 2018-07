Pohromy na dovolené: jak řešit ukradené auto nebo osamocené děti

Každá situace má své řešení. Některým prohromám na dovolené lze však předejít. Ilustrační snímek

1 Před cestou mi ukradli řidičák

Odcizení, ale i ztrátu či poškození řidičského průkazu musíte neprodleně osobně ohlásit obecnímu úřadu. Ještě minulý týden byste museli vyrazit do místa trvalého bydliště, nyní už je možné obrátit se na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností.

Úřad vám vydá potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Přikládat k žádosti o nový doklad průkazkovou fotografii není od 1. července nutné. Budete potřebovat jen občanský průkaz k prokázání totožnosti. Pokud vám ji ukradli také, vezměte s sebou pas. Potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz, ale pozor, pouze na území České republiky.

Výměna řidičského průkazu. Ilustrační snímek

Pro nový průkaz si půjdete do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zaplatíte 50 korun. Při expresní žádosti (ta je nově za 700 korun) do pěti pracovních dnů. Jestliže termíny nestíháte, protože jste chtěli odjíždět pozítří, bude za hranicemi muset řídit někdo jiný. Jestli nikdo jiný v rodině neřídí a vy máte v cizině zaplacený hotel, tak byste mohli zkusit, co na vaši potíž řekne pojišťovna,pokud jste si pojistili storno zájezdu. Zkusit to můžete, ale nejspíš neuspějete.

„Není běžné, aby tuto událost krylo pojištění storna u cestovního pojištění. Z něj lze uplatnit nahodilé škody, které vznikly zejména z důvodů nemoci klienta, popř. jeho rodinných příslušníků, úmrtí rodinného příslušníka, pak také z důvodu poškození domácnosti nebo některých právních úkonů (jako je třeba rozvod), kvůli kterým je třeba setrvat v Česku,“ odpovídají zástupci České pojišťovny.