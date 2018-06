Radek jezdí na dovolenou po vlastní ose, auto řídí sám. Před plánovanou dovolenou řídí po Česku záměrně bez řidičáku. „Vím, že pokuty v zahraničí jsou vysoké. Já to neriskuji a pár dní před dovolenou raději svůj řidičák zakládám do šuplíku, abych jej na poslední chvíli neztratil a nepřišli jsme o cestu k moři, protože manželka neřídí,“ popsal svůj postup.

Jeho „pojistka“ letní dovolené není v pořádku a pro mnohé je nepochopitelná. Ale Radek prý raději riskne pokutu v Čechách než zničenou dovolenou. „Tuto variantu řidičům rozhodně nedoporučujeme. Za řízení bez platného dokladu motorista riskuje pokutu do dvou tisíc korun na místě, v případě správního řízení je pokuta v rozmezí patnáct set až dva a půl tisíce korun,“ upozornila Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Na druhou stranu český systém vydávání řidičských průkazů jinou legální variantu nenabídne.

Rychlá cesta bude dražší

Na dovolenou například do Chorvatska nebo Itálie stačí náš běžný řidičský průkaz - jsme členy Evropské unie a unijní řidičák platí i v ostatních zemích. Od ledna 2013 má stejný formát jako ty zahraniční a policie se v něm snadno orientuje. Jeho dočasného náhradníka (tedy potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení) však v ostatních zemích neuznají.

Mezinárodní řidičák Mezinárodní řidičský průkaz se vám hodí kdekoli mimo země Evropské unie .

. Od července o něj lze požádat na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Vyřízení stojí 50 korun, od července 200 korun .

. Nejedná se o samostatný doklad totožnosti, ale o úřední překlad národního řidičského průkazu - je nutné jej vozit spolu s národním řidičákem.

- je nutné jej vozit spolu s národním řidičákem. V Evropě mezinárodní řidičský průkaz upotřebíte například na Ukrajině, v Černé Hoře, v Albánii nebo v Bosně a Hercegovině a v Srbsku .

mezinárodní řidičský průkaz upotřebíte například na . Existují dva typy mezinárodních řidičských průkazů. Typ vydaný podle vídeňské Úmluvy má platnost 3 roky, typ podle Úmluvy ženevské jen 1 rok. Pokud je některý ze států, do kterého cestujeme, signatářem obou úmluv, můžeme si zvolit, který z uvedených typů si nechat vystavit. Pokud naopak některý ze států nepodepsal ani jednu z uvedených dohod, pravděpodobně žádný z mezinárodních řidičských průkazů neuzná.



Jak tedy postupovat, když řidič ztratí (nebo mu ukradnou) před cestou do zahraničí řidičský průkaz? Standardní lhůta pro vydání řidičáku je dvacet dnů a je do konce června zpoplatněna padesátikorunou, od července stojí dvě stě korun. Řidiči však mají možnost podat žádost o vydání nového řidičského průkazu z důvodu odcizení v kratší lhůtě pěti pracovních dní.

„V takovém případě vyjde vydání dokladu na pět set korun. Od 1. července se tento poplatek zvýší z dosavadních pěti set korun na sedm set korun,“ informovala Rezková. Za kratší dobu než pět pracovních dní řidiči nový průkaz získat nemohou. Jednak to nedovoluje právní úprava zákona a jednak to pro příslušné úřady není podle Rezkové ani technicky možné.

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu řidičského průkazu, které úřady vystavují jako dočasný doklad, platí jen na území České republiky po dobu třiceti dní od vydání, člověk s ním tedy k moři vyjet nemůže.

Na mezinárodní řidičák nespoléhejte

Pokud řidiči přijdou o svůj doklad pár dnů před dovolenou, nezbývá jim než cestu do zahraničí odložit. V internetových diskuzích sice kolují rady spolehnout se na mezinárodní řidičák, v případě že jej doma řidič už z dřívějších dob má - podle některých řidičů takový doklad stačí například v Německu a policie další doklady nevyžaduje - řídit se takovou radou je však riskantní a nesmyslné. Mezinárodní řidičský průkaz je totiž svázaný s platným českým řidičákem.

