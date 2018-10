Přehled všech typů řidičských oprávnění v Česku. Máme jich šestnáct

1. Skútry a motorky

Skupina AM

Už v patnácti letech je možné získat řidičské oprávnění na vozidla skupiny AM - jde o malé mopedy, tříkolky, čtyřkolky či skútry nepřevyšující rychlost 45 kilometrů v hodině. Ceny za skupinu AM se v českých autoškolách pohybují zhruba od 13 tisíc korun.



Dvoukolová vozidla spadající do této skupiny nesmí převyšovat zdvihový objem spalovacího motoru 50 cm³ nebo výkon elektrického motoru 4 kW. U tříkolek platí limit zdvihového objemu zážehového motoru 50 cm³ nebo výkon jiného motoru maximálně 4kW. Čtyřkolky v této kategorii mohou mít hmotnost nejvýše 350 kilogramů v nenaloženém stavu.

„Po získání skupiny AM může už patnáctiletý řidič vyjet na silnice s malým autíčkem, které na náš trh dodává nejčastěji Aixam. Jde o kapotované čtyřkolky, váží pouze 350 kilogramů a montují se do nich dieselové motory o výkonu 4kW. Jejich nejvyšší technicky přípustná rychlost je 45 km/h. Ceny takových vozítek začínají okolo 300 tisíc korun,“ uvedl vedoucí autoškoly Dekra Martin Bednář s tím, že výcvik i zkoušky probíhají obecně u skupin A (motocyklů) pouze v sezoně, tedy nejdříve od dubna a maximálně do konce října.

Malé čtyřkolové vozítko Aixam

Skupina A1

Vyšší kategorií jsou lehké motorky (mohou být i s postranním vozíkem) o výkonu nejvýše 11 kW, se zdvihovým objemem spalovacího motoru nejvýše 125 cm³. Poměr výkonu a hmotnosti může být nejvýše 0,1 kW na kilogram.



Tříkolky v této kategorii mohou dosahovat maximálního výkonu 15 KW. Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolky o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm³. Toto řidičské oprávnění mohou získat žadatelé starší šestnácti let s výjimkou pro závodění, kde je možné žádat i dříve.

„Pokud si vystačíte s klasickým (nejběžnějším) skútrem, který bude mít objem spalovacího motoru do 125 ccm, výkon nejvýše 11 kW a automatickou převodovku, smíte takový motocykl řídit v rámci tzv. rovnocennosti řidičských oprávnění po získání řidičáku skupiny B. Nemusíte tedy absolvovat žádnou předepsanou výuku a výcvik na skupinu A1, ale musíte čekat do 18 let,“ uvedl Bednář a dodal, že v takovém případě se v řidičáku nemusí uvádět zápis v kolonce A1 na zadní straně. Policii při případné kontrole stačí zapsané řidičské oprávnění skupiny B.

Skupina A2

S dovršením plnoletosti mohou budoucí řidiči žádat o řidičské oprávnění v kategorii A2. Zde jsou zařazeny motorky (i s postranním vozíkem) o výkonu nejvýše 35 kW a s poměrem výkon / hmotnost nejvýše 0,2 kW na kilogram, které neprošly úpravou z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Pokud získáte řidičské oprávnění na skupinu A2, můžete řídit i slabší motorky a vozidla ze skupiny A1.

„Při postupném rozšiřování řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2 (a stejně tak i A2 na A) žadatel podstupuje takzvanou doplňovací výuku a výcvik, která nemá stanovený minimální počet hodin. Pokud žadatel prokáže dostatek znalostí a dovedností, může rovnou ke zkouškám. Díky tomu může být cena za přípravu v autoškole velmi nízká,“ radí Martin Bednář z Dekry.

Ilustrační snímek

Skupina A

Silné motorky ze skupiny A lze řídit až po dovršení 24 let, tříkolky pak po dovršení 21 let. Pokud však mladý řidič vlastní řidičské oprávnění na skupinu A2 dva roky, může si zažádat i o tuto kategorii. Pro závodění se mladším řidičům udělují výjimky.

Řadí se sem silné motorky (i s postranním vozíkem) a tříkolky s výkonem nad 15 kW. Pokud dostanete řidičské oprávnění na skupinu A, můžete řídit i vozidla z podskupin a A1 a A2. Řidičák pro skupinu A opravňuje držitele řídit také čtyřkolky o výkonu do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kilogramů.

„Při cvičných jízdách na motocyklu může být žák sám a učitel ho doprovází na jiném vozidle (na motocyklu nebo v automobilu). Dorozumívají se přes bezdrátový komunikační systém. Autoškola už tedy nemusí mít speciální motorky s dvojím řízením, jako kdysi,“ popsal jízdy vedoucí autoškoly Dekra Martin Bednář.

Žadatel musí být řádně označen vestou s „elkem“. Řidiči kolem by měli brát ohled na něj i na doprovodné vozidlo a nevjíždět mezi ně.

„Při první části závěrečné zkoušky na motocyklu počítejte s tím, že budete muset splnit několik zvláštních jízdních úkonů, které jsou popsány a vyobrazeny v příloze č. 7 k vyhlášce č. 167/2002 Sb. Počet hodin základní výuky a výcviku je u motocyklů 44 hodin, respektive 26 hodin teorie a 18 hodin praxe, ze které je 13 hodin věnováno jízdám. Učitel může vždy žadateli doporučit absolvovat počet vyšší. Nejčastěji se ceny za základní kurzy A1, A2 nebo A pohybují okolo 15 tisíc korun za skupinu,“ doplnil Bednář.