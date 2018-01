Autofotka týdne: Jeho Výsost Rolls-Royce Phantom

Phantom byl vždy automobilovou osobností, bezbřehý luxus, zabalený ovšem důstojně a umírněně.



Když tiše a ladně pluje městem, ulice smeká. Rollse pozná na první pohled a není to jen kvůli tomu antickému chrámu masky chladiče.

Je to ohromující setkání, to auto má úplně jiné dimenze a proporce než cokoliv z dnešní automobilové produkce. Jako by bylo o půl velikosti větší.

Není to retro design, je to rezervovanost k módním výstřelkům. Na druhou stranu si šéfdesignér značky Giles Taylor mohl dovolit dát Phantomu nekonvenční tvary a proporce, které by u aut o patra níž byly nemyslitelné. U rollse, který je tak výraznou automobilovou osobností a je na očích kamkoliv se hne, se určitá dávka jinakosti snese, u klientely Mercedesu třídy S by tak odvážný design neprošel.

Taylor hledal podle vlastních slov inspiraci hlavně u předválečných Phantomů, příkladem je prý třeba rádius u paty předního (A) sloupku.

Ruku mu vedla umírněnost a pokora. Zásadní prvky musely zůstat zachovány, a tak je ponton karoserie tvarovaný přísně lineárně, žádné „rychlé“ linky a prolisy. Imperativy jsou vyrovnanost a rezervovanost. Slovo „sport“ je u Rolls-Roycu zakázané.

Důležitým prvkem je proporce prosklených ploch vůči hmotě karoserie. Giles Taylor upozorňuje na hodně vysoké okno zadních dveří, které má smetánce na zadních křeslech otvírat pohled na dění venku. Zároveň je ovšem třeba zachovat diskrétnost. Tu zajistí tlustý zadní sloupek, za který se osoba uvnitř dokonale schová.

Nejdůležitější je vyváženost proporcí. Zcela nový šestatřičtvrtělitrový šestiválec se tiše převaluje pod předlouhou majestátní kapotou, záď je naopak krátká, tvarovaná linkami odkazujícími na phantomy minulosti. Rozložení hmot dokážou designéři vyvážit tak, že silueta na první pohled zdůrazní pohon zadních kol. Ten obr na dvaadvacetipalcových ráfcích doslova „sedí“.

Všechno to musí propojovat ladnost a elegance. Ozdoby musí být zcela jednoduché a nerušivé. Hlavním šperkem je soška Spirit of Ecstasy na masce chladiče, které u Rollsu sami říkají Pantheon. „Poprvé v historii ho má Phantom zapuštěný do přídě,“ připomíná pro iDNES.cz Taylor a upozorňuje na laserová přední světla, která září ledově bílým světlem. „Jsou to nejvýkonnější automobilová světla na světě,“ dodává.

Na berlínském nóbl bulváru Kurfürstendamm, v obřím butiku britské značky do konce ledna probíhá výstava, která vypráví příběh všech osmi generací „nejlepšího automobilu na světě“, jmenuje se „The Phantom Story“.