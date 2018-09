Další nešpanělský seat v plné parádě. Nové SUV Tarraco jede z Německa

Seat raketově roste, od roku 2013 navýšil prodeje o 46 procent. A co je nejdůležitější, má velmi mladou klientelu, o deset let mladší než je průměr konkurence. Italský prezident automobilky Luca De Meose právem naparuje, že přitahuje lidi ke koncernu Volkswagen - 70 procent zákazníků je nově příchozích, to je výjimečný výsledek.

Od ledna do srpna letošního roku dodal Seat zákazníkům na celém světě

383 900 vozidel, což je o 21,9 % více než ve stejném období roku 2017.

A co je Tarraco zač? 4,75 metru velké SUV s rozvorem 2,8 metru, které může mít v kufru dvě sedadla navíc, nebo naloží 760 litrů nákladu. K mání bude v pěti i sedmimístném provedení. Stojí na protažené verzi platformy MQB koncernu Volkswagen. Že se vyrábí ve Wolfsburgu není náhoda, jeho dvojčetem je Volkswagen Tiguan Allspace.

To nejvíc poznáte na bocích a boční siluetě. Šéfdesignér značky Alejandro Mesonero-Romanos ovšem pro iDNES.cz říká, že i kdyby Tarraco maloval bez jakýchkoliv omezení celé znovu, vypadalo by takto. Omezený technickou spřízněností s Tiguanem se necítí. A vyzdvihuje výrazný čumák, který dává autu mohutný výraz, oči světel se světelným podpisem rozmáchlého trojúhelníku a stejným motivem lamp na zádi. Designové prvky, hlavně výraznou masku chladiče, dostanou i seaty, které se chystají.

Tarraco zaujme dvacetipalcovými koly nebo fullLED čelními lampami, řidiči ocení podvozek s nastavitelnou tuhostí. Přístrojovka prošla při přerodu volkswagenu na seat jen několika změnami. Líbit se bude digitální přístrojový štít nahrazující klasické budíky, ten bude za příplatek. Dominantou je velký tablet multimediálního centra uprostřed.

Alejandro Mesonero-Romanos vysvětluje dnešní módu subtilních obrazovek jen tak volně trčících z přístrojovek - kdyby do nich měly být velké displeje zapuštěné jako dosud, byly by přístrojové desky obrovské, mohutné. Takto může mít Tarraco přístrojovku, která přeci jen dává každému autu tvář, hezky subtilní, vyrýsovanou horizontálními linkami.

Seatu jde převlékání modelů značek spřízněných v rámci koncernu velmi dobře. V Kvasinách vyráběná Ateca, dvojče Škody Karoq, je vyprodaná na dlouhé měsíce dopředu a Seat Alhambra, rodinný přepravník a dvojče Volkswagenu Sharan, má za sebou nejúspěšnější rok v historii modelu.

Tarraco, které nabídne techniku Volkswagenu ve pohlednějším balení a hlavně - podle zvyklostí v rámci německého koncernu - s nižší cenou, tak má velmi dobrou startovací pozici. Luca De Meo říká, že se s Tarracem chce napevno usadit v kategorii aut s cenou mezi 30 a 40 tisíci eur, to je nějakých 750 tisíc základní ceny. Tiguan Allspace v Česku momentálně nemá ceník, před nedávnem startoval pod 700 tisíci.

Základní provedení má pod kapotou čtyřválec 1,5 TSI spřažený s šestistupňovou převodovkou roztáčející přední kola. Stopadesátikoňové TSI doplní ještě 190koňové s automatem a pohonem všech kol systému Haldex. Potíží je, že koncern VW nestíhá tento motor vyrábět a homologovat podle nové normy. V první vlně tak bude k objednání 150koňové základní dvoulitrové TDI (předokolka, manuál nebo automat), kdo bude chtít výkonnější se 190 koňmi (vždy 4x4 a automat), musí si počkat.

V plánu je i představení plug-in (nabíjecí) hybridní verze s 210 koňmi výkonu a 400 kroutícími newtonmetry, kterou budou milovat ekologové kvůli emisím CO 2 pod 50 gramů na kilometr.

Předprodej odstartuje letos, ostrý start je naplánovaný na počátku příštího roku.