Volný den na Dakaru: servis strojů i lidí a konečně spánek. Žvýkáme koku

Dnešní bivak na nás čeká v La Paz, které je nejvýše položeným hlavním městem na světě a leží ve výšce 3600 metrů nad mořem. Byť oficiálním hlavním městěm Bolívie je Sucre.

Příjezd do města je fenomenální a Tour de France by nám jej mohla závidět. La Paz je obrovské město a do Bivaku projíždíme 27 kilometrů dlouhým špalírem nadšených diváků. Když zastavíme, lidé se k nám vrhají a chtějí si na nás alespoň sáhnout, pozdravit se, vyfotografovat se s námi nebo žádají o podpisy. Vůbec nezáleží na tom, že nejsem závodník, stačí že mám týmové oblečení. Přidám si skoro tak slavný jako pes Pluto.

Všichni jezdci obdrželi po příjezdu do La Paz věnec koky. Místní jí doporučují žvýkat kvůli aklimatizaci ve vysoké nadmořské výšce.



Zázemí nám tentokrát poskytuje vojenská akademie, takže bivakujeme poprvé na pevné ploše – na betonu. Vzhledem k chladnému a deštivému počasí je to příjemná změna, zvláště když nad sebou máme střechu.

Závodní týmy čeká volný den, na který se všichni účastníci letošního Dakaru velice těší. Neznamená to však, že by se odpočívalo. To si mohou dovolit pouze závodníci. Někteří z nich se v La Paz ubytovali v hotelech a rádi opustí své stany nebo obytné vozy. Ostatních členů týmu se odpočinek netýká, spíš naopak.

Pro všechny je však příjemné, že se poprvé od startu vstává později než ve čtyři pět ráno. Tentokrát nás nečeká bourání základny a její přesun o několik set kilometrů dál. Týmy se snaží dát techniku do co nejlepšího stavu a nejvíc práce proto mají mechanici.

Během soutěže se některé opravy často provádí v rámci časových možností dost provizorním způsobem a teď je čas dát vše do stoprocentního stavu. Mechanik týmu MRG Pavel Bartůněk se chystá na motocyklu Milana Engla repasovat tlumiče, vyměnit ložiska v kolech, olej včetně olejového filtru, vzduchový filtr, řetěz včetně rozety a vodítek řetězu.

Motocykl se kompletně umyje a zkontrolovat je potřeba prakticky vše. Ve všech týmech pokračujících v soutěži to vypadá dost podobně. Rallye je v necelé polovině a potvrdily se obavy z velice náročných etap v Peru. Během prvních šesti etap vypadlo 27 motocyklů z celkových 137. Ve čtyřkolkách vypadlo 8 strojů ze 49 startujících. Velké vyřazování proběhlo i v automobilech, kterých neprošlo náročným úvodem 38 z původních 91 vozů.

Největší výpadky zaznamenaly jednoznačně kamiony, kterých vypadla přesná polovina, tedy 22 z původních 44 strojů.

České týmy se zatím v závodě drží dobře a nejlepší z našich motocyklistů je Milan Engel z týmu MRG na celkovém 32. místě. Jeho italský stájový kolega z českého týmu Jacopo Cerutti figuruje na 28. místě. Česká závodnice Gábina Novotná stále pokračuje a patří ji 86. místo.

Ve čtyřkolkách po výpadku Tomáše Kubieny jede z našich nejlépe Zdeněk Tůma na 20. místě. Česká závodnice Ollie Roučková také pokračuje v závodě, patři jí 38. místo a stále si drží optimistickou náladu. V automobilech jede na výborném 7. místě Martin Prokop. Martin je dle vlastních slov velmi spokojený s vozem a dnes čeká Rangera velká repase. Hodně napilno je také u nejlepšího českého kamionu Martina Macíka, který se drží na skvělém 4. místě. Kompletní výsledky najdete zde

Pokud zbude čas, členové týmů se rádi podívají do La Paz, ale na základě bezpečnostních pokynů organizátorů se to příliš nedoporučuje nebo alespoň ne mimo centrum.