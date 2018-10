ROZSTŘEL: Ohrožuje hlasování europarlamentu o emisích autoprůmysl?

Europoslanci zvedli ruku pro návrh, podle kterého od roku 2030 nově vyrobená auta budou muset vypouštět o 40 procent oxidu uhličitého méně, než stanoví norma pro rok 2021. Více k tématu čtěte zde.

„Je to pohroma pro konkurenceschopnost českého i evropského autoprůmyslu,“ komentuje pro iDNES.cz Zdeněk Petzl, prezident ředitel Sdružení automobilového průmyslu Autosap.

Od roku 2021 budou nové automobily podle stávajících pravidel moci vypouštět 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr, to odpovídá spotřebě 3,54 litrů nafty či 4,06 litrů benzinu na 100 km. Pokud mají automobilky splnit nově stanovený cíl pro rok 2030, znamená to snížení spotřeby na 2,1 respektive 2,4 litru na sto kilometrů. To je takzvaný flotilový průměr počítaný pro každou automobilku za všechna prodaná auta. Od roku 2021 bude automobilka u každého auta prodaného v EU za každý gram nad 95 g/km platit pokutu 95 eur.

Experti se shodují, že takto nerealisticky nastavené limity mohou znamenat výrazné oslabení evropského automobilového průmyslu. Hrozí také, že auta zdraží tak, že se stanou nedostupnými (Více čtěte zde).

Vysvětlit další postup EU v otázce emisních limitů přijde do diskuzního pořadu Rozstřel na iDNES.cz europoslanec za TOP09 Luděk Niedermayer. Bývalý viceguvernér ČNB také prozradí, proč se při hlasování o emisních limitech v europarlamentu zdržel hlasování (jak hlasovali europoslanci, najdete v dokumentu europarlamentu ZDE - strana 32, hlasování A8-0287/2018).

Boj o procento CO2

Oxid uhličitý je přirozenou součástí atmosféry. Zvířata, lidé a částečně rostliny vydechují CO 2 , přičemž rostliny jej absorbují a využívají ve fotosyntetických procesech k produkci kyslíku. V ideálním systému by se samozřejmě emise oxidu uhličitého měly rovnat jeho spotřebě. Lidská činnost tuto rovnováhu narušuje a podíl CO 2 v ovzduší roste.



„Podle údajů evropské asociace automobilových výrobců ACEA, která cituje IPCC (Mezinárodní panel pro změnu klimatu) celosvětově pouze 3,5 % emisí CO 2 vzniká přímou činností člověka, zbytek vytváří sama příroda. Jiné odhady a studie udávají, že lidskou činností je produkováno nikoliv 3,5 %, ale až 10 % emisí CO 2 ,“ uvádí Antonín Šípek, nezávislý analytik autoprůmyslu.

Z uvedených až 10 % celkového množství CO 2 vzniká cca 25 % při výrobě elektřiny, 23 % v budovách a domácnostech (zejména při lokálním vytápění), 26 % vyprodukují v souhrnu veškeré dopravní prostředky a zbytek připadá na jiné zdroje (zemědělská produkce, průmyslová výroba atd.). Z 26 % emisí CO 2 vypouštěných dopravními prostředky připadá na osobní automobily 30 až 40 %.

„Pokud však shrneme výše uvedené odhady v pro dopravu a osobní automobily nejméně příznivé variantě, tak se celosvětově vlivem provozu všech dopravních prostředků dostává do ovzduší cca 2,6 % celkových emisí CO 2 , přičemž emise osobních automobilů představují pouze necelých 1,04 % celkových emisí CO 2 ,“ vypočítává Šípek.

„Zavádějící je i případný argument, že ´emise CO 2 není třeba snižovat jen globálně, ale i lokálně, hlavně ve městech´. Toto platí v případě snižování oxidů dusíku, uhlovodíků a pevných částic, které jsou skutečně zdraví škodlivé a působí právě jen místně,“ vysvětluje automobilový expert.

Antonín Šípek připomíná, že určitý podíl emisí CO 2 vzniká též při těžbě a zpracování ropy a při vlastní výrobě osobních automobilů, a to jak klasických, tak i elektromobilů.

Odborníci na autoprůmysl, ale také sami europoslanci uvádějí, že nově schválené limity nutí Evropu k výraznému přechodu na elektrický pohon. „Zásadně mi vadí, že nové nařízení pod hrozbou sankcí nařizuje masivní prodej elektromobilů, přičemž zcela vylučuje jakékoli alternativní technologie,“ komentuje hlasování europoslanec Evžen Tošenovský.

„V případě rozšíření elektromobility sice může dojít k určitému snížení emisí CO 2 v silniční dopravě, na druhé straně se logicky bude muset zvýšit i výroba elektřiny, což může přinést zvýšení emisí či jiných druhů odpadů,“ komentuje Antonín Šípek, podle kterého pouze obnovitelné zdroje energie nebudou zřejmě schopny pokrýt zvýšenou spotřebu elektřiny.