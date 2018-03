Nový preventivní projekt Jedu s dobou je určený řidičům nad 65 let. Startuje 21. dubna a potrvá až do srpna 2018. Vzdělávací program organizuje Asociace Center bezpečné jízdy po celém Česku s podporou českého Autoklubu, Policie ČR a Radou seniorů ČR. Pro seniory, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti za volantem a do projektu se přihlásí, je zdarma.

Jedu s dobou Kdy: zatím jsou vyhlášeny termíny na 28. dubna v 8:00 a ve 14:00 a 25. května v 8:00 a ve 14:00

zatím jsou vyhlášeny termíny na 28. dubna v 8:00 a ve 14:00 a 25. května v 8:00 a ve 14:00 Kde: Třinec, Hradec Králové, Příbram, Vysoké Mýto, Jihlava, Most, Sosnová u České Lípy, Ostrava

Třinec, Hradec Králové, Příbram, Vysoké Mýto, Jihlava, Most, Sosnová u České Lípy, Ostrava Za kolik: zdarma

zdarma Teoretická část: bezpečná a defenzivní jízda autem, aktuality z legislativy, zajímavosti z dopravy

bezpečná a defenzivní jízda autem, aktuality z legislativy, zajímavosti z dopravy Praktická část: krizové brždění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s autem za různých okolností, vnímání rizika mrtvých úhlů v auta, bezpečná vzdálenost při souběžné jízdě, zdravověda s praktickou ukázkou první pomoci, správné zacházení s vlastním vozem. Kde se přihlásit: www.jedusdobou.cz



V osmi centrech bezpečné jízdy v Ostravě, Třinci, Jihlavě, Vysokém Mýtě, Hradci Králové, Sosnové, Příbrami a v Mostě je čeká celkem 64 kurzů ve čtyřech termínech. „Projekt může absolvovat až 3840 lidí. Každý kurz potrvá celkem šest hodin, z toho dvě hodiny jsou teoretické a čtyři hodiny budeme věnovat praktickým záležitostem a jízdě autem. Jedním kurzem může najednou projít 60 lidí a účastníci si mohou vybrat, zda dají přednost dopolednímu či odpolednímu bloku,“ uvedl manažer projektu Libor Budina.

V teoretické části si řidiči-senioři osvojí bezpečnou a defenzivní jízdu autem a instruktoři je seznámí s aktualitami z legislativy a se zajímavostmi z dopravy.



Polygony jsou vybavené kluznými fóliemi, vanami pro aquaplaning nebo smykovými deskami. Praktická část je tedy zaměřena na krizové brzdění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s autem za různých okolností, vnímání rizika mrtvých úhlů auta, bezpečnou vzdálenost při souběžné jízdě, zdravovědu s praktickou ukázkou první pomoci a v neposlední řadě také na správné zacházení s vlastním autem.



„Projekt je určen těm, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale také seniorům s dlouholetou řidičskou zkušeností. Tato skupina je často opomíjená, přitom se neustále rozšiřuje. Chceme, aby tito lidé získali zkušenosti s novými auty a technologiemi a aby měli možnost si to všechno v klidu a bezpečí vyzkoušet,“ upřesnil prezident Autoklubu Jan Šťovíček.

První zájemci o kurz už se hlásí a podle manažera projektu Budiny je v současnosti zaplněn asi z patnácti procent.

„Řidiče-seniory čeká na všech polygonech přívětivé a přátelské prostředí. Mohou přijet beze strachu a obav, že jim někdo odebere řidičský průkaz nebo je pošle na zdravotní prohlídku,“ ujistil zájemce Dalimil Frič, ředitel Centra bezpečné jízdy v Ostravě. Zároveň účastníkům kurzu v Ostravě slibuje doprovodný program nebo výlet za elektromobilitou.

„Doporučujeme zájemcům, aby na kurz přijeli vlastním vozem, na který jsou zvyklí a který znají a plně ovládají,“ doplnil Frič s tím, že možná je i varianta bez auta, protože centra mají k dispozici svůj vlastní vozový park.



Seniorů za volantem přibývá

Počet řidičů-seniorů podle statistik rychle narůstá. Podle informací Rady seniorů ČR bylo v Česku k 31. 12. 2017 registrováno 2 403 933 lidí pobírajících starobní penzi. Předseda Rady Zdeněk Pernes odhaduje, že polovina z nich vlastní řidičský průkaz. „Jen řidičů nad 80 let u nás jezdí téměř 425 tisíc a máme na 196 tisíc řidičů nad 85 let,“ počítá Pernes.

6 milionů z fondu Projekt získal 6 097 470 korun z Fondu zábrany škod, který spravuje Česká kancelář pojistitelů. Díky takové dotaci je pro seniory zcela zdarma. Pojišťovny z České kanceláře pojistitelů, u kterých se dá v ČR uzavřít povinné ručení, každoročně do tohoto fondu odvádí 3 procenta z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Peníze z fondu jdou základním složkám Integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranáři, policie), ostatním záchranářům a na preventivní programy, které se zabývají bezpečností a prevencí škod na silnicích.

S počtem starších řidičů roste i celkový počet nehod v této skupině (o rizicích jsme psali zde). Procento nehod seniorů však klesá. Nejrizikovější skupinou na českých silnicích zůstávají řidiči s čerstvě získanými doklady. Na svědomí mají 20 procent všech nehod a čtvrtinu těch tragických, a to nejen v Česku (podrobnější statistiku najdete zde).

„S přestupky řidičů-seniorů se potkáváme jen ojediněle. Dá se říct, že starší řidiči jsou zodpovědní. Na druhou stranu musíme brát v úvahu závažnost těchto nehod a také neustále narůstající intenzitu dopravy,“ připomněl šéf dopravní policie Tomáš Lerch s tím, že projekt bere jako obrovský preventivní krok.

Podle Pernese jsou řidičské schopnosti seniorů velmi individuální a neplatí předsudek, že by byli senioři na silnicích pro ostatní hrozbou. „ Musíme brát v úvahu zdravotní stav a životní styl konkrétního řidiče,“ vzkázal. Potvrdil, že stále více jich usedá za volant. „Seniorů za volanty nepřibývá jen z důvodu stárnutí české populace, ale také z nutnosti samoobslužnosti, kdy na venkově chybí v docházkové vzdálenosti potraviny, lékaři nebo lékárny. Řada z nich chce nadále žít aktivním životem a auto bere jako svou přirozenou součást,“ doplnil Pernes.