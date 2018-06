České prodeje aut jsou rekordní. Kdo je kupuje, je záhada

Češi si domů kupují mnohem víc aut, než se na první pohled zdá. Tak jednoduché to ovšem není. Dobrat se přesných čísel, jak vypadá skutečný trh s novými vozy v Česku, je téměř nemožné.

Při základním pohledu do statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA) vidíme, že z rekordních 271 595 nových vozů v roce 2017 zaregistrovali privátní zákazníci jen 68 979 aut (25,40 %). Jenže to neznamená, že zbylé tři čtvrtiny jezdí jako služební auta ve firmách, byť jsou ve statistikách vedeny jako „firemní registrace“. Jsou k nim však započítány všechny registrace tzv. na IČO. Pod touto kategorií se může skrývat zubař, řemeslník či nadnárodní firma, která skutečně nové auto koupí a používá v Česku.

Stejně tak sem spadá leasing, registrace předváděcích vozů na jednotlivé dealery a reexporty - auto se v ČR zaregistruje a pak hned putuje do zahraničí. Dealerům se to vyplatí, automobilky si tak vylepšují prodejní statistiky a mohou se chlubit růstem prodejů. Je však třeba říct, že v dnešní době ekonomické svobody má každý právo si koupit auto v kterékoli zemi, pokud je to pro něj finančně výhodné. A v Česku jsou auta často levnější než ve většině evropských zemí.

Jak jsme na tom?

„Český trh je na tom dobře. Jde však o to, do jaké míry. Loňské navýšení bylo zhruba 4 procenta a celé se odehrálo na trhu privátní klientely. V druhé půlce roku už především vlivem uvolnění kurzu koruny nebyly tak rentabilní obchody, kdy si v ČR poprvé registrované auto našlo zákazníka v některé z okolních zemí,“ říká ředitel českého Renaultu Zdeněk Grunt.

Přesto je podle šéfa českého zastoupení Renaultu reálný trh s novými vozy menší než uvádějí statistiky. „Řekl bych, že asi o 20 procent. Důvodů, proč se tak děje, je několik. Český trh je dlouhodobě ceníkově nejlevnější v Evropě a stojí za tím také ochranářské opatření České národní banky ohledně kurzu koruny. To obojí vytvořilo prostředí pro vývoz aut do zahraničí, kterým se někteří obchodníci velmi dobře živí,“ vysvětluje.

Jinde v Evropě jsou zase dlouhodobým fenoménem auta, která si dealeři registrují na sebe nebo na svoje firmy a pak je prodávají pod cenou s nějakou slevou, více či méně podporovanou dovozcem.

V Česku je podle Grunta tento prodejní kanál zatím v počátcích, ale začíná se rozvíjet a některé automobilky k němu začaly přecházet od reexportů, aby si udržely svoje prodejní čísla. „Nicméně z mého pohledu je to pořád ten lepší nástroj než reexporty, protože tato auta aspoň jezdí po České republice, jezdí do servisů apod. Je pak na importérovi, aby si vyhodnotil výsledek. Pokud existuje skupina zákazníků, která má o tato auta zájem, byla by škoda o ně přijít, ale pokud některá značka prodá takových vozů příliš, devalvuje hodnotu nových aut, jejich zůstatkové hodnoty a tím vlastně celé značky,“ uvedl Grunt.

Nulovou vypovídací hodnotu statistik registrací o skutečném trhu potvrzuje i další zdroj iDNES.cz. Manažer, který prošel několika českými importéry, nám anonymně řekl: „Každá značka je samozřejmě jiná, ale čísla upravují všechny. V průměru si troufnu odhadnout, že zhruba 30 procent aut poprvé registrovaných v Česku na tuzemských silnicích neskončilo. Ale zažil jsem třeba i situace, kdy osm aut z deseti šlo rovnou na reexport…“

Statistika věda je

Rozkrýt přesně statistiku registrací nových aut je tak prakticky nemožné. Jen samotné automobilky ví, kam které jejich auto směřuje. Přesto jsme se pokusili do statistiky proniknout a zjistit, jakými auty Češi v soukromí jezdí. K registracím tzv. na rodné číslo (což jsou privátní zákazníci, kteří přijdou do showroomu a koupí si domů auto), jsme přidali zákazníky s IČO, kteří si koupili pouze jedno auto.

Nejde tedy o hromadné registrace, ať už firemních zákazníků nebo dealerů, jde spíš o lidi, kteří mají IČO (živnost) a především z daňových důvodů si pořídí auto tzv. „na firmu“. Jde typicky třeba o lékaře nebo drobné živnostníky, kteří auto používají přes den pro cestu za zákazníky, ale zároveň jím vozí ráno děti do školy a o víkendu vyrazí s rodinou na výlet. Pokud jsou plátci DPH, mohou si tuto daň odečíst a náklady na provoz dát do nákladů. Jsme si vědomi toho, že tato statistika nemůže být přesná, ale pokusili jsme se na český trh podívat alespoň trochu reálně.

Značkou, u které kvůli cenám a ročním prodejům v řádu desítek kusů nepřipadají nějaké reexporty v úvahu, je třeba Alfa Romeo. Podíl „firemních“ registrací je zde výrazně vyšší, ale dělají to právě jednotlivé zakázky pro „ičaře“.

„Alfa Romeo je unikátní nejen z pohledu českého trhu, ale i v rámci značek skupiny FCA. Nové modely jsou velmi oblíbené právě mezi „ičaři“. Ti si totiž nepořizují jen dopravní prostředek jako korporátní zákazník, ale radost z jízdy jako takové a samozřejmě jedinečnost. Co se týče přeshraniční poptávky, zde nezaznamenáváme žádné pohyby. Je to dáno velmi podobnou cenovou hladinou mezi jednotlivými zeměmi nejen v regionu střední a východní Evropy, ale i na západ od nás,“ říká Martin Macko, Fleet & Business Manager pro Střední a východní Evropu

60 procent pro zákazníky

Lepší však bude podívat se na nějaké masověji prodávané vozy, tam se ukáže realita lépe. Protože takové statistiky nejsou veřejně dostupné, vybrali jsme dvě značky, které jsou v posledních letech úspěšné v prodejích privátním zákazníkům, a ty nám svá data poskytly.

Ukazuje se, že jestli například Opel podle oficiálních statistik SDA prodává „soukromníkům“ 42,95 % svých aut, podle našeho měření je ve skutečnosti toto číslo skoro o 20 procent vyšší.

Poznámka: sloupec „Celkem“ je součet prvních dvou sloupců, sloupec „Registrace SDA“ jsou celkové prodeje na českém trhu.

„Tento rozdíl je daný tím, že řada ryze „privátních“ zákazníků si pořizuje svůj vůz na operativní leasing, ve kterém patří Opel k silným hráčům,“ vysvětluje mluvčí automobilky Opel Martin Hejral. „Z pohledu SDA statistik však všechny tyto „soukromníky“ reprezentuje jediný zákazník, totiž leasingová společnost. A v bledě modrém totéž platí i pro klienty programu Opel Partner, v jehož rámci získávají své vozy zaměstnanci velkých společností, které jsou do partnerského programu zařazeny,“ dodává.

Nad 50 procent privátních registrací podle SDA se loni dostalo jen pár značek – Suzuki (to absolutně vede s 67,60 %), Dacia, Honda, Mazda a Toyota. Právě té se daří toto procento držet dlouhodobě vysoké. Měřeno naší metodikou se k jednotlivým zákazníkům dostalo víc než 85 procent všech tuzemských prodejů značky.

„V Česku máme velmi silnou pozici mezi privátními klienty, dlouhodobě nám patří dokonce čtvrté místo, s více než 50% nárůstem za první čtyři měsíce letošního roku, oproti stejnému období roku loňského,“ komentuje Martin Peleška, ředitel Toyota Central Europe-Czech.

Poznámka: sloupec „Celkem“ je součet prvních dvou sloupců, sloupec „Registrace SDA“ jsou celkové prodeje na českém trhu.

„Privátní trh je pro nás velmi důležitý, je ukazatelem dlouhodobé spokojenosti a loajality zákazníků vůči značce. Aby privátní zákazníci investovali do konkrétní značky, vyžaduje vysokou míru důvěry, které si vážíme. Co se týká různých aktivit, které zkreslují a uměle nafukují velikost trhu v ČR, jako jsou např. reexporty, účelové sebe-registrace na dealery, či importéra, tak tuto disciplínu přenecháváme jiným. Dlouhodobě se zaměřujeme výhradně na existující reálné zákazníky v České republice, a to jak privátní tak firemní,“ vysvětluje.

Leasing

K upřesnění čísel se ještě podívejme na to, kolik procent z celkových prodejů tvoří auta na leasing. Tam už bohužel automobilky nemůžou nebo nejsou ochotny poskytnout přesná čísla, musíme se podívat jen na údaje za celkový trh. K 68 979 vozům loni registrovaným na rodné číslo si musíme přičíst dalších 37 062 aut, která podle údajů České leasingové a finanční asociace pořídily domácnosti na operativní leasing či spotřebitelský úvěr. Procento privátních zákazníků tak rázem vyskočí z 25,40 % na 39,04 %. Celkem bylo loni v ČR prostřednictví leasingu financováno 120 440 aut, z čehož určitě významnou část tvoří „ičaři“ s jedním autem.

Leasingové společnosti svoje přesná čísla nechtějí zveřejnit, přesto oblibu této formy financování potvrzují. „Společnost LeasePlan se v České republice soustředí na firemní klientelu, a to včetně drobných podnikatelů,“ říká Tomáš Pindur ze společnosti LeasePlan ČR. Ta před čtyřmi lety jako první poskytovatel operativního leasingu u nás přišla s produktem postaveným na míru malým firmám a živnostníkům.

„Velký úspěch má právě u soukromých osob podnikajících na živnostenský list – tzv. ičařů, kteří oceňují hlavně jednoduchý proces výběru i objednávání vozu a doprovodných služeb. Vše mohou vyřídit po internetu. V současnosti jezdí na silnicích už přes 4500 aut dodaných prostřednictvím této služby,“ popisuje Pindur.

„V loňském roce s námi financovalo prostřednictvím operativního leasingu v retailu zhruba osm tisíc klientů,“ potvrzuje Pavel Kučera, ředitel oddělení Produkt a Proces Volkswagen Financial Services. „V tomto segmentu je skryto i mnoho právnických osob. Ve fleetu využilo financování operativním leasingem na cca 5 tisíc klientů. Z hlediska počtu smluv dělíme klienty na fyzické osoby nepodnikající (11 %), fyzické osoby podnikající (17 %) a právnické osoby (72 %),“ dodává.