„Podle mezinárodních úmluv si smluvní strany uznávají řidičské průkazy odpovídající úmluvám, případně mezinárodní řidičské průkazy, které musí být předloženy zároveň s národním řidičským průkazem. Z uvedeného tedy vyplývá, že na území jiných států nebude tzv. dočasný doklad vydaný Českou republikou uznaný,“ vysvětlila Lenka Rezková z ministerstva dopravy.

Potvrzují to i profesionální řidiči, kterým se taková nepříjemnost jednou za čas stane. „Pokud zaměstnanec ztratí nebo mu ukradnou řidičský průkaz, do ciziny vyjet nemůže a musí si vybrat náhradní volno, protože se jedná o překážku ze strany zaměstnance. Je to nepříjemnost pro zaměstnance i zaměstnavatele, ale dočasný řidičský průkaz v zahraničí neuznávají a pokuty jsou příliš vysoké. Schovávat se za pravděpodobnost, že nebude kontrolován, je příliš riskantní,“ uvedl mluvčí společnosti ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Řidiči by přitom ocenili, kdyby bylo možné expresní vyřízení i za cenu příplatku. „Uvítali bychom snadnější a rychlejší zřízení řidičských průkazů do 24 hodin. Raději volíme připlatit si například tisíc korun než riskovat dvoutisícovou pokutu,“ doplnil Felix.



Dopravní expert Roman Budský upozornil, že originál českého dokladu o způsobilosti k řízení vozidla vyžadují i autopůjčovny. „Jsou země, které vám auto pouze na mezinárodní řidičský průkaz nepůjčí a budou vyžadovat doložení řidičského průkazu platného v České republice,“ uvedl Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Pozor na motorky

Nový mezinárodní řidičský průkaz, který platí i mimo země Evropské unie, vám navíc bez platného národního řidičáku úřady nevystaví. Jde vlastně o úřední překlad národního řidičského průkazu, nikoli o samostatný doklad totožnosti.

Budský navíc varuje řidiče, kteří si hodlají v zahraničí půjčit auto nebo motorku, aby si zkontrolovali své oprávnění řídit jiný typ vozidla.

„Zatímco v Česku můžeme v rámci skupiny B řídit i malé skútry a motorky, v jiných zemích to tak být nemusí. Je to naše národní rozhodnutí a je tedy dobré si před cestou tyto informace ověřit. Jinak se může stát, že si půjčíte třeba v Řecku skútr nebo malou motorku, kterou však nemáte oprávnění řídit, a dopustíte se trestného činu,“ dodal Budský.

Řidičák kdekoli, ale až za pět dní

Řidiči mají od loňského června možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Od letošního července se zjednodušení týká i vyřízení nového řidičského průkazu. Nově řidiči nemusí jet do místa svého trvalého bydliště, ale vyřídí si ho odkudkoli. Více čtěte zde.



Ve čtvrtek a v pátek o řidičák nežádejte Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. června 2018 si žádat o nový řidičský průkaz nechoďte. Úředníci vám v tuto dobu nemohou vyhovět kvůli přechodu na nový systém vydávání řidičáků. Od pondělí 2. července pak mohou motoristé žádat o vydání či výměnu řidičského průkazu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Podle ministerstva dopravy se výměna řidičských průkazů letos týká ještě více než 400 tisíc řidičů.

„Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou fotografii,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok s tím, že úřady mu na místě pořídí digitální fotku stejně, jako je to při vyřizování pasu nebo občanky.

Kdekoli bude možné zřídit i mezinárodní řidičský průkaz. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů však povinnost předkládat papírovou fotku zůstává, protože se nadále ručně vylepuje do průkazu.

Standardní výměna dokladu s končící platností je i nadále zdarma. Správní poplatek v případě žádosti o nový řidičský průkaz se zvýší na 200 korun ze současných padesáti. A to platí i v případě, že jste řidičák ztratili, nebo vám jej ukradli, měníte v něm údaje nebo rozšiřujete řidičské oprávnění. Na novém řidičáku už nebude uvedeno místo trvalého bydliště, řidiči tak v případě stěhovaní nebo změny adresy nemusí doklad měnit.