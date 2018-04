ŽIVĚ: Václavské náměstí patří autodědečkům, startují na třídenní rallye

Rallye Praha Revival je mezinárodní setkání legend motorsportu. Je určeno bývalým aktivním automobilovým závodníkům a příznivcům historických závodních a sportovních automobilů.

Osmý ročník oblíbené mezinárodní akce probíhá od 13. do 15. dubna. Do Prahy se sjeli závodníci z celé Evropy. Přihlášeno je přes 160 vozů, jejichž posádky pocházejí ze 13 zemí, čímž se akce řadí k největším motoristickým podnikům u nás.

„Unikátní formát akce kombinuje prvky mototuristiky, jízdy pravidelnosti, zvláštní zkoušky evokují klasické rallye, závody do vrchu nebo rallyekros. Letos poprvé je akce oficiálně zařazena do kalendáře sportovních akcí Autoklubu ČR,“ popisují organizátoři.

Slavnostní start je tradičně na Václavském náměstí v Praze. To už za sebou mají posádky prolog u dostihového závodiště ve Velké Chuchli. Z Prahy zamíří posádky do Hradce Králové. „Než se ovšem posádky dostanou do postelí v hradeckém hotelu Černigov, kde revivalová karavana stráví dvě noci, absolvují etapu podle slepého itineráře s dvěma Show Sections v Milovicích a Kosicích,“ uvádí program závodu.

Atraktivní bude sobotní program na CzechRingu, kde čekají na závodníky tři průjezdy. „Kromě toho si vyzkoušejí jednu z nejhezčích tratí závodů automobilů do vrchu u nás Ústecké „21“ v Ústí nad Orlicí, zavítají na autokrosovou trať v Dobřanech v Orlických horách a vyzkoušejí si motokárovou dráhu v Rychnově nad Kněžnou.“

V neděli 15. dubna zavede itinerář závodníky do Pardubic na Motodrom, zopakují si Kosice a Milovice, odkud už zamíří do cíle v pražském Radotíně.

Celou trasu setinové rallye absolvují posádky podle šipkového itineráře za dodržování dopravních předpisů, na což budou dohlížet tajné kontroly a případné hříšníky zatíží trestnými body.

K vidění budou takové skvosty jako Ferrari 308 GTB, Opel Kadet GSI, Lancia 037, Fiat 124 Abarth, Ford Escort MK2, Lancia Delta, Audi Quattro, Porsche 911, Renault R5 Alpine, Škoda 130 RS, Lancia Fulvia, Matra Murena a mnoho dalších. „Chybět nebude ani největší hvězda letošního ročníku, Jani Paasonen, který usedne za volant Porsche 944,“ hlásí Petr Kotek z Promotýmu Praha.

Úlohy prvního předjezdeckého vozu se ujme historický kamion LIAZ, který v rámci expedice Sen o Dakaru dojel po 30 letech ke břehům Růžového jezera v Senegalu.

Video z loňského ročníku:

VIDEO: Rallye Praha Revival odstartovala herečka Chantal Poullain Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu