Řidičák si stačilo vyměnit 30 tisíc řidičů. Půl milionu to ještě čeká

Na registru řidičů bude letos asi hodně rušno: jen během měsíce března vyprší platnost 18 tisícům řidičských průkazů. „K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák,“ informoval ministr dopravy Dan Ťok.

Výměna dokladu je zdarma a o průkaz je možné požádat už tři měsíce před vypršením platnosti. Resort proto nabádá řidiče, aby si výměnu zařídili včas a vyhnuli se tak frontám. V případě, že jste si vzpomněli pozdě a váš řidičský průkaz již propadl, můžete s ním na úřad zajít i zpětně. Za expresní vydání nového řidičáku do pěti dnů zaplatíte 500 korun, vyřízení nového průkazu ve standardní době je zdarma.

Pokud ovšem nepožádáte o nový řidičák včas a provezete jej v autě i po skončení jeho platnosti, riskujete pokutu. Za tento přestupek vám může policie vzít na místě až dva tisíce korun, ve správním řízení pak 2 500 korun.

Červenec výměnu usnadní

Největší počet řidičských průkazů vyprší v letošním červnu, červenci a srpnu. A nejplnější budou registry ve Středočeském , Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Nejčastěji doklady končí řidičům a řidičkám ve věku od 41 do 50 let. Ve věkové kategorii do 30ti let je jich naopak nejméně, uvádí ministerstvo dopravy.

Od 1. července 2018 pak bude výměna pro řidiče snazší - doklad si mohou nově vyměnit na jakémkoli úřadě a bez pasové fotografie. „O výměnu nebo vydání průkazu bude možné zažádat na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání průkazu se od stejného data již nebude předkládat papírová fotografie. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako tomu je u občanských průkazů,“ vysvětlil ministr.

S prvním červencem totiž dojde k plné elektronizaci registru a budou tam zaneseny informace, které jsou ve spisu pro jednotlivá správní řízení (udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu). „Jednotlivé obce s rozšířenou působností si tedy nebudou muset přeposílat podklady v listinné podobě a dojde tak ke zrychlení jednotlivých procesů,“ upřesnilo ministerstvo.