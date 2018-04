Mladí lidé jsou miláčkové autoservisů. Sami si nevymění ani kolo

Výsledky studie, které se zúčastnily dva tisíce řidičů rozmanitého věku, překvapily i hlavní hrdiny zmíněné britské televizní show Guse Gregoryho a Willa Tricketta, kteří se sami počítají spíš k té starší a zručnější části motoristického spektra.



„Většina lidí si sedne do auta, otočí klíčkem a jede, aniž by opravdu věděli cokoli o tom, co se může ve voze pokazit,“ cituje Gregoryho britský list The Independent.

S čím mívají mladí řidiči problém s výměnou kola u auta

s nastartováním auta za pomoci startovacích kabelů

se zkontrolováním hloubky vzorku u pneumatik

s kontrolou hladiny oleje v motoru

s doplněním oleje

se změřením tlaku v pneumatikách

s dolitím kapaliny do ostřikovačů

s otevřením kapoty

s výměnou stěrače

Mechanika a nadšence, který ve svém pořadu s kolegou Willem proměňuje staré nemožné vraky v parádní bouráky, netečnost mladší generace rozčiluje. Podle něj by si měl každý řidič nezávisle na věku poradit s drobnými opravami a údržbou svého vozu sám.

Jenže realita je jiná. Zatímco zhruba polovina řidičů nad 36 let tvrdí, že dovede na silnici vyměnit píchnuté kolo, mezi lidmi ve věku od 18 do 27 dokáže totéž jen slabých 27 procent.

Více než třetina řidičů z generace Y (narození mezi lety 1974 až 2004, říká se jim také mileniálové) dokonce podle průzkumu připouští, že by měla problém otevřít kapotu auta, a 34 procent z nich netuší, jakou má vlastně v autě funkci posilovač řízení. Pouze polovina řidičů pod 35 let ví, jak změřit hladinu oleje v motoru svého auta.

Z výsledků studie také (nikoli překvapivě) vyplývá, že 63 procent mileniálů nikdy nezkoušelo opravit auto, které si koupili. Prostě, když nastane problém, volají asistenci nebo do servisu.

Vždyť na tom nic není

Podle druhého aktéra televizní show Flipping Bangers Willa Tricketta na tom přece není nic těžkého. „Na internetu je spousta videí s návody, jak na svém autě něco spravit,“ říká. „Všechno to stojí jen nějaký ten čas a trochu námahy. A navíc tak můžete ušetřit spoustu peněz.“

Když už se mladí motoristé rozhodnou, že si něco v autě opraví sami, hledají informace dvakrát častěji na internetu, zatímco starší generace se spíš koukne do tištěného servisního manuálu.

Bohužel, moc lichotivě z tohoto průzkumu mladí nevycházejí. A to navzdory tomu, že na rozdíl od svých starších kolegů mnohem častěji ohodnotili svoje znalosti o údržbě automobilu a jeho součástech jako „vynikající“.

Opak je přitom pravdou. Alespoň u části z nich. Výzkumníci například zjistili, že více než jeden z deseti mileniálů věří, že posilovač řízení je určen k tomu, aby pomohl autu brzdit, a stejný počet dotázaných nemá ani tušení o tom, že ABS znamená Anti-lock Braking System (tedy systém určený k odblokování kola při brždění).

Čtyři z deseti mileniálů sice pořádně nevědí, jak doplnit kapalinu do ostřikovačů, mnozí z nich ale mají proti řidičům vyššího věku jednu velkou výhodu – rozumějí si s moderními technologiemi. Budou tedy pravděpodobně lépe než oni vědět, jak připojit svůj telefon k systému Bluetooth ve voze.

Co je ti tátové učili?

Nejsou to ovšem jen automobily, kde mladší výrazně ztrácejí na ty starší. Mnoho mladých lidí si totiž podle průzkumu neví rady obecně s jakýmkoli typem manuální práce v domácnosti.

Z výsledků například vyplývá, že lidé nad 36 let jsou třikrát úspěšnější než mladší generace třeba při zapojování zásuvky. Také kapající kohoutek se spíš pokusí spravit čtyřicátník a starší, než jejich potomek. Což platí i při čistění odpadu nebo zavěšování poliček na stěnu.

Mileniál si tak mnohem pravděpodobněji pozve domů instalatéra, stejně jako častěji zajede s autem do servisu, i když se jedná o něco banálního, s čím si starší ročníky zvládnou poradit doma.