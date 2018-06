Velký Šéf naposled odhalil plány Fiatu: konec nafty, elektřina nastupuje

Sergio Marchionne je s velkým náskokem největší showman mezi kapitány světového autoprůmyslu. Až odejde začátkem příštího roku šéf americko-italského koncernu Fiat Chrysler do důchodu, ubude legrace. Poslední měsíce autosvět s napětím čekal, jaké plány na příští roky Velký Šéf 1. června představí. Marchionne to udělal ve velkém stylu, jak jinak.

Když Italo-Kanaďana Sergia Marchionneho, účetního, ze kterého jeho píle a vizionářský mozek udělaly multimilionáře, potkáte, nehádali byste, že máte před sebou jednu z největších osobností autoprůmyslu poslední dekády. „Capital Market Day“ koncernu FCA, který naposledy v kariéře vedl z pozice jeho šéfa, si náležitě užil.

Muž, kterého za jeho kariéru u Fiatu snad nikdy nikdo nespatřil jinak než v černém svetru s lehkou patinou, předstoupil 1. června 2018 před akcionáře. A citoval Oscara Wildea: „Dobře uvázaná kravata znamená první vážný krok do života.“

Pak Marchionne rozepnul zip svého černého svetru, aby upozornil na modrou kravatu pečlivě uvázanou u límečku kostkované košile, a pokračoval: “Jak můžete vidět, já mám kravatu uvázanou dobře.“ A oznámil, že do konce června se automobilka zbaví všech dluhů, které jí roky tížily.

A pak kravatu odložil, aby vysvětlil, co čtvrté největší automobilce světa naplánoval do roku 2022.

A nutno dodat, že podle očekávání oznámil poupravení kurzu - jako už několikrát za dekádu, co vede značky Fiatu včetně Ferrari. Největší změnou je to, že musel vzít pod tlakem okolností a reality dnešního autoprůmyslu na milost elektrický pohon.

FCA se tedy v příštích letech soustředí na SUV (to je dlouhodobá strategie, kterou už automobilka jde dlouhé roky) a nově i na vozy na elektrický a hybridní pohon. Do jejich vývoje hodlá investovat devět miliard eur (232 miliard Kč).



Marchionne (65) počátkem příštího roku svůj post opustí a znovu zdůraznil, že o nástupci se bude teprve rozhodovat. Nejčastěji se mluví o Alfredu Altavillovi, šéfovi Evropské části FCA, Miku Manleym, generálovi značek Jeep a RAM nebo Richardu Palmerovi, finančnímu řediteli skupiny.

Marchionne uvedl, že dieselové motory postupně zmizí z vyráběných osobních vozů do roku 2021. Plně elektrizovaný se stane model Fiat 500. Za finančně nejslibnější pak označil značky Jeep, RAM, Alfa Romeo a Maserati.

Hlavní značkou koncernu je už roky Jeep, který v posledních čtyřech letech vždy prodal přes milion aut a podle italského magazínu Quattroruote tvoří 70 procent výdělků FCA. „Tento rok se dostaneme na 1,9 milionu aut,“ prohlásil Mike Manley, šéf Jeepu. Z toho v Číně to má být 330 tisíc aut. Globální trh s SUV má letos celosvětově dosáhnout 37 milionů aut a všechny subkategorie tohoto segmentu porostou, zaznělo na prezentaci FCA.

Marchionne zopakoval, že značka Fiat dostane novou úlohu. „Fiat nezmizí,“ řekl Marchionne. Už dříve prohlásil, že modely Panda a 500 (výrobu letitého Puinta ukončí Fiat letos v srpnu) bude Fiat vyrábět v zemích s levnější pracovní silou (Srbsko, Polsko) a v Itálii bude vyrábět dražší modely, od jeepů, přes alfy po maserati.

Chrysler má pak zůstat významným hráčem na severoamerickém trhu.



Společnost také plánuje založit svou finanční divizi, která by nabízela půjčky na nákup automobilů.



