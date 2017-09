Redukcionalismus je nový sloh autodesignu. Jeho poslem je Velar

Navrhnout nové, neokoukané SUV je dnes náročný úkol. Land Rover se rozhodl, že něco takového dokáže – a u svého nejnovějšího modelu pojmenovaného Range Rover Velar nešetřil inovacemi ani odvahou.



Lidé z automobilky přiznávají, že původně měl být model situovaný mezi řady Evoque a Range Rover Sport. S prvními návrhy ale nebyli spokojeni, a tak připravili něco mnohem extravagantnějšího. Ratan Tata, indický majitel automobilek Land Rover a Jaguar, dal projektu v přepracované podobě zelenou, i když to znamenalo vyvinout zcela novou platformu. To bylo před pěti lety, na nové hliníkové architektuře mezitím vznikly Jaguary F-Pace, XE a XF. To ostatně znamená, že mimo pohonných jednotek nemá velar s ostatními range rovery technicky nic společného.

Co znamená jméno Velar? Fiktivní značka aut Označení Velar se poprvé objevilo v roce 1969 na prototypech původního range roveru. Ačkoliv se někdy tvrdí, že „Velar“ má být zkratkou pro V-Eight Land Rover, tedy osmiválcový Land Rover (tehdejší land rovery, později známé jako defender, byly jen čtyř- a šestiválcové), skutečnost je mnohem zajímavější. Automobilka chtěla zakrýt stopy při testování prototypů v Africe, a tak vznikla fiktivní značka Velar odvozená od italského „velare“, skrýt. Land Rover dokonce založil firmu tohoto jména a prototypy registroval na ni, aby zametl stopy vedoucí ke skutečným tvůrcům předchůdce všech luxusních SUV. Novotvar Velar měl navíc jednu praktickou vlastnost: dal se vysázet na příď auta z písmen již používaných pro nápis Land Rover.



Trendy auto, či co

Že nějaké auto vypadá jako výstavní koncept, patří k nejbanálnějším marketingově-designérským klišé. U velaru ale toto prohlášení platí doslova: vysoké boky vytvářejí dojem robustnosti, díky velkým, až 22palcovým kolům ale toto SUV nevypadá nijak neohrabaně. Všechny křivky dosud nevídaným způsobem zdůrazňují podélný rozměr karoserie a společně s dozadu odsunutou střechou navozují pocit rychlosti. Vše dotváří parádičky jako křídlo pod předním nárazníkem, kliky zapuštěné do dveří nebo koncová světla ukrytá v souvislém černém pásu. Jediným všedním detailem jsou vnější zpětná zrcátka.

S hypermoderním zevnějškem je sladěný i interiér. V hlavní roli je zde unikátní kombinace dvou 10palcových dotykových displejů, které společně ovládají úplně všechno. Tento koncept se nazývá Touch Pro Duo a vystačí si s jediným konvenčním ovladačem - nastavením hlasitosti. Dokonce i multifunkční volant je dotykový, ale ovládací prvky jsou na něm pro jistotu současně i kolébkovými přepínači.

Před řidičem pak místo konvenčních ukazatelů trůní nastavitelný 12,3palcový displej, podobný tomu z velkého range roveru nebo nejnovějších modelů Audi. Nic pro odpůrce dotykových displejů, protože nic jako základní verze „bez displejů“ neexistuje. Zároveň je to ale ráj pro milovníky moderních hračiček...

A pak v nabídce číhá ještě jedna naprosto nečekaná specialita. Vedle různých druhů kůže můžete zvolit čalounění kombinací Alcantary se speciální látkou od renomovaného dánského výrobce Kvadrat. Tato varianta, nazvaná „Premium Textile“, je alternativou k nejdražší perforované kůži Windsor a je vlastně obchodním experimentem. „Nevíme, jestli o to zákazníci budou mít zájem, ale chtěli jsme nabídnout něco nového. Inspirací pro nás byl luxusní nábytek, u kterého se často místo kůže používají jakostní látky. Však existuje spousta lidí, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí kožené čalounění – třeba vegani,“ vysvětlil iDNES.cz šéf designérského týmu Andy Wheel.

Společným rysem pro exteriér i interiér je minimum pozornost poutajících detailů. Celek má mluvit sám za sebe prostřednictvím souhry přímých linií a plasticky tvarovaných ploch, které ozvláštňují subtilní dekorativní prvky. Land Rover tento přístup nazývá redukcionalismus a přiznává inspiraci meziválečným funkcionalismem v architektuře. Specialitou, kterou zatím žádné sériové SUV nenabídlo, jsou zapuštěné kliky, které se ze dveří vysunou jen u stojícího odemčeného vozu. Něco podobného bylo zatím k vidění jen na designových studiích a pár sportovních autech.

Chytře zasazeno do kontextu

Tak jako je těžké navrhnout neotřelé SUV, je stejně těžké najít pro něj prostor mezi celkem již sedmi takovými modely skupiny Jaguar Land Rover. Proto je velar jen o pět centimetrů kratší než Range Rover Sport, zároveň je ale proti tomuto modelu o nepřehlédnutelných 11,5 cm nižší. Sport tak vedle velaru vypadá jako nudná krabice, i když dosud byl nejdynamičtěji střiženým range roverem.

Současně je velar delší a širší než Jaguar F-Pace, se kterým sdílí podlahovou plošinu včetně rozvoru 2874 mm a výšku karoserie 1,67 m. Oproti jaguaru je komfortnějším, praktičtějším, pro jízdu v terénu lépe vybaveným a v neposlední řadě také dražším autem. Úkolem velaru je přetahovat zákazníky od konkurence, dle slov Kevina Strida, vedoucího vývoje, je typickým zájemcem někdo, kdo obdivuje range rovery, ale dosud jezdil spíše v Audi A6 Allroad nebo BMW řady 5.

