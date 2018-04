Z Ibizy je to do Arony vzdušnou čarou asi dva tisíce kilometrů. V nabídce Seatu však dva takto pojmenované modely stojí těsně vedle sebe. Dobře ukazují, kam se v posledních letech posunul vkus zákazníků. Arona je malé SUV, které v nabídce značky nahradilo právě ibizu kombi. A je skoro jisté, že prodávat se bude daleko lépe.

Seat svou aronu charakterizuje jako vůz, který je „pro pracovní týden od pondělí do pátku elegantní, prostorný, praktický a komfortní, zatímco o víkendu se uplatní jako dobrodružné, robustní, sportovní a hospodárné vozidlo.“ Pojďme se přesvědčit, jestli arona všechny tyhle vlastnosti má.

Elegantní

Novinka se designérům ze Seatu povedla. Je to proporčně velmi souměrný vůz. Stojí na podvozku ibizy, proti které narostla na délku o necelých osm centimetrů. Podstatnější rozdíl je ve světlé výšce. Oplastovaný spodek auta je více než 19 cm nad asfaltem, jak se na crossover sluší. V rámci příplatkové výbavy si můžete dopřát odlišnou barvu střechy, a to buď černou, šedou či oranžovou.

Na výběr je celkem 68 různých barevných kombinací exteriéru. Zpestřit si můžete i vnitřek auta, například žlutou hlavici řadicí páky nebo barevnými kryty klíčků. Standardně dodávané LED denní svícení, pro Seat typicky udělané jako orámování světlometů, dodává aroně punc modernosti a prémiovosti.

Prostorná

Interiér je prostornější než v ibize. Díky zvednutému podvozku se dovnitř snadno nastupuje a cestující mají také více místa nad hlavou. Čtyři dospělí se do auta pohodlně srovnají a nebudou trpět nedostatkem místa. O to větší pohodlí budou mít vzadu děti, bude jim chybět snad jen místo na odložení kelímků s nápoji.

Zavazadlový prostor má základní objem 400 litrů, což je o 45 litrů více než v ibize. Stejně jako u ní vzniká po sklopení zadních sedadel výrazný schod, který se dá vyrovnat polohovacím dnem kufru. Kombík předchozí generace ibizy, který arona nahradila, nabídl naopak o 30 litrů více.

Praktická

V této disciplíně má arona rezervy. Dvojité dno kufru je sice praktické, ale zadní sedadla zcela postrádají variabilitu, nedají se posouvat a opěradla jsou pouze sklopná v poměru 1/3 ku 2/3. Otvor pro lyže spojený s opěrkou v nabídce není.

Seat Arona je nové malé SUV

Komfortní

Arona těží z toho, že je postavena na velmi povedené koncernové platformě MQB A0, stejně jako Volkswagen Polo. Auto je pohodlné, na nerovnostech neskáče a dobře tlumí rázy. Karoserie není v poměru k šířce nijak vysoká, takže si auto zároveň zachovává stabilitu v zatáčkách. Z jízdy má arona jedničku.

Dobrodružná

Arona 1.5 TSI v číslech motor: benzinový čtyřválec

benzinový čtyřválec maximální výkon: 110 kW/150 k

110 kW/150 k zrychlení: 0-100 km/h 8,0 s

0-100 km/h 8,0 s převodovka: šestistupňová, manuální

šestistupňová, manuální prům. spotřeba (výrobce): 5,1 l

5,1 l prům. spotřeba (test): 6,4 l

6,4 l délka/šířka (mm): 4 138/1 780

4 138/1 780 výška/rozvor (mm): 1 543/2 566

1 543/2 566 objem kufru: 400 l

400 l základní cena: 1.2 TSI 62 kW 362 900 Kč

1.2 TSI 62 kW 362 900 Kč cena test. motorizace: 448 900 Kč

448 900 Kč cena testovaného vozu: 603 301 Kč

Tady samozřejmě záleží na tom, co považujete za víkendové dobrodružství. Pokud je to hledání místa na parkovišti u nákupního centra v sobotu odpoledne, pak tomu arona se svými kompaktními rozměry určitě vyhoví. Zvládne ovšem projet i pár louží na polní cestě, když pojedete na chalupu. Ale do náročnějšího terénu ji neberte, tam potřebujete pohon všech kol a ten arona nemá.

Robustní

Oplastováním podvozku samozřejmě arona působí robustně, odlétající kamínky určitě plasty zachytí. Ale dokoupit ochranný kryt podvozku není možné. Arona je hlavně moderní SUV do města.

Sportovní

Chuť pro ostřejší jízdu měl Seat vždy v genech, dlouho se i v rámci koncernu profiloval jako sportovnější značka. A arona na svůj původ úplně nezapomněla. Na to, že je to SUV, se zatáčkami umí prosmýknout hodně rychle a jistě. Pomáhá jí v tom systém přibrzďování vnitřního kola XDS.

Základní tříválec 1.0 TSI 70 kW závodní parametry nemá. Testovaný motor 1.5 TSI EVO se 110 kW je na tom už lépe. Jen je potřeba víc sešlápnout plyn, protože jeho síla se projevuje až někde nad hranicí 2 500 otáček, do té doby byste pochybovali, že máte pod kapotou skutečně 150 koní.

Hospodárná

Poslední slibovaná vlastnost jde svou podstatou proti té předchozí. Pokud budete motor 1.5 TSI vytáčet nad zmíněnou hranici 2 500 otáček, pak spotřeba vyletí mezi 8 až 9 litrů a o hospodárnosti nelze mluvit. Motor však pracuje s technologií vypínání dvou válců. Při jízdě to nijak neruší. Kdyby vám to nehlásil displej na přístrojové desce, tak byste si toho ani nevšimli.

Systém jede na dva válce většinou jen při jízdě bez plynu nebo při mírném stlačení plynového pedálu. Pak se dá se spotřebou dostat pod pět litrů. Protože však většina lidí nebude jezdit jen jedním nebo druhým způsobem, bude se průměrná spotřeba pohybovat někde mezi 6 až 7 litry, což při pouze 40litrové nádrži znamená reálný dojezd kolem 500 kilometrů.

Opravdu hospodárná bude zřejmě až verze 1.0 TGI umožňující spalování zemního plynu CNG. Do prodeje přijde na podzim letošního roku. Arona tak bude první SUV koncernu Volkswagen, které bude moci jezdit na CNG.

Závěr

Seat mě přesvědčil, že i osmdesáté čtvrté SUV na českém trhu se dá udělat dobře. Sice ničím nepřekvapí, není však v žádném směru odbyté a vkusu dnešních zákazníků dokáže jít naproti.