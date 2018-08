Levnější servis se může prodražit. I garážisté jezdí do autorizované dílny

Příště prý půjde do značkového servisu, bude to levnější a určitě rychlejší. Prosté srovnání cen práce a dílů totiž o tom, kde bude oprava auta lacinější, neřekne vůbec nic. Garážista, byť je sebešikovnější a „navíc ho zná celá vