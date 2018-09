Srpnová autobublina: rekordní prodeje nafukují emisní předpisy

Evropa zažívá silný růst registrací nových automobilů. Poslední komplexní údaje jsou k dispozici za červenec, kdy bylo registrováno 1,31 milionu nových vozů, nejvíc od roku 2009. Je za tím částečně přirozený růst poptávky v zemích, jako je Francie nebo Španělsko, ale dvouciferný růst zájmu v Polsku, Rakousku nebo Nizozemsku není úplně přirozený.

Skrývá se za tím snaha automobilek zaregistrovat co nejvíc nových aut homologovaných ještě podle starých emisních norem, než v září vstoupí v platnost nejen přísnější emisní norma Euro, ale vozy budou muset být homologovány i podle náročnějších testů WLPT a RDE.



„Červencové výsledky jsou určitě pozitivním signálem na trhu nových automobilů navzdory současným výtkám proti dieselovým motorům,“ uvedl analytik společnosti JATO Dynamic Felipe Munoz. „Růst je však částečně způsoben tím, že někteří zákazníci a dealeři využili možnosti zaregistrovat nová auta ještě předtím, než od 1. září vstoupí v platnost nové přísnější emisní normy. Uvidíme, jestli se tento trend projeví i v srpnu.“

Celoevropské statistiky ještě nejsou k dispozici, ale ty české dávají sdělení analytika za pravdu. Celkově registrace nových osobních vozů v období od ledna do srpna letošního roku rostly o 4,3 %, ale v samotném srpnu meziročně o 31,32 %. Mnoho automobilek kvůli náročnosti měření WLPT a RDE nestíhá homologovat řadu modelů, které tak od 1. září nebudou moct nabízet. Vytvářejí si proto určitou zásobu skladových vozů homologovaných ještě podle starých předpisů.

Je to vidět na extrémním nárůstu registrací u řady značek. Třeba Kia místo loňských 730 registrovala v srpnu 1608 nových vozů (nárůst o 120 %), Nissan 1 191 oproti 455 (+ 161 %) nebo Renault 1 759 oproti 808 (+117 %).

Podle odborníka z automobilového průmyslu, který nechtěl být jmenován, je tak v Česku kolem 7 000 takto „naslepo“ registrovaných aut, které nemají konkrétního zákazníka a automobilky se jich v dalších měsících budou muset zbavit buď prodejem v ČR nebo reexportem do jiných evropských zemí. Na podzim tak čeká český trh výrazný propad v registracích nových vozů.

Co je WLPT a RDE Všechny nově prodané automobily v Evropské unii musí od září měřit emise podle předpisů WLPT a RDE. Co se pod těmito zkratkami skrývá? Zjednodušeně řečeno WLPT (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) udává podmínky pro měření emisí v laboratorních podmínkách a RDE (Real Driving Emissions) při jízdě v běžném provozu. Aby mohlo být auto homologováno pro provoz, musí splnit podmínky obou testovacích procedur.

„Srpnový trh byl mimořádně silný zcela jistě v důsledku konce série EURO6b. Předpokládáme, že poptávka po těchto vozech homologovaných podle staré emisní normy bude ještě na podzim přetrvávat, nicméně dostupnost takových vozů bude již u všech značek velmi omezená. Z toho důvodu bude trh v září v meziročním srovnání spíše průměrný a výsledky posledního čtvrtletí asi podprůměrné,“ komentuje Arnošt Barna, generální ředitel českého zastoupení značky Kia.

Nabídka značek se s nástupem nové emisní normy zmenšila. Některé teprve dokončují evropskou homologaci podle EURO6c a s některými motory do budoucna už vůbec nepočítají. „Dojde průřezově u nových motorů plnících normu EURO6c ke zvýšení cen z důvodu vysokých nákladů na výzkum a vývoj,“ upozorňuje Barna.

Kia jako jedna z mála značek pravý důvod skokového nárůstu přiznává. „Výsledky registrací Kia dopadly v září nad očekávání dobře, protože jsme v úzké spolupráci s naší autorizovanou dealerskou sítí informovali zákazníky o nutnosti urychlit registraci do konce srpna. Očekáváme tedy, že v září bude náš výsledek z tohoto důvodu naopak nižší,“ uvádí Barna a dodává, že Kia splní u všech motorů ve všech modelových řadách ještě přísnější normu EURO6d temp, na kterou budou výrobci muset přejít až za rok - od září roku 2019.

I Škodovka hlásí rekordní srpen v historii, ale přikládá to novince ve své nabídce. „V srpnu jsme začali s dodávkami modernizovaného vozu Fabia do naší dealerské sítě, který je na českém trhu po modelu Octavia dlouhodobě druhý nejoblíbenější. Jde o velmi důležitý model z pohledu retailového klienta,“ komentoval srpnové výsledky Luboš Vlček, šéf Škoda Auto Česká republika. Nejspíš je to pravda, protože u Škodovky nebyl meziroční růst tak dramatický jako u jiných výše zmíněných značek. Zatímco loni v srpnu registrovala 6 253 nových vozů, letos 6 671.

Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) si v komentáři k celoevropským prodejům všímá výrazného poklesu podílu dieselových aut. Ten se dostal pod 40 procent, to je hladina, na které byly naftové motory naposledy v devadesátých letech, ještě před tím, než se začala rozšiřovat technologie přímého vstřikování nafty (common rail); ta velmi zkultivovala chování turbodieselových motorů, takže jsou pro uživatele snesitelnější. Podle ACEA se prodeje dieselů v druhém čtvrtletí propadly o 15,5 procenta v porovnání se stejným obdobím loňského roku.

Češi bohatnou, nafty se nebojí

V Česku roste také poptávka po ojetých vozech. „V srpnu letošního roku potvrdila červencové statistiky. V osmém měsíci roku 2018 bylo na trhu ojetin nabízeno 107 720 automobilů. Cena se v srpnu na českém trhu pohybovala nejčastěji okolo 129 000 korun. Stáří inzerovaných vozů mírně vzrostlo na 9,8 roku a vozy v nabídce měly nejčastěji najeto 155 635 kilometrů,“ uvádí v analýze AAA AUTO, které kontinuálně monitoruje trh ojetých automobilů po celé střední Evropě.

„De facto celé léto se neslo ve znamení nadprůměrně teplého počasí, což vedlo k rostoucímu zájmu o nákup automobilu,“ uvedla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

Pomyslný žebříček nejprodávanějších modelů opět opanovaly modely Škoda Octavia na prvním a Škoda Fabia na druhém místě, následují Volkswagen Passat, Golf a Škoda Superb, šestý je Ford Focus, sedmé BMW 3, následuje Ford Mondeo, BMW 5 a top 10 uzavírá Škoda Rapid.

„Někteří řidiči volí ojetý vůz kvůli dlouhé čekací době a omezenější nabídce některých modelů nových vozů,“ všímá si Petr Knap, vedoucí týmu automobilového sektoru ve společnosti Ernst & Young. „Vliv má také rostoucí kupní síla a optimistická očekávání českých zákazníků,“ dodává analytik.

„Ekonomická situace se neustále zlepšuje, průměrná měsíční mzda je nejvyšší v historii, nezaměstnanost atakuje rekordně nízké hodnoty. Lidé jsou aktuálně ochotni utrácet více i za věci, které pro ně v minulosti byly zbytné, tedy i za nová, respektive novější auta. Zároveň roste finanční gramotnost a lidé nechtějí utrácet za nové vozy,“ komentuje Filip Kučera z Auto ESA.

Průměrná mzda v Česku je aktuálně na úrovni 32 tisíc, což znamená, že auto za cenu 200 tisíc korun si průměrný Čech může koupit za necelých sedm platů. S ohledem na průběžné zvyšování mezd jsou lidé ochotni kupovat dražší vozy.

Vliv má částečně také zpřísnění kontrol na STK, kterými starší auta stále častěji neprojdou. „Lidé aktuálně mají na to aby kupovali kvalitní vozy v dobrém technickém stavu. Nejlépe s doloženou servisní historií a prověřeným stavem kilometrů. Vědí to jak autobazary, tak importéři i dovozci. Do republiky již neproudí tolik závadových aut jako v minulosti, protože zákazníci mají na lepší vozy. Předpokládáme, že jestliže ekonomika toto temp udrží, bude stáří vozového parku v Česku konečně po mnoha letech klesat,“ komentuje Filip Kučera, podle kterého lidé čím dál tím víc věří autobazarům. „Zatímco menší bazary krachují, velcí prodejci hlásí meziroční nárůsty kolem deseti procent,“ dodává.

Oproti celoevropskému trendu se Češi u ojetin nebojí nafty. „Větší zájem o benzinové motorizace evidujeme u menších vozů. U vozidel střední třídy, MPV, SUV a vyšší třídy se poměr benzin/nafta nezměnil,“ uvádí Pavel Foltýn z Auto ESA. Nemění se ani struktura aut, která lidé vozí na výkup. U Auto ESA je dieselových zhruba 65 procent.

Český zákazník podle Foltýna absolutně nezohledňuje ekologické parametry, emisní normy ho nezajímají. „Jednoznačně vede ekonomické hledisko, které naprostá většina zákazníků měří optikou spotřeby,“ vysvětluje. Dalším hlavním parametrem je výkon. „Naprostá většina má navíc s dieselovými motory již zkušenost a nechce přecházet na benzinový motor. Výjimkou jsou malé vozy typu Clio nebo Fabia, kde již dieselové motory téměř nejsou. U těchto vozů stejně nebyla po dieselových variantách velká poptávka,“ dodává Pavel Foltýn.

„Vozy kategorie VW Passat nebo VW Mondeo se s dieselovým motorem prodávají stále stejně jako v době před aférou dieselgate,“ uzavírá Filip Kučera z Auto ESA.