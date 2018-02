Boom značek na přání pominul: jsou drahé a nedají se nahradit

Jak převést značku na přání? Co s registrační značkou na přání, která byla vytvořená na míru vašemu autu, ale auto prodáváte? Například značka BAV 0RAK1 bude na Audi vypadat přinejmenším podivně. Značka na přání se dá prodat s vozem a přepsat na nového majitele, má to však svá omezení, vzkazuje v rozhovoru pro iDNES.cz Diana Žalčíková ze společnosti PřepiServis, která převody aut zajišťuje. Pokud chce člověk prodat a přeregistrovat auto i se značkou na přání, je to možné?

Ano, jedná se o standardní převod. Ale jen v případě, že vozidlo bude i nadále registrováno v České republice a že jde o převod mezi fyzickými či právnickými osobami. Pokud by vozidlo prodala právnická firma soukromé osobě, tak je značka nepřenositelná. V případě prodeje do zahraničí bude vozidlu přidělena převozní značka. Řešila vaše firma převod auta s registrační značkou na přání, kterou již původní člověk nechtěl a chtěl ji poslat s autem dále novému majiteli?

Řešili jsme mnoho různých převodů. V souvislosti s registrací značky na přání jsme řešili případ, kdy majitelé prodávali vozidlo do zahraničí a chtěli si ponechat značku na přání pro svoje další auto. Značku jsme vložili do depozitu, a jakmile majitelé pořídili nové vozidlo, tak jsme provedli registraci se značkou na přání. Jak se v případě převodu postupuje? Zůstává značka dalšímu majiteli, nebo mění svůj status a po prodeji je vázaná ke konkrétnímu vozu?

Značka na přání svůj status nemění. Majitel vozu má právo se rozhodnout, zda prodá vozidlo i s registrační značkou, či si ji chce ponechat pro další svoje vozidlo. Převody vozidel se pak řídí stejnými pravidly bez ohledu na typ registrační značky a dokládají se stejné dokumenty jako při převodu vozidla s běžnou registrační značkou. Zákonná lhůta pro nahlášení jakékoliv změny na registru vozidel je 14 dní od jejího vzniku. Registraci nového vozidla však musí realizovat do 3 měsíců, jinak značka propadá. Je o takový převod zájem?

Vzhledem k tomu, že značky na přání vstoupily v platnost teprve na začátku roku 2016, docházelo k registracím zejména nových vozidel. Investice do této značky je značná, tudíž předpokládáme, že se převody budou objevovat teprve v budoucnu. V současné době přetrvává zejména zájem o třetí značku na nosič kol, která má rovněž status značky na přání.