Královna barev Škody Vision X: Žlutozelená frčí, kůži zkoušíme nahradit

Vision X dostal speciální lak, jak vznikl?

Zelená ke škodovkám patří. Na Visionu X je to zelenožlutá, pojmenovali jsme ji Flex Green. Je to velký trend dneška, zelenožluté barvy tu s námi budou ještě sedm až deset let. Myslíme si, že pro tento koncept je nejlepší. Podívejte, jak je hluboká. Pod každým světlem vypadá jinak. Když pracuji v ateliéru, stejně si chodím vzorky prohlížet ven, denní světlo je nejlepší.

Andrea Jensenová Kariéru odstartovala u Seatu v Martorellu, kde se naučila španělsky. Poté v rámci koncernu VW přestoupila do designového centra Volkswagenu v Postupimi, kde působila dvanáct let. Už druhým rokem nyní pracuje v design studiu Škody Auto. Vyrostla v Bavorsku, ale díky česko-dánským kořenům mluví roztomilou češtinou prokládanou německými a anglickými výrazy. Jezdí červenou Škodou Karoq. Doma v garáží má americký bourák z padesátých let Chevrolet Bel Air a podobně staré kupé Mercedesu.

Jak náročné je takovou barvu vyvinout?

Je to dlouhý a náročný proces. Je to extra barva na showcar. Má šestnáct vrstev, na některých dílech je ještě o vrstvu víc. Je tam hodně vrstev transparentního laku, který dává barvě na hloubce, pak vrstvy přidávající perleťový a metalízový efekt. Ta barva velmi dobře vykresluje detaily a prolisy karoserie. Tak náročný proces lakování je v sériové výrobě nerealizovatelný, ale pracujeme na tom, abychom tuto nádhernou barvu dostali do běžné nabídky.



Kde hledáte inspiraci?

Objíždíme veletrhy a různé výstavy po celém světě. Akce, kde sledujeme trendy. Pozorujeme, co lidé nosí, jak kombinují barvy a materiály. Inspirujeme se v magazínech, na internetu, sledujeme moderní architekturu a módu. Chodíme na výstavy nábytku, módy, teď se právě chystáme na Salone del mobile do Milána (veletrh designového nábytku - pozn. red.), kde se stále více prezentují také automobilky.

Další informace získáváme od našich dodavatelů, kteří nám prezentují nové barvy a pigmenty. Musí to být také v nás, jsme v proudu dění, takže dokážeme odhadnout, co se ujme a to pak rozpracováváme dál. Každý má svoji oblast. Někdo je expert na kůži, jiný na textil, interiérové barvy, exteriérové laky, dekorační lišty.



Jaké barvy nejvíc frčí? Tradiční bílá, černá, stříbrná?

I těch je spousta druhů. Bílá je stále velmi silný trend, který přišel s „Apple-generací“ a jejími iPhony. Bílá však také není jen bílá. Velmi dobře vykresluje povrchy a ještě dlouho bude na vrcholu. Je to neutrální barva, stejně jako všechny stříbrné. A samozřejmě černá. Přestože lidé mají rádi barevná auta - modrá, červená, zelená - tak nakonec kupují stříbrná nebo černá, protože mají pocit, že se takové auto bude lépe prodávat.

Color&Trim Všechny barvy a povrchy na nejnovější studii Škody Vision X prošly vývojem, na který dohlíželi designéři z týmu Color&Trim Andrey Jensenové. Barvy interiéru i exteriéru, vedení stehu na sedačkách, textura na palubní desce nebo vzor na potahu sedadel, to vše je výsledkem jejich snažení. Ještě před pár desítkami let tato oddělení ve stylistických centrech automobilek vůbec neexistovala (specialistky na barvy a čalounění ovšem designéři mívali ruce vždycky), dnes jsou Color&Trim designéři rovnocennými partnery těch, co „malují“ exteriér a interiér nového vozu.

A co v interiéru? Dnes už přestává být v kurzu kůže? Ve Visionu X jste ji použili jen na potah volantu.

Kůže frčí stále, ale dnes stále více zkoušíme pracovat s jejími náhradami. Materiály přijatelné i pro vegany jsou stále rozšířenější. Velkým trendem jsou také recyklované materiály, vinyly, alcantara (broušená syntetická kůže - pozn. red.), textilie z mikrovláken.

Na nejnovějším konceptu jste opět použili sklo. Kdy se dostane do sériových škodovek?

Ve spolupráci s Lasvitem jsme pro Vision X opět vytvořili hezké detaily. Pracujeme na tom, aby se některé skleněné prvky dostaly i do produkce. Třeba v některých detailech chceme použít pravé sklo v interiéru.