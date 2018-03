VIDEO: Podívejte se, jak trénuje rallyový speciál na rozbité české cesty

Největším favoritem na vítězství na tratích v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice je tovární jezdec Škody Jan Kopecký, který se stal mistrem republiky v posledních třech sezonách. Bude útočit na čtvrtý titul v řadě a šestý celkově.



„Série našich výher je hodně dlouhá, ale náš cíl je samozřejmě vyhrávat i nadále. Může se však stát cokoliv. Mohu udělat chybu nebo můžeme mít technický problém, což jsem za celou dobu neměl,“ řekl Kopecký, jehož parťákem v závodním speciálu značky Škoda bude jeho osvědčený a dlouholetý navigátor Pavel Dresler.

Konkurence pro letošek zhoustla a okruh jeho pronásledovatelů se zvětšil. Už to nebude jen Václav Pech s Fordem Fiesta, kdo má ambice honit Kopeckého. S velkým¨odhodláním vstupuje do šampionátu Jan Černý, novými akvizicemi jsou draví Filip Mareš a Václav Kopáček.

Konkurenci na Valašce zahustí Polák Jaroslaw Szeja a nová posila továrního týmu Škoda Motorsport Ole Christian Veiby z Norska. Všichni favorité startují s vozy nejvyšší specifikace R5. Ve startovní listině Valašky se nachází 18 vozů nejvyšší regionální specifikace R5, což je prozatímní český rekord.

Tým Škoda Motorsport se bude i v letošním roce spoléhat na výkon svého továrního speciálu Škoda Fabia R5, který se pyšní turbomotorem 1.6 a pohonem všech kol. Díky propracovanému systému pohonu a benzinovému turbomotoru dokáže vůz z nuly na stovku zrychlit za 4,2 sekundy.

Klasický bílo-zeleno-černé vystřídají bílo-modro-červené barvy na počest stého výročí vzniku Československa.

„Je to jedna z větších změn a jsem rád, že přichází v roce, kdy budeme slavit sto let české státnosti. Věřím, že se to bude fanouškům líbit a budou nás podporovat,“ přál si Kopecký v prosinci, kdy tým Škoda Motorsport změny představil.

Na testu před Valašskou rally se Kopecký zaměřil na nastavení podvozku na rozbité tratě, kterými je charakteristický celý český šampionát. Během jednoho natestoval Kopecký 70 ostrých kilometrů, kdy zkoušel různé varianty nastavení tlumičů, pružin a stabilizátorů.