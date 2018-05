Za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce hrozí zákaz řízení

Přeškrtnutý znak EU považují někteří za symbol nesouhlasu s členstvím České republiky v Evropské unii.



„Přeškrtnutí symbolu Evropské unie, které je na českých automobilech občas vidět, může způsobit i to, že auto bude ze strany úřadů a policie hodnocené jako vozidlo bez registrační značky,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy.



Přeškrtnutý znak EU na modrém pruhu se dá pořídit jaku přelepka. Existuje také varianta, kde znak EU nahrazuje český lev.

Registrační značky s modrým pruhem, na kterém je symbol Evropské unie, se v Česku vydávají od vstupu do Unie 1. května 2004. Unijní znak a modrý pruh je na všech registračních značkách, i těch na přání.



„Obecně platí, že registrační značka má přesně definovanou podobu a formu a pokud ji nemá, na takové vozidlo by mohlo být obecně pohlíženo jako na vozidlo bez registrační značky a tam by se mohlo jednat o přestupek,“ popsal Neusar s tím, že za takový přestupek „hrozí zákaz řízení od šesti měsíců až do jednoho roku“. Pokuta v blokovém řízení může být dvoutisícová.

„Na registrační značku, ani do její těsné blízkosti nelze lepit nebo zobrazovat cokoliv jiného, co není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a mohlo by změnit význam registrační značky,“ dodal pro iROZHLAS.cz mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Registrační značka se totiž po vydání nestává majetkem vlastníka automobilu, ale patří stále státu.

Registrační značka musí být umístěna na místě, které je k tomu určené konstrukčním řešením vozidla. Podle Neusara musí být čitelná nejméně na vzdálenost 40 metrů.

„Otázkou také je, jestli by se v některém z případů nemohlo jednat o hanobení symbolu Evropské unie, ale to už potom není kompetence ministerstva dopravy,“ dodal Neusar.

Přelepku EU hvězdiček na značku nabízí za dvacetikorunu například e-shop strany Svobodných. Strana na toto téma vydala také několik článků (zde a zde), které odmítají, že by mělo jít o přestupek. „Občané, kteří si nalepí na SPZ naši samolepku, která přeškrtává znak EU, tímto realizují ústavně garantovanou svobodu projevu,“ psal v roce 2016 Tomáš Grygar, místopředseda Svobodných v Olomouckém kraji.