Rolls-Royce Cullinan naživo v Praze. Opulentní SUV pro chalupáře

Deštníky ve dveřích? Sklápění zadních dělených sedadel ovládané ze zavazadlového prostoru i od zadních dveří? Výklopné tažné zařízení? Nebo třeba drobnost jako USB-C konektor pro nabíjení telefonu v kapsách dveří? Zní to jako výčet, který by se mohl skvět v marketingových materiálech české automobilky Škoda pod hlavičkou sloganu „Simply Clever“. Jenže není. Toto jsou prvky, které dostal vůz značky Rolls-Royce! A až na ten deštník jsou to pro aristokratickou automobilku snad až nečekaná prvenství.

Zástupci značky Rolls-Royce ukázali nový model Cullinan, který znamená vstup automobilky do segmentu SUV, poprvé v Česku v pražském showroomu. A setkání s Cullinanem je plné překvapení.

Velikost objevíte

První překvapení přišlo po stažení plachty z vozu. V atraktivním červeném laku, který mělo auto i na oficiálních fotografiích při on-line světové premiéře, nepůsobí Cullinan tak obrovsky, jak by člověk čekal. Ne, malé auto to není, to je jasné, ale očekávání bylo takové, že Cullinan bude obrovský.

Jenže stačí chvíli chodit kolem auta a tu velikost objevíme. Od předního nárazníku k zadnímu je to slušná procházka, 5 341 mm je víc, než kolik měří tradiční prodloužené verze limuzín, jako jsou Mercedes S, BMW 7 či Audi A8. A je to víc, než kolik měří konkurenční Bentley Bentayga. Zaujme i výška: ta standardní je 1 835 mm, ale když stojí Cullinan v showroomu se vzduchovým podvozkem ve zvýšené poloze, střecha je v úrovni dodávkových vozů.

Přes toto auto ani dlouhán nepřehlédne. Mohutnost a velikost auta pak zástupci automobilky dokazují třeba takovým detailem, jako je v novodobé historii značky nejvýše umístěná soška Spirit of Ecstasy na přední „chrámové“ masce. Soška, která se samozřejmě umí před nenechavými prsty schovat.

Nejlepší interiér na světě

Z vnějšku mohou vozy Rolls-Royce na nezaujatého diváka působit všelijak a i Cullinan bude jistě budit reakce všeho druhu. S jistotou můžeme tvrdit, že prvoplánově krásné to auto není, tak jako snad každý jiný Rolls-Royce. Ale své téměř nepopsatelné kouzlo má, to je bez pochyb.

Na čem si ovšem Rolls-Royce zakládá ještě víc, než na okázalém zevnějšku, jsou interiéry. Ty automobilka umí dokonale, ne nadarmo zákazníci platí právě za jejich přizpůsobení obrazu svému horentní sumy. A v Cullinanu to snad platí dvojnásob, protože kromě snahy o absolutní luxus se tu poprvé v historii značky objevuje v důležité roli i praktická stránka.

Výsledný mix je ohromující. Interiér má nadčasový design se zpracováním, které prostě jinde nedostanete. Ale to u Rolls-Roycu tak nějak čekáte. To, že sedadla, ať už ta vpředu, nebo ta zadní, patří k tomu nejlepšímu v automobilové produkci, by už tak samozřejmé být nemuselo. Ale je to pravda.

Za volant Cullinanu se uvelebí pohodlně kdokoli s jakoukoli postavou a v jemnou kůží čalouněném křesle se bude cítit skvěle. Všude okolo pak uvidí perfektní materiály, které jsou dohromady seskládány s neuvěřitelným citem pro detail. A klasické ovládací prvky klimatizace i dalších prvků jsou v dnešní digitalizované době triumfem ergonomie nad snahou inovovat za každou cenu.

Za volantem také člověk pochopí, jak je Cullinan veliký. Hodně. Manévrování v nedalekých garážích obchodního domu Kotva by mohlo být slušné dobrodružství. Pocit vzdušnosti pak umocní usednutí na zadní sedadla. A to šlo v případě v Praze vystaveného exempláře o třímístnou lavici, která je méně luxusním, ale praktičtějším řešením. Na výběr je i dvoumístné uspořádání s barem mezi sedadly a oddělením zavazadlového prostoru skleněnou přepážkou.

Na nohy je tu místa na rozdávání, jiná SUV by snad na tuto délku nacpala snad čtyři řady sedadel. I zadní sedadla jsou úžasná a sebedelší cesta v nich bude skvěle pohodlná.

Chytrá řešení

A teď už ten výčet praktických řešení, z nichž mnohá jsou vlastně specialitou pětimístné verze vozu. Ta čtyřmístná je totiž zaměřena na luxus a zadní sedala nedávají interiéru potřebnou variabilitu. To pětimístná verze svou užitečností překvapí.

Začněme odzadu, ze zavazadlového prostoru: ten není nejobjemnější na světě, ale i na dlouhou dovolenou se sem rodina sbalí snadno. Ne, že by to snad bylo u majitelů Rolls-Roycu tak důležité. Ale jde to. Zadní víko je dvojdílné, spodní část může sloužit jako lavice, unese dvě osoby. Za příplatek se dá pod podlahu zavazadlového prostoru zabudovat ledasco, Rolls-Royce nabízí třeba dvě výsuvná křesla.

Zadní sedadla se dají sklápět a to samozřejmě elektricky. Sklápění se dá ovládat z kufru, ale také ze zadních dveří. Sklopením sedadel nevznikne rovná plocha, ale tlačítkem na spodní částí víka kufru se dá alespoň „přirovnat“ vyklopením plošiny, která ze schodu udělá postupný šikmý přechod. Výsledná délka ložné plochy je ohromující a majitel by se nemusel stydět s autem zajet třeba do hobbymarketu pro nějaké ty dřevěné latě, kdyby to náhodou potřeboval.

K tomu tu jsou již zmíněné chytré detaily. USB-C konektory v zadních kapsách pro nabíjení telefonů jsou příjemnou novinkou, deštníky ve dveřích naopak rollsroycí klasikou. U auta aristokratické značky bychom také nečekali tlačítko pro ovládání výklopného tažného zařízení na víku kufru: ale je tu, s tímto autem jednoduše můžete tahat třeba přívěs s koňmi nebo s lodí. Od toho vlastně SUV jsou. K tomu tu jsou klasické drobnosti jako tlačítka pro elektrické zavírání dveří (které se tradičně otevírají proti sobě), nebo detail jako elektrické ovládání hlavových opěrek i vzadu.

Vrcholný luxus

Rolls-Royce Cullinan tedy už podle prvního zkoumání nabízí nebývalou kombinaci světa luxusu i světa praktických aut. A z jízdního hlediska by na tom měl být úplně stejně. Ale na to, abychom si to v praxi ověřili, si budeme muset ještě počkat: první příležitost prý přijde nejdříve někdy zkraje příštího roku. To už by si měli první zákazníci svá auta naplno užívat, to vystavené v Praze bylo zatím předsériovým kusem, který slouží pouze pro interní potřeby automobilky.