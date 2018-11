S tímto Tankem můžete legálně na silnice. Pod kapotou má pekelnou kočku

Rezvani je mladá kalifornská značka, která nejprve začala produkcí sportovních aut Beast na podvozku Arielu Atom, respektive u modelu Beast Alpha byl použit podvozek Lotusu Elise. Od loňska pak firma montuje nepřehlédnutelné SUV pojmenované Tank.

Tank dělá svému jménu čest, sice nemá hlaveň a pásy, ale rozhodně to není nějaké navoněné SUV. Sám výrobce mu říká TUV, tedy taktické městské vozidlo. Auto nese pancíře, má bezpečnostní výbavu a pod kapotou velmi výkonný motor. Za zmínku stojí i druhá řada dveří, která se otvírá proti směru jízdy.

Design je svérázný, auto vypadá jak vytesané z kusů kamene. Ale v rámci své kategorie polovojenských monster je to vlastně docela fešák. Působí velmi masivně - což je jistě záměr, ale na délku to až takový obr není, vejde se do pětimetrové hranice. S parkováním to bude špatné především kvůli šířce, 2,14 je hodně a 2,10 metru na výšku je také docela dost.

Základem auta je rám z Jeepu Wrangler a tento vůz modelu Tank věnoval i některé další díly. Většina částí je ale vlastní výroby nebo na zakázku. U verze Military Edition to je třeba pro sériové pancéřování, které zahrnuje panely karoserie, skla, pneumatiky a kevlarem vyztužený obal nádrže a motorového prostoru. Pancéřování je třídy B7, odolá tak střelám z dlouhých zbraní, a to včetně průbojných střel.

Běžný zákazník to asi neocení, ovšem klientů pro pancéřovaná auta je po světě dost. Otázkou pak je, jestli za každou cenu chtějí do světa křičet, že právě jejich auto je pevnost na kolech. A to je přesně případ tanku ve vojenské edici. Kdo silné pancéřování nepotřebuje, může zvolit základní variantu, která má stejný design karoserie, ale je podstatně levnější.

Vedle pancéřování si zákazníci v tanku pořídí i další bezpečnostní prvky. Auto je vybaveno nočním viděním a termovizí, kdo si pak chce zahrát na Jamese Bonda, může na útočníky vyslat kouřovou clonu a nebo je oslepit výkonnými světlomety k tomuto určenými. Auto má samozřejmě pohon všech kol, ostatně základ v Jeepu Wrangler je sázka na jistotu. Pneumatiky pak splňují vojenský standard pro jízdu v terénu i na silnici.

S interkomem můžete mluvit s lidmi mimo vozidlo, aniž byste museli otevřít okno či dveře a ve výbavě je i siréna. Zákazník pak dostane i plynové masky pro případ chemického útoku na auto.

Základní cena „vojenského“ Rezvani Tank je závratných 295 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 6,6 milionu korun a k tomu je ještě potřeba přičíst lokální daň. Obyčejný model vyjde na něco málo přes polovinu této částky. V obou případech auto pohání osmiválec Hemi, který si Rezvani taktéž vypůjčilo z koncernu Fiat/Chrysler (odkud pochází i podvozek z Jeepu).

Osmiválec Hemi má objem 6,4 litru a výkon 372 kW, což pro rozpohybování dvě tuny těžkého auta je více než dostatečná hodnota. Ovšem komu by to bylo málo, může si připlatit za osmiválec Hemi HellCat, který má objem 6,2 litru a famózní výkon 527 kW. Příplatek činní 29 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 650 tisíc korun. Auto je to drahé, ale Hummer se už nevyrábí a jeho přestavby jsou podobně nákladné.

Příplatková výbava není příliš bohatá. Barva na přání je v ceně, připlácí se asi 10 tisíc korun za jinou barvu kol a stejnou sumu si výrobce účtuje za barevné stehování kožených sedadel. Ta samotná jsou opět v základní ceně. Další peníze může zájemce utratit za multimediální systém a největší příplatky jsou za prémiové audio a speciální odpružení do terénu. S nimi se cena vyšplhá o další půlmilion korun nahoru.