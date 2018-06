Porsche má podíl v chorvatské automobilce, pomůže s vývojem elektroaut

Chorvatsko je přitom jediná země v Evropě, kde není žádný automobilový průmysl. „Minula nás ta vlna, kdy automobilky šly na východ a na jih,“ říká Rimac. Velkou publicitu – paradoxně – přinesla Rimacovi také nehoda věhlasného Richarda Hammonda, moderátora známých britských motoristických pořadů Top Gear a The Grand Tour, v jeho sporťáku. Loni v červnu vyletěl ze zatáčky a vůz vzplál. „Bylo to dost stresující, připadalo mi, že jsem zestárnul o deset let,“ říká Rimac. „Řada lidí mi říkala, že to bylo to nejlepší, co se mohlo přihodit,“ dodává.

Americkou automobilku na elektroauta Tesla nepovažuje za konkurenci. „Vzhlížím spíš k vynálezci Nikolu Teslovi, který se také narodil v Chorvatsku,“ říká Mate Rimac pro MF DNES.

Chorvatská automobilka Rimac sídlí v Záhřebu a zaměstnává téměř 400 zaměstnanců. Zaměřuje se především na vysokonapěťovou akumulátorovou techniku, elektrické pohony a vývoj digitálních uživatelských rozhraní (HMI). Rimac se kromě toho zabývá také vývojem a výrobou elektrických jízdních kol. Tato divize byla založena v roce 2013 v dceřiné firmě Greyp Bikes.

Kdo si bude chtít jeho vůz pořídit, měl by si pospíšit. Ukázali ho před dvěma lety na ženevském autosalonu. Modelu Concept One se vyrobilo osm kousků a všechny se prodaly. A letos na stejném místě předvedli Concept Two. Vozů se vyrobí jen 150 s dodáním v roce 2020. Jeden vyjde na 44 milionů korun. Na jedno dobití má ujet až 650 kilometrů. A maximální rychlost bude 412 kilometrů v hodině. „Mohl by jet rychleji, jediné omezení jsou pneumatiky,“ vysvětluje Rimac, jehož firma dnes vyvíjí technologie elektropohonu (vysokovýkonné elektrické pohony a akumulátorové systémy) pro Renault, Jaguar či Aston Martin.

Rimac Concept Two

Bude pracovat pro Porsche

Nově bude jméno Rimac skloňováno v souvislosti se slavnou značkou Porsche. Německá automobilka totiž získala v této chorvatské technologické firmě desetiprocentní obchodní podíl.

„Porsche usiluje v rámci své elektrické ofenzivy o uzavření partnerství se společností Rimac v oblasti vývoje,“ uvedla automobilka.



„Nápady a koncepty této mladé společnosti považujeme za velmi slibné, a proto usilujeme o úzkou spolupráci s firmou Rimac v podobě partnerství v oblasti vývoje,“ říká Lutz Meschke, člen představenstva společnosti Porsche zodpovědný za finance a IT.



„Naším cílem je být dodavatelem modulů a systémů pro výrobce automobilů v oblastech elektrifikace, konektivity a asistenčních systémů,“ dodává Mate Rimac.