Nabídka motorů kombinuje zvyklosti ve vyšší střední třídě. Ať už chcete naftu nebo benzin, na výběr je vždy po dvou čtyřválcových dvoulitrech a jednom třílitrovém V6. Technicky je možné i zabudování přeplňovaného osmiválce s výkonem okolo 550 koní, ale v nabídce zatím taková možnost není. V současnosti motory pokrývají spektrum od 132 do 280 kW (180 až 380 koní), přičemž standardem je osmistupňový automat a pohon všech kol. V zájmu snížení základní ceny by výrobce mohl po vzoru f-pace v budoucnu zařadit do nabídky i manuál nebo verzi s jednou poháněnou nápravou.

Velar je totiž momentálně docela drahým zbožím. Za základní provedení totiž dáte skoro 1,6 milionu a nejsilnější motor v kombinaci s nejvyšší výbavou doplněnou o frajeřinky jako matný lak, laserové světlomety nebo strop čalouněný Alcantarou vychází na více než dvojnásobek. Najednou vedle tohoto range roveru vypadá SUV od Jaguaru jako výhodná koupě.

Range rover je ale ve srovnání s jaguarem lépe vybaven pro jízdu v terénu – kromě adaptivních tlumičů má se šestiválci standardně vzduchový podvozek s nastavitelnou světlou výškou (pro čtyřválcové motory je za padesátitisícový příplatek), systém Terrain Response, který upravuje chování čtyřkolky, ESP a případně aktivuje asistent pro sjíždění svahů, a sledování hloubky vody při brodění. Na rozdíl od větších range roverů přesto velaru pár „drobností“ chybí: nemá redukční převodovku a místo centrálního diferenciálu s uzávěrkou disponuje „jen“ rozdělovací spojkou, která v případě nutnosti připojí přední kola – stejně jako v sesterském jaguaru nebo třeba ve větších BMW se systémem xDrive. A také neutáhne 3500 kg, ale „jen“ o tunu méně.

Velar se ale nad sesterský jaguar „povyšuje“ i nabídkou luxusně zaměřených technických specialit. Automobilka nabízí hned tři druhy diodových světlometů – normální LEDkové, Matrix LED a unikátní kombinaci Matrix LED s laserovým dálkovým světlem. Do velaru si lze přiobjednat také prémiové audio Meridian o výkonu 1600 W, dle stupně výbavy za 69 až 124 tisíc korun. Vůbec nejdražším příplatkem je ale matný lak Flux Silver za dvě stě tisíc, určený výhradně pro časově omezenou verzi First Edition.

K prvním testům Land Rover poskytl velar v šestiválcových provedeních. Ať už jde o naftu, nebo benzin, příplatek za motor V6 je ve srovnání s o stupeň slabším čtyřválcem zhruba dvousettisícový a se základními motory třísettisícový. Přinejmenším optikou českého trhu s prémiovými SUV ale budou právě šestiválce těmi nejžádanějšími verzemi.

Samozřejmou volbou u auta takového typu je diesel. Dvojitě přeplňovaný třílitr je k neutahání, navzdory svým 221 kW a 700 Nm přitom dokáže s rozvahou jezdit za nějakých osm až devět litrů. U relativně velkého auta se čtyřkolkou a obřími koly mu totiž hraje do karet poměrně nízká hmotnost a vytříbená aerodynamika. Naftová verze je tichá a když přidáte plyn, ochotně zrychluje v libovolných otáčkách a na jakýkoliv rychlostní stupeň. Stále se zpřísňující emisní limity ale zároveň znamenají, že velar jako naprostá novinka už nemůže nabídnout drtivý zátah. Reakce motoru jsou jemně naředěné, mohutná síla přichází hladce bez pocitu brutálního odpichu.

V ceníku se skrývá i o dvacet tisíc draží (od 1 856 745 Kč) lákadlo pojmenované P380. Za zvláštní zkratkou se skrývá třílitrový šestiválec přeplňovaný kompresorem, který velar přebírá ze sportovního Jaguaru F-Pace. Se svými 280 kW a 450 Nm nenabídne tak lokomotivní zátah jako naftový třílitr. Má ale jiné kvality: v otáčkách do dvou tisíc je místo ševelení nafťáku úplně zticha, ale zároveň se nechá s radostí a lehkostí vytočit. Čím víc otáček, tím výraznější zvuk a také více z maximální porce 380 koní. Výhodou kompresorového přeplňování totiž je zachování gradace výkonu. Jízda s benzinovým velarem je tedy podmanivá, ze silničních schopností podvozku dokáže tento motor vymáčknout maximum. A pokud se naopak dokážete za volantem umravnit, spotřeba je prakticky stejná jako s dieselem.

Na závěr se sluší podotknout, že přes všechny dynamické schopnosti, progresivní design, nízkou stavbu karoserie i hmotnost a zmínky o „nejsportovnějším land roveru všech dob“ je velar stále především komfortním strojem pro cestování po asfaltu i mimo něj. Přiznám se, že jsem čekal fascinující řidičský stroj. Místo toho jsem poznal auto, které i s extrémními 22palcovými koly okouzlí komfortem tlumení, je na silnici tiché a v terénu zvládne mnohem víc, než od něj bude typický majitel žádat. K ostřejším manévrům se ale nechá přemlouvat a v zatáčkách se naklání více než Porsche Macan nebo Alfa Romeo Stelvio. Velar má být totiž demonstrací komfortu, luxusu a možností moderního designu, nikoliv dalším autem, které posune definici toho, co je to sportovní SUV.