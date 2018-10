Autofotka týdne: Slavný koncept je na skok v Praze

Teď je hvězdou tradičního pražského salonu designu. Na pražské holešovické výstaviště dorazil unikát v ceně desítek milionů na výstavu Designblok ukrytý v bezpečí nenápadného nákladního auta. A pak už přišly chvíle Minh Au Truonga: Dezir opatrně vyvézt z nástavby náklaďáku a pak s ním pomalu dojet do expozice.

Takové koncepty, to jsou spíš sochy než auta, moc toho nenajezdí a jízdní vlastnosti u nich nejsou to nejdůležitější. Koncepty ukazují nápady pro budoucnost, v případě Deziru dalekou. I když, to platilo před osmi lety, kdy se představil. Dnes jsou některé nápady, které tehdy přivezl, možná blíž, než se zdálo.

Dezir má krásná jednadvacetipalcová kola, která se do podběhů taktak vejdou, a také podvozek jen pár centimetrů nad zemí. S poloměrem otáčení 18 metrů to znamenalo náročné manévrování mezi sloupy a opatrné překonávání sebemenších schodů a spár na cestě do expozice v průmyslovém paláci holešovického výstaviště.

V designcentru Renaultu pracuje 450 lidí, z nich je 60 designérů, k nim přidejte řemeslníky, počítačové experty, ergonomy, úředníky a pak Minh Au Truonga, který se o už postavené a představené koncepty stará. Jako jeden z mála může a umí každý z nich řídit a zná je do detailu.

Když po desítkách minut Dezir zaparkoval na správné místo, prozradil, že právě tento rudý koncept patří k nejoblíbenějším konceptům Laurense Van den Ackera, šéfdesignérské hvězdy studia Renaultu (rozhovor s ním čtěte zde).

DeZir (désirer je francouzsky toužit) byl první koncept z Ackerova skicáku, který představil po svém příchodu do Renaultu od Mazdy.

Na délku má jen něco přes 4,2 metru, při osobním setkání ovšem působí jako mnohem větší vůz.

Konstruktéři jeho rozmáchlou zvlněnou karoserii postavili z kevlaru, a tak má pouhých 830 kilogramů. V útrobách má schovaný elektromotor vypůjčený z Nissanu Leaf. Dezir zdobí skvělý aerodynamický koeficient Cx=0,25 a hlavně systém rekuperace kinetické energie Kers (setrvačník známy z Formulí 1). Více o Renaultu Dezir čtěte zde.

Na Designbloku, jehož je Renault jedním z partnerů, letos značka slaví 120 let od svého vzniku. Je to jedinečná příležitost vidět špičkový automobilový koncept v Česku, vyjma domácí Škody do tuzemska tyto unikáty automobilky nevozí. Venkovní expozice před průmyslovým palácem pak nabídne pohled do historie francouzské automobilky.