V Chile startuje motocyklová olympiáda. Na Šestidenní míří i Češi

Půjde už o 93. ročník. Šestidenní se poprvé konala ve Velké Británii v roce 1913. Přestávku měla jen v období první a druhé světové války. Pro její obtížnost a všestrannost jí příznivci jedné stopy říkají Motocyklová olympiáda. Dokáže prověřit jezdce i techniku a vítězství v hlavní soutěži o Světovou trofej se v motocyklovém světě velice cení. Nás může těšit, že výraznou stopu v jejich dějinách zanechalo i bývalé Československo. V poválečném období jsme totiž stále ještě nejúspěšnější zemí v počtu vítězství, na svém kontě jich má celkem patnáct.



Naši poprvé zvítězili v roce 1947

Pravidla soutěže se několikrát proměňovala. V anglickém Carlistu, kde Šestidenní v roce 1913 začala, startovalo čtyřčlenné družstvo, dva jezdci na motocyklech a jedna dvojice se sajdkárou. Celkem se soutěže zúčastnilo 163 jezdců. Plná třetina jich odpadla. O nejvyšší pocty však tenkrát bojovala pouhá dvě družstva, Velká Británie a Francie. Zvítězili domácí a během další historie ještě patnáctkrát k tomu. Velká Británie je tak dosavadní nejúspěšnější zemí, co do počtu vítězství. Jenže zatím to poslední se odehrálo před 65 lety, v roce 1953 v tehdejším československém Gottwaldově.

Motocyklové závody po hřebenech Krkonoš se na národním parku drsně podepsaly. Motocyklové závody po hřebenech Krkonoš se na národním parku drsně podepsaly.

Československé družstvo nastoupilo poprvé v roce 1932 v italském Meranu. A hned při své premiéře si Antonín Vitvar, František Brand a sajdkáristé Kaiser a Kronberger zajistili třetí příčku. Na první vítězství v Mezinárodní trofeji si naše družstvo muselo počkat až na první poválečnou soutěž ve Zlíně v roce 1947. Pohár nad hlavu zvedali Richard Dusil, Jaroslav Simandl, Václav Stanislav a sajdkáristé Jan Bednář s Karlem Hanslem.

Ve Stříbrné máme 17 vítězství

Druhá hlavní soutěž o Stříbrnou vázu se zrodila v roce 1924, na rozdíl od Mezinárodní trofeje v ní museli jezdci startovat na strojích domácí provenience. A Zlín 1947 viděl i druhé vítězství československého týmu, v soutěži uspěla trojice Josef Paštika, Čeněk Kohlíček a Emanuel Marha na motocyklech ČZ 125. V poválečné historii československé družstvo ve Stříbrné váze dokázalo zvítězit celkem sedmnáctkrát. Od roku 1985 se však Stříbrná váza proměnila ve Světovou trofej juniorů.

Československá zlatá éra

Od roku 1956 se hlavní soutěže o Mezinárodní trofej účastnilo šest jezdců. V roce 1970 se pak Mezinárodní trofej proměnila ve Světovou trofej, oficiální mistrovství světa družstev v motocyklových soutěžích. Nastalo nejúspěšnější československé období. Náš tým se stal hned napoprvé ve španělském El Estorialu vítězem a svůj úspěch zopakoval i v letech následujících na ostrově Man v roce 1971, ve Špindlerově Mlýně v roce 1972, v americkém Daltonu v roce 1973 a v italském Camerinu v roce 1974.

Nebylo to naše vítězství zdaleka poslední, první místo přivezli českoslovenští reprezentanti také v roce 1977, 1978 a 1982. Bylo to o to cennější, že nešlo jen o samotné sportovní výkony, motocykloví soutěžáci si museli poradit například i se servisem nebo přezouváním pneumatik. Pro vítězství si v československých barvách přijelo celkem 35 jezdců, legendy Květoslav Mašita a František Mrázek dokonce šestkrát.

Ještě jednou si naši vyzkoušeli stupně vítězů třetím místem v americké Tulse roku 1994, ale na další třetí místo museli čekat až do roku 2016. To už však znovu začala platit jiná pravidla, do Světové trofeje nastupovala jen čtyřčlenná družstva a započítávaly se všechny výsledky. Až do té doby mohl během šesti dnů jeden z šestice Trophy týmu soutěž nedokončit. Je to tedy tak trochu sázka do loterie a přesvědčili se o tom už i Češi. Zatímco v roce 2016 panovala po bronzu zasloužená euforie, loni se po vypadnutí jednoho jezdce ocitli rázem na chvostu. Letos se však pravidla měnila znovu, ze čtyřčlenného týmu se budou v každé etapě započítávat je tři nejlepší výsledky.

650 jezdců na startu

V Chile se letos představuje 650 jezdců z celého světa ve Světové trofeji, Juniorské světové trofeji, Světové trofeji žen a klubové soutěži. V českých barvách nastupují do Světové trofeje Patrik Markvart, Kryštof Kouble, Jaromír Romančík a Jiří Hádek.

Manažerem reprezentačního Trophy týmu je stejně jako v minulých letech vítěz Šestidenní z roku 1978 a současný předseda Svazu endura AČR Jiří Pošík.