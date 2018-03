Renault a Nissan jednají o úplném sloučení, výsledek je však nejistý

Automobilky Renault a Nissan již v roce 1999 vytvořily alianci a úzce spolupracují v oblasti technologií a nákupu. Dohoda o úplném sloučení by podle zdrojů tuto alianci ukončila a vytvořila z automobilek jediný podnik obchodovaný na burze. V jeho čele by stál Carlos Ghosn, který je nyní šéfem obou firem (jeho profil čtěte zde).



Sloučený podnik by mohl lépe konkurovat rivalům jako Volkswagen či Toyota. „Dosavadní aliance sice přinesla významné úspory, nejednotná vlastnická struktura však bránila plnému využití výhod vzájemného propojení automobilek,“ píše agentura Bloomberg.

Investoři zprávu o možném sloučení přivítali. Cena akcií Renaultu vzrostla až o zhruba osm procent a dostala se na nejvyšší úroveň za více než deset let.

Podle zdrojů by nicméně dosažení dohody mohlo být obtížené. V Renaultu vlastní 15procentní podíl francouzská vláda, která by mohla mít obavy ze ztráty svého vlivu. Mohou se rovněž objevit neshody ohledně toho, kde by měl mít sloučený podnik své sídlo.

Renault v současnosti vlastní v Nissanu podíl přes 43 procent, zatímco Nissan má v Renaultu téměř 15procentní podíl. Souhrnná tržní hodnota těchto dvou podniků přesahuje 60 miliard eur (1,5 bilionu Kč). Renault a Nissan po celém světě zaměstnávají více než čtvrt milionu lidí.

Nissan je navíc největším akcionářem japonské automobilky Mitsubishi Motors. V loňském roce automobilky Renault, Nissan a Mitsubishi prodaly celkově zhruba 10,6 milionu vozů, zatímco odbyt Volkswagenu činil 10,7 milionu vozů, upozorňuje agentura DPA. Francouzsko-japonská aliance všem tvrdí, že největším výrobcem aut na světě je ona (více čtěte zde).