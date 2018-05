Cullinan je Rolls-Royce mezi SUV. Praktický kočár nejbohatších je venku

Představování modelu Cullinan probíhalo u Rolls-Roycu jako dlouhodobý projekt. Firma si při něm hrála s detaily a hodně slovíčkařila. Na začátku, když ohlásila nový model, se například představitelé hodně bránili tomu, aby bylo auto označováno za SUV. Značka si pro vůz namísto toho zvolila slogan „Effortless Everywhere“, tedy volně přeloženo nenucený kdekoli. To, stejně jako první skici nebo fotky maskovaného vozu, naznačovalo, že půjde o auto pro každý terén.

Postupem času bylo čím dál jasnější, že cullinan, jak se auto nejprve jmenovalo „kódovým označením“, SUV bude. Byť samozřejmě daleko výjimečnější, než jakékoli jiné auto této kategorie.



Teď je tu cullinan v celé své kráse. Už před časem automobilka oznámila, že ono kódové označení nakonec bude skutečným jménem modelu: aristokratické je dost, Cullinan je totiž označení největšího surového diamantu v kvalitě drahokamu, jaký byl kdy na světě objeven. Jeden z devíti hlavních kamenů, které z něj byly vyrobeny, zdobí britské korunovační klenoty a dodnes je největším briliantem, který byl kdy vyroben.

Rolls-Royce mezi SUV

Podobně výjimečný chce být i rolls-royce, který nese toto slavné jméno. A to i přesto, že vlastně při představení automobilka tak nějak „svolila“ k tomu, že toto auto skutečně je SUV. Ale její představitelé o cullinanu mluví jako o Rolls-Roycu mezi SUV, čímž se snaží jej povýšit nad ostatní vozy této kategorie.

A upřímně, je to vcelku logické. Cullinan je auto, které chce stát nad ostatní produkcí, stejně jako jiné modely značky. Mezi SUV byl doposud jakýmsi etalonem Range Rover, a to i přesto, že se jej z trůnu pokouší sesadit Bentley Bentayga. Rolls-Royce Cullinan ale míří ještě o trochu výš, jen svými rozměry patří k těm největším v kategorii aut do každého terénu: zatímco bentayga je dlouhá 5,14 metru, cullinan na délku měří 533 centimetrů. Cullinan je širší a vyšší než bentayga a v těchto rozměrech překonává i tradiční obří sedan phantom. Delší než u konkurence je i rozvor.

Dalším argumentem Rolls-Roycu k výjimečnosti jeho nového modelu je konstrukce karoserie. Automobilka trvá na tom, že cullinan není klasickým SUV s dvouprostorovou karoserií, ale že je tříprostorová. Z venku tu určitý náznak je, zadní část auta není jednolitá jako u spousty kombíků a SUV, namísto toho je tu drobná stupňovitá záď. Ta je prý odkazem na dobu, kdy se zavazadla vozila odděleně na vnějšku zadní části vozu.

Praktický rolls-royce

Skutečnost je trochu jiná. Zadní část auta dostala poprvé v historii značky „víko“, to je rozdělené do dvou částí – spodní se sklápí ven do roviny s podlahou a horní se vyklápí vzhůru. Zavazadlový prostor je pak od zadních sedadel dobře izolován, ale nikoli oddělen, jako by tomu bylo, kdyby šlo o karoserii typu sedan.

Rolls-Royce se ale chlubí tím, že tohle je to nejpraktičtější, co kdy stvořil. A na praktičnost se tu skutečně kladl veliký důraz, byť samozřejmě přednost má maximální luxus. Takže zadní sedadla si budou moci zákazníci objednat ve dvou verzích – luxusní dvousedadlové uspořádání „zapovídá“ variabilitu interiéru už proto, že mezi křesly je pevná přepážka s barem a stolkem. Provedení s klasickou zadní třímístnou lavicí ale bude skutečně praktické a na poměry superluxusních aut obzvlášť.

Sedadla jsou nejen nastavitelná v celé řadě směrů a stále poskytují špičkové pohodlí, ale také se dají samostatně skládat, čímž vznikne velký vnitřní prostor pro náklad. Nebyl by to samozřejmě Rolls-Royce, aby tu nebylo několik specialit. Tak třeba sedadla jsou stále umístěna tak, aby byla maximálně pohodlná a cestujícím poskytovala jak soukromí, tak dobrý výhled ven z vozu. To znamená, že po sklopení tu nevznikne rovná podlaha. Ale Rolls-Royce Cullinan to umí vyřešit, část podlahy kufru je pohyblivá a může se elektricky přizvednout tak, že vznikne jednolitá (byť ne zcela rovná) plocha. Přístup do interiéru je ovšem zachován ve stylu všech aktuálních rolls-royců: zadní dveře se otevírají tradičně proti směru jízdy.

Pod podlahou zavazadlového prostoru se také mohou nacházet dvě výsuvná křesla, která vyjedou na zadní sklopnou část pátých dveří a majitel auta si tu tak může v pohodlí dopřát třeba piknik. Samotný zavazadlový prostor může mít objem 560 nebo 600 litrů podle konfigurace, po sklopení sedaček tu vznikne nákladový prostor o objemu 1 930 litrů. Maximální ložná délka je velkorysých 2 245 mm. Firma se přímo chlubí tím, že to je víc, než u Range Roveru Vogue Extended Wheelbase.

Zvládne vše

Kromě maximálního luxusu, špičkových materiálů a provedení všeho možného přesně podle přání zákazníka, pak Rolls-Royce slibuje u novinky špičkové jízdní vlastnosti. Poprvé dostává rolls-royce pohon všech kol, je tu také řiditelná zadní náprava. Auto přitom stojí na stejné architektuře jako model Phantom, což ukazuje technické možnosti vozů značky do budoucna.

Samozřejmostí je vyladěné vzduchové odpružení, které má dodávat vozu špičkový komfort, ale zároveň perfektní jízdní vlastnosti na všech typech cest. Dokonalé pohodlí máme očekávat i v těžkém terénu, kde má cullinan také excelovat. Auto se například chlubí brodivostí 540 mm. To ale zároveň ukazuje určité limity auta, třeba Range Rover se zvládne brodit až 900 mm hlubokou vodou.

Pod kapotou cullinanu najdeme pro značku dnes již typický dvanáctiválec s objemem 6,75 litru. Výkon je 420 kW, točivý moment 850 Nm je dostupný už při 1 600 otáčkách za minutu. To vše zajistí, že cullinan bude skutečně suverénní auto v celé řadě běžných i nezvyklých provozních podmínek.

Auto chce zákazníkům nabídnout vše, co doposud luxusní SUV nabídnout neuměla. U vozů Rolls-Royce boří spoustu dosavadních hranic. Praktičnost, jízdní schopnosti v terénu, víko zavazadlového prostoru, pohon všech kol a mnoho dalších řešení je pro značku zcela nových. Opulentní luxus a až neuvěřitelná péče o detail ale zůstávají. Stejně jako astronomická cena: tu sice automobilka neoznámila, ale je téměř jisté, že model Cullinan bude dražší než „malý“ Rolls-Royce Ghost a v základu přece jen zůstane levnější než velký phantom. Levněji než za sedm milionů korun půjde pořídit jen těžko.