Hodiny před Dakarem: bingo a vykradené závodní stroje

Dostal jsem za úkol vyzvednout jedno z týmových vozidel. Po formálních přejímkách nás naložil mikrobus a převezl přímo na skladovou plochu uvnitř přístavu. Že to nebude jednoduché, naznačilo už to, že jsem měl najít vozidlo s pořadovým číslem 1070.

DAKAR 2018 Dakar 2018 startuje 6. ledna, nadcházející ročník je čtyřicátý. Na start se tentokrát postaví čtyřicet Čechů, což je rekordní účast.

Očekával jsem počítač a sofistikovaný logistický systém, ale skutečnost byla mnohem jednodušší. Na karton byla fixem sepsána čísla všech vozidel v řadách a v pořadí tak, jak byla zaparkována na ploše. Na první pohled to neznalému připomíná bingo, možná je to primitivní, ale funguje to.

Přestože byly všechny vozy zaplombovány, během měsíce v přístavech a na moři nedokázali organizátoři dostatečně ochránit techniku před drobnými krádežemi.

S vozy totiž nenajíždějí na trajekt přímo samotné týmy, ale včetně klíčů je předají organizátorům, kteří veškerou techniku nalodí.

Podle Ervína Krajčoviče, manažera týmu Moto Racing Group téměř ve všech vozech ubylo palivo a v jednom z vozů se ztratil panel navigace a audia.

„Podobné problémy se objevovaly i v minulých ročnících a náhrady se nikde nedočkáte. V jedné z doprovodných dodávek zase pustil někdo elektriku a ta se během cesty vybila,“ líčí Krajčovič. „Spediční firma dodávku vytáhla z trajektu na laně, což není bez patřičných opatření u vozu s náhonem na všechna kola ideální stav a zřejmě byla poškozena spojka.“

U jedné ze závodních čtyřkolek týmu ukradli kryt úložného prostoru na nářadí. „Jedná se o příslušenství vyrobené na míru, takže náhrada není snadná a bude ji potřeba složitě vyrobit,“ dodává.

Po vyzvednutí techniky v přístavu se týmy přesouvají skoro přes celé město do bivaku, kde má na velké ploše každý z týmů přesně dané místo, na kterém rozbalí svůj tábor. „Je to dobrá příležitost naposledy před startem secvičit celý tým a rozdělit všem jejich role,“ doplňuje Ervín Krajčovič.

„Asistenční auta, která jsou plná nářadí a náhradních dílů, jsou přeorganizována týmem mechaniků tak, aby měli vše po ruce a především si usnadnili každodenní manipulaci, která je kvůli přejezdům z místa na místo nezbytná.“

Tentokrát na to je dost času a relativně dobré podmínky, ale v následujících dvou týdnech to bude mnohem náročnější. V tomto prvním depu budou všechny týmy bivakovat pět dnů, během kterých musí pečlivě zkontrolovat techniku, secvičit se jako tým, napravit škody způsobené přepravou techniky, projít technickými a administrativními přejímkami se závodní i doprovodnou technikou a akreditací musí projít osobně i všichni členové týmu.

Není toho sice úplně málo, ale proti ostrému režimu během samotného závodu je to prý procházka růžovým sadem.