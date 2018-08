Šéf PSA vidí budoucnost světa aut bledě: Budou zas jen pro bohaté

„Náš svět je v chaosu, a to se týká všeho možného kolem nás. Nikdo nedokáže předvídat vývoj a změny legislativy v příštích deseti letech,“ popisuje Carlos Tavares dnešní problematickou situaci automobilek pro magazín Autonoviny.cz.



Šéf PSA Carlos Tavares

„Průmysl je politiky tlačen do elektromobility. Jenže odpovědnost za technický a vědecký pokrok nemůže být stanovena vládami. Nyní jsme v situaci, kdy technický pokrok není v rukou automobilek,“ vysvětluje šéf francouzského koncernu PSA, který loni převzal od amerického General Motors značku Opel. „Regulace legislativními předpisy prosazuje určité technické řešení a za něj jsou odpovědné vlády, které jej požadují,“ odkazuje hlavně na dnešní obrovský tlak na prosazování elektromobility.



„Otázkou je, kde můžeme z celosvětového pohledu obdržet skutečně čistou energii, a to nejen neprodukující CO 2 , ale skutečně bez uhlíkové stopy, a kde lze získat potřebné akumulátory. Obávám se, abychom za několik let neřešili stejné problémy plynoucí z elektromobility, jako je tomu nyní u vznětových motorů. Jejich rozšíření přitom bylo výsledkem snahy politiků o snižování emisí CO 2 z doby před 20 lety,“ popisuje a dodává, že si není jistý, že to dnes někdo dokáže skutečně posoudit z celospolečenského hlediska: „Nikdo se nezabývá procesem recyklace akumulátorů ani tím, zda je vůbec na planetě Zemi dostatek zdrojů pro výrobu potřebného množství. Problémem je, že v současné době automobilky nemají potřebnou důvěryhodnost pro jednání o těchto problémech, politici s nimi vůbec nemluví a jejich pohled je nezajímá,“ vysvětluje. A poukazuje tak na další závažný problém: tvůrci norem jsou absolutně odtrženi od reality a vytvářejí normy, které jdou nejen proti zdravému rozumu, ale také proti požadavkům trhu.

„Komplexní pohled na dopady a udržitelnost masovější elektromobility skutečně chybí. Postrádám také celkový pohled na dopady na životní prostředí, uživatelskou akceptovatelnost i na připravenost infrastruktury,“ komentuje Tavaresovy myšlenky Petr Knap, specialista pro automobilový sektor poradenské společnosti Ernst & Young. Podle něj došlo k odtržení politického záměru, který chtěl vyřešit lokální znečištění osobní dopravou ve městech od technických a tržních reálií. „Nyní jsme ovšem už za bodem návratu, budeme si muset etapu pokusu o elektrifikaci osobní dopravy prožít a následně z ní vystřízlivět. Část osobní dopravy, kterou půjde ekonomicky elektrifikovat, bude menší, než by si politici přáli,“ myslí si Knap. „Jak říká správně Tavares, nikdo nedokáže předpovědět regulaci a legislativu na dalších 10 let. Automobilky musí pracovat s různými scénáři a být maximálně pružné a přizpůsobivé,“ vysvětluje odborník na autoprůmysl.



Na svobodnou volbu ohledně mobility má podle Tavarese vliv mnoho jiných věcí, například daně. „Dostali jsme se do stavu, kdy zákazník nerozhoduje o tom, co je pro něj nejvhodnější. Na jeho volbu mají stále větší vliv legislativou dané limity.“ Podle Tavarese jsme dospěli do paradoxní situace, kdy výrobce ani zákazník nerozhodují o tom, co se bude prodávat. „Automobilky se už naučily zákazníkům nabízet to, co se po nich chce, a přizpůsobily se stávajícím podmínkám. Ale nemůže to být za každou cenu.“



„Je evidentní, že regulace a tlak na snižování emisí CO 2 jde přímo proti aktuální zákaznické poptávce po SUV a crossoverech. Podobně výrazný regulační zásah znamená i zavedení nových postupů měření emisí, kdy nejen motorizace, ale i výbavy vozů ovlivňující spotřebu budou cenově nastaveny tak, aby v první řadě pomohly automobilkám plnit emisní cíle a až ve druhém plánu pak z pohledu tržní poptávky,“ souhlasí s Tavaresem Petr Knap z Ernst & Young. „Navíc regulace snižování emisí je v globálním měřítku odlišná. Zejména z pohledu termínů plnění emisních limitů, takže globální výrobci se musí vypořádat s různými regionálními požadavky a tedy i jinou tržní realitou,“ dodává analytik.

Carlos Tavares také varuje před nadšením z autonomního řízení: „Je třeba si uvědomit, že auta vybavená těmito systémy budou extrémně drahá a bude si je moci dovolit jen malý okruh zákazníků.“ Podle Tavarese pak bude po jejich zavedení pro většinu lidí dostupnější využívat nějakou formu dopravních služeb (shuttle service). „Hrozí totiž, že v blízké budoucnosti bude individuální mobilita dostupná jen pro bohaté vrstvy. Tady může dojít k dramatické změně. Pro nás byla mobilita součástí demokratizace společnosti, ale dnes směřujeme k jejímu rozdělení s ohledem na to, kdo si individuální mobilitu bude moci dovolit.“

Mnoho měst připravuje zákaz vjezdu pro auta se spalovacími motory. „Takže se stanou dostupná jen pro ty, kteří si budou moci dovolit drahé elektromobily. Směřujeme už dokonce i k tomu, že zakážeme používat dálnice těm, kteří nemají autonomní řízení, protože jsou nebezpeční pro své okolí,“ předpovídá Tavares pro Autonoviny.cz.



Petr Knap si nemyslí, že elektromobily musí být nezbytně cenově nedostupné. „V řadě variant vývoje cen baterií se mohou celkové náklady na provozu za dobu životnosti již do jednoho či dvou let vyrovnat mezi spalovacími pohony a elektromobily. Nesmíme ovšem zapomínat také na potřebu řešení mobility mimo aglomerace, kde je obtížné vymyslet rentabilní sdílené koncepty a přitom tam je potřeba individuální mobility ještě větší,“ vysvětluje analytik autoprůmyslu.

Jedním z důsledků současného vývoje může být podle Knapa výrazná segmentace zákazníků mezi skupiny s různými očekáváními ohledně mobility. „Ještě nikdy jsme v historii automobilového průmyslu nestáli před výzvou tak rychle se měnících preferencí zákazníků a tak nepředvídatelných regulatorních zásahů. Navíc stojíme na prahu nové geopolitické situace, kdy protekcionismus může představovat velmi častý postoj velkých zemí a další komplikace pro aktuálně nastavené obchodní modely velkých automobilek,“ uzavírá Petr Knap.