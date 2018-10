Konec vyhlížení kurýra. Futuristické dodávky Renaultu na adresáta počkají

Určitě to znáte. Ráno přijde od doručovatelské firmy zpráva s tím, že vám bude během dne kurýr doručovat zásilku. Kromě toho, že v ní je dost vágní časové rozpětí (někdy celý den), se pak klidně stane, že i když si uděláte volno a na doručovatele čekáte, nikdo nedorazí.

Automobilka Renault tomu chce učinit přítrž. Tedy, alespoň ve své vizi, která nese název EZ-Pro. Vlastně to není auto, ani klasická dodávka, ale komplexní doručovací služba. Jejím základem je jakási souprava autonomních modulů, které se spolu po městě mohou pohybovat ve vláčku, čímž mají šetřit místo na silnici.

V čelním modulu může sedět doručovatel, který je však nemusí řídit. A může se soustředit na svůj hlavní úkol, kterým je doručování zásilek. V reálném čase lze upravovat trasu podle potřeby, může kontaktovat adresáty a domluvit s nimi detaily předání zásilky.

Vize Renaultu je taková, že moduly EZ-Pod naberou v centrálním logistickém skladu, nebo třeba po cestě ve více místech, zásilky od různých firem určené pro různé adresáty. Doručovatel ve vedoucím modulu bude zajišťovat jakousi lepší službu zákazníkům. Osobně doručí ty zásilky, na kterých záleží, nebo u kterých si odběratelé za takovou službu zaplatili.

Druhou možností bude vyzvednutí zásilky přímo z útrob autonomního modulu ze speciálního boxu, a to za pomoci aplikace v mobilním telefonu. Ta mimochodem umožní i online sledování zásilky, respektive polohy celého doručovacího konvoje.

Modulární systém pak dovolí třeba to, že jeden z modulů bude odstaven před domem zákazníka, který teprve přijde domů, a to po určenou dobu, kterou si zájemce zarezervuje. „Vláček“ pak onen zaparkovaný modul „nabere“ zpět do soupravy třeba cestou zpět do depa.

Nápad zní vcelku zajímavě, ale nejspíš zatím zůstane u této utopické představy. Renault například tvrdí, že kromě zácp by toto řešení mělo omezit i množství špatně zaparkovaných dodávek, které doručovatelé ve spěchu nechávají, kde to jen jde.



Jenže při současném stavu a hustotě provozu v některých městech a s přihlédnutím k aktuálním schopnostem autonomních vozů musíme konstatovat, že „kreativní parkování“ je možná jednou z největších výhod lidských řidičů.

Zatím si nedovedeme představit, že by v úzké uličce dovedl robotický modul práci zvládnout lépe. Na druhou stranu Renault na svých vizích autonomní mobility intenzivně pracuje, a tak se aktuálně poměrně futuristický nápad může v realitu přetavit dříve, než bychom čekali.