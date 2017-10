Prodeje malých aut rostou, Evropané si dopřávají dražší provedení

Agentura JATO Dynamics zveřejnila svoji statistiku evropského trhu, ze které vyplývá, že takzvaná subkompaktní třída, kam patří třeba Ford Fiesta, Volkswagen Polo nebo Škoda Fabia, vykazuje za první pololetí letošního roku meziroční růst o pět procent a její tržní podíl dosáhl 21 %.



Došlo k tomu navzdory tomu, že dva velcí hráči – VW Polo a Ford Fiesta – přišli s generační obměnou, která vždy prodeje daného modelu na chvíli zbrzdí. Nejprodávanějším evropským malým autem je momentálně Renault Clio, Škoda Fabia je devátá.

Klíčem k úspěchu této třídy překvapivě není podbízení se cenou. Spíše naopak. Roste totiž zájem zákazníků o dražší výbavy a technologie, které byly ještě nedávno dostupné až ve větších autech. „Pozorujeme větší poptávku po lépe vybavených a dražších subkompaktech,“ řekl serveru Autonews Europe Felipe Munoz, globální analytik společnosti JATO Dynamics.

Údaje shromážděné touto společností například ukázaly, že v Německu se podíl subkompaktů, prodávaných v horní hranici ceny na úrovni od 17 do 20 tisíc eur (440 až 520 tisíc korun), zvýšil v první polovině letošního roku na 34 %, zatímco loni to bylo jen 29 %. Podobné to bylo třeba také ve Velké Británii.

V České republice jsou malé vozy s tržním podílem 18,37 % (leden - září 2017) sice až na třetím místě za SUV a nižší střední třídou, ale i tady je o dražší a lépe vybavené vozy zájem.

Malá auta plná výbavy Evropští zákazníci buď bohatnou, nebo jsou nuceni různými restrikcemi přesedat z větších aut do menších, a tak si dopřávají lépe vybavené verze. Mimochodem, právě kvůli tomu před lety také vznikla luxusní odnož Citroënu, značka DS. Čísla evropského trhu jsou každopádně zajímavá. Základních provedení se v této kategorii prodá 12 %, prostředních výbav 14 % a těch vyšňořených (v průměrných evropských cenách nad 20 tisíc eur, v Česku dejme tomu 450 tisíc korun) je 74 %. Čtvrtinu prodejů malých aut v Evropě dnes tvoří SUV, tradičních aut typu Fiesty jsou dvě třetiny, 10 procent z toho tvoří malá MPV.

Například u modelu Škoda Fabia je za prvních devět měsíců letošního roku nejprodávanější druhá nejvyšší výbava Style, a to s 39 %. U Fabie Combi je pak tento poměr ještě vyšší – Style si objednalo hned 52 % zájemců o kombík. O startovací výbavu Active mělo zájem jen 27 % lidí u hatchbacku a 12 % u kombíku.

Ani v případě Volkswagenu Polo Čechům nevadí si připlatit. „V roce 2016 bylo pouze 7 % prodaných vozů Polo ve verzi Start, tedy v základní výbavě,“ říká David Valenta z importéra Porsche Česká republika. „Třináct procent prodejů představovala střední výbava Comfortline. Zbylých 80 % vozů mělo vyšší než střední výbavu. A téměř 30 % vozů Polo tvořily verze Highline, Cross a GTI, které obsahují velmi vysokou výbavu.“

Přesun nejmodernější techniky i do této třídy aut dokládá třeba nová generace Fordu Fiesta, která nabízí 15 asistenčních systémů, zatímco předchozí generace měla čtyři. Nové Polo nabídlo poprvé třeba adaptivní tempomat nebo digitální palubní desku. Montáž moderních technologií je také jedním z hlavních důvodů, proč Nissan přesunul výrobu aktuální generace Micry z Indie zpět do Evropy.