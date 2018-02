Renault chystá pro Indii levnější auta než dacie, nevzdává to ani Škoda

Renault už v Indii ve třídě SUV uspěl, a to s malým modelem Kwid. Ten patří mezi deset nejprodávanějších aut na tamním trhu. Ve své třídě je úspěšnější už pouze model Maruti Alto, vyvinutý automobilkou Suzuki



Už 9. února se však na Autosalonu Expo mají představit dva další levné modely značky Renault, buď jako koncepty, nebo už hotová auta. A to hatchback a SUV větší než Kwid, ovšem stále s délkou pod čtyři metry, což je v Indii hranice pro nižší daňovou třídu. Přesto by údajně mělo nabídnout až sedm sedadel. Vývoj nového SUV, které bude levnější než Dacia Duster, probíhal přímo v Indii na platformě CMF-A v technologickém centru značky v Chennai.

Renault samozřejmě není jediný, kdo chce uspět na indickém trhu. Dalším je třeba koncern Volkswagen, který vývojem levného vozu pověřil českou značku Škoda. Ta loni jednala s indickou Tata Motors o možné společné výrobě v rámci strategického partnerství. Výsledkem měl být malý levný vůz o velikosti Fabie. K dohodě ovšem nedošlo. Škoda to přesto nevzdává a ve vývoji pokračuje sama. První výsledky by měly být už za tři roky (podrobnosti čtěte zde).

„Koncern Volkswagen společnost Škoda Auto nedávno pověřil vyhodnocením globální modulární architektury MQB A0 IN pro objemové segmenty,“ potvrdil iDNES.cz Zdeněk Štěpánek z tiskového oddělení automobilky. „Strategickým cílem je přitom zavedení této lokalizované platformy na indický trh od roku 2020, kdy začnou platit přísnější emisní a bezpečnostní standardy.“

Po krachu jednání s automobilkou Tata zůstala Škoda na vývoj sama, žádná jednání s jiným strategickým partnerem momentálně neprobíhají. Na nové platformě by mělo vzniknout více modelů, které by se pod značkami Škoda a Volkswagen přímo v Indii vyráběly. Doplnily by tak modely Rapid, Octavia a Superb, které už Škoda dodává na tamní trh z místních továren v Pune a Aurangabadu.