Šéf automobilky FCA Sergio Marchionne

Automobilka předpokládá, že do roku 2022 se jí podaří zdvojnásobit provozní zisk před úroky a zdaněním (EBIT) na 13 až 16 miliard eur z loňských 6,6 miliardy. Počítá přitom s růstem prodejů v průměru o sedm procent ročně. Na dividendách chce v příštích pěti letech vyplatit šest miliard eur. Podle dosavadních výsledků by měla splnit nebo i překročit všechny cíle pětiletého plánu do roku 2018, především zlikvidovat celý svůj dluh do konce letošního června.

Nulový dluh pro automobilku podle Marchionneho znamená možnost více investovat a větší flexibilitu potřebnou pro největší převrat na automobilovém trhu. „Největší revoluci od dob, kdy auto nahradilo koně,“ řekl Marchionne.

A vysvětlil, že po éře budování solidních základů automobilky, čemuž věnoval první dekádu své vlády u Fiatu (v letech 2004-2014), pracoval právě na smazání jejího dluhu.

Hodnota FCA se podle Marchionneho zdvojnásobila. „Zatímco akcionáři našich deseti hlavních konkurentů ztratili průměrně šest procent,“ dodal.

K zásuvce

Velkým převratem je příprava elektrifikovaných modelů. V přípravě je hned pět variant elektromotorů použitých v závislosti na architektuře daného modelu.

Chystají se mildhybridy, fullhybridy, plug-in hybridy a plně elektrické modely. Každá připravovaná platforma má být připravena na zástavbu všech těchto variant pohonů.

Mark Chernoby, šéf vývoje vysvětlil, že změnu směru k elektromobilům si vyžádala poptávka trhu a stále přísnější emisní normy. Dvacet procent nabídky značky budou fullhybridy, nabíjecí (plug-in) hybridy a elektromobily. Mildhybridy pak mají mít dokonce čtyřicetiprocentní podíl v nabídce. Naopak v Číně a USA bude Chernobyho podíl elektrifikovaných aut nižší, kolem 15 až 20 procent.

Kromě hybridní a elektrické pětistovky potvrdil na rok 2020 uvedení hybridního provedení Jeepu Grand Cherokee (fullhybrid) a plug-in hybridní Wrangler a Renegade. Ve stejném roce má dorazit také plně elektrický supersport Maserati Alfieri.

V roce 2021 dorazí mildhybridní (48V) Renegade, plugin hybridní Alfieri a plně elektrický Jeep Grand Commander. Na rok 2022 je naplánovaná premiéra elektrického Maserati Quattroporte.

Tim Kuniskis naplánoval růst Alfě Romeo, kterou má na starosti. Základem nabídky budou nejnovější modely Giulia a Stelvio. K nim přibydou další dvě SUV - jedno menší a druhé větší než Stelvio. Dorazí také dvě další vyloženě sportovní alfy, které nahradí puristický model 4C nabízený dnes. Z prezentace Kuniskise italský automagazín Quattroruote také vydedukoval, že se chystá nová generace Giulietty.

Konstruktéři Alfy také pracují na prodloužených verzích Stelvia a Giulie, které se představí v Číně. Diesely pod kapotami těchto dvou modelů nahradí hybridní pohon ve všech třech formách: mild, full, plug-in.

Větší z modelů dorazí pod označením 8C a má to být vrchol nabídky sportovních modelů. Karbonová karoserie bude ukrývat uprostřed uložený šestiválec biturbo a na přední nápravě elektromotor. Celkový výkon bude přes sedm set koní, které auto rozjedou na stovku za míň než tři sekundy. Druhý projekt má znamenat návrat označení GTV. Bude to kupé odvození ze sedanu Giulia. Přes šest set koní dodá hybridní pohon v provedení Quadrifoglio, model má mít pohon všech kol.

Cílem Alfy je v roce 2022 prodávat 400 tisíc aut ročně.