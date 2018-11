Na motocyklové olympiádě si jezdci opravují motorky sami

Jak se jezdí šestidenní

Pravidla Motocyklové šestidenní soutěže se během let měnila. Jedno však zůstává stále stejné. Jde o prověrku jezdců, jejich manuální zručnosti a techniky, která by měla vydržet po celých šest dnů.



V současnosti je Šestidenní vypsána pro několik kategorií. Hlavní soutěž se pod názvem Světová trofej od roku 1970 jede jako mistrovství světa družstev v enduru. Mezi lety 1956 až 2015 startovaly reprezentační týmu v šesti jezdcích, každý den se jim však započítávalo jen pět nejlepších výsledků. Znamenalo to, že jeden z šestice mohl soutěž nedokončit. V následujících dvou letech se národní sestava Světové trofeje zúžila na čtyři jezdce, všem se započítávaly všechny výsledky až do cíle. Družstvo sice i v oslabení mohlo pokračovat, ale přičtené trestné minuty ho prakticky vyřadily z bojů o lepší umístění.

V roce 1985 se druhá soutěž, tzv. Stříbrná váza změnila ve Světovou trofej juniorů. Dříve se jezdila se čtyřmi jezdci, v současnosti jen se třemi. Jede se také Světová trofej žen, konkurence však není zdaleka tak široká jako mezi muži. Po odjetí mistrovských kategorií následuje Klubová soutěž. Tříčlenná družstva jedou pod hlavičkou motocyklových a sportovních klubů a započítávají se jim všechny tři výsledky.

Protože jde o soutěž a ne o závod, jak se často plete, nejede se systémem start-cíl, ale na trati se střídají přejezdy, servis a měřené testy. Sčítá se čas jednotlivých jezdců týmu v měřených úsecích, enduro nebo krosového charakteru.

Jezdci musí i do přejezdů vyjíždět na čas a do měřených testů přijíždět v časovém limitu. Před startem si jezdci vyzvedávají motocykly z uzavřeného parkoviště a mají jen vymezený čas pro případný krátký servis. Stejné je to i po dojetí. V několikaminutovém servisu si mohou jezdci vyměnit pneumatiky nebo udělat menší opravy, na motocykl však mohou sáhnout jen sami.

Druhý den se hodně prášilo a motocykly daleko více trpěly

Mechanici jim mohou pneumatiky nebo díly připravovat. Zároveň je nutné hlídat čas, aby předali motocykl do uzavřeného parkoviště ve stanovené době. Tedy ani dříve, ani později. Co nestihnou opravit po dojetí, mohou se pokusit vyřešit ještě v krátkém předstartovním čase. Musí se však včas dostavit na startovní rampu. Všechny tyto servisní činnosti neustále kontrolují komisaři soutěže. Dříve byla servisní pravidla ještě přísnější, všechny činnosti zůstávaly pouze na jezdcích.

Kdo startuje v českém Trophy týmu

Svaz endura AČR jmenoval do letošního reprezentačního týmu čtyři mladé borce.

Český tým na letošní Šestidenní

V Chile se letos představuje 650 jezdců z celého světa ve Světové trofeji, Juniorské světové trofeji, Světové trofeji žen a klubové soutěži. V českých barvách nastupují do Světové trofeje Patrik Markvart, Kryštof Kouble, Jaromír Romančík a Jiří Hádek. Manažerem reprezentačního Trophy týmu vítěz Šestidenní z roku 1978, a současný předseda Svazu endura AČR, Jiří Pošík.

Patrik Markvart (narozen: 10. října 1994)

Byl členem bronzového týmu v soutěži o Světovou trofej na Šestidenní ve Španělsku 2016. V mistrovství republiky už má na svém kontě titul mistra ČR ve třídě E1 a titul absolutního juniora. Získal také titul Mistra Evropy ve třídě E1 Junior a stříbrnou medaili v poháru družstev. V roce 2017 ho pronásledovala zranění. Letos přivezl stříbrnou medaili z evropského poháru družstev a bronzovou ze třídy Over 250 4t. Doma se stal absolutním mistrem republiky. Zúčastnil se také Šestidenní v letech 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.

Jaromír Romančík (11. ledna 1991)

Také Jaromír Romančík byl členem bronzového týmu na španělské Šestidenní 2016. Je dvojnásobným absolutním mistrem republiky a mistrem třídy E2. V roce 2016 se stal vicemistrem v seriálu ME třídy E2, v absolutním pořadí bez rozdílu tříd a v poháru družstev. Na Šestidenní 2016 patřil k absolutní světové špičce. Přitom je především motokrosařem a loni startoval i v motokrosovém seriálu MS. V roce 2017 se stal vicemistrem domácí třídy MX1. Enduro pro něj není hlavní disciplínou, ale právě zde zatím získal největší úspěchy.

Například v sezoně 2017 skončil se svým družstvem na bronzové příčce poháru družstev při ME a o rok později získal dokonce místo druhé. Na Šestidenní startuje potřetí, před tím se v Trophy týmu objevil v roce 2015 a 2016.

Kryštof Kouble (22. března 1998)

Kryštof Kouble vyletěl v posledních letech jako kometa, při tom také on začínal jako motokrosař. V roce 2015 získal titul motokrosového mistra třídy 125. Na mistrovství Evropy endura o dva roky později vybojoval stříbro ve třídě E1 junior a bronz v poháru družstev. V domácím šampionátu roku 2017 mu patřil titul ve ve třídě E1 a v absolutním pořadí se stal vicemistrem republiky.

Letos byl členem stříbrného družstva v poháru družstev při mistrovství Evropy, a ve třídě třídě E2/3 junior byl třetí. Nejcennějším kovem tohoto roku je pro něj bronzová medaile z mistrovství světa ve třídě Junior 2. V domácím šampionátu se stal absolutním mistrem v endurosprintu a v enduru skončil v absolutním pořadí třetí. Už loni byl nominovaný do reprezentačního týmu Šestidenní ve Francii, ale pro zranění nejel. Letos v Chile tedy jde o jeho premiérový start.

Jiří Hádek (8. prosince 1994)

Jiří je třetím jezdcem v našem týmu, který přivezl ze španělské Šestidenní 2016 bronzovou medaili. V mistrovství republiky získal 3. místo v kategorii absolutní junior. V roce 2017 ho přibrzdilo dlouhodobé zranění. V tomto roce získal titul mistra Evropy ve třídě Over 250 2t a druhé místo v evropském poháru družstev. Na mistrovství republiky vybojoval titul mistra ve třídě E3 v enduru i endurosprintu a titul vicemistra v absolutním pořadí endura. Šestidenní se kromě letošního roku zúčastnil také v letech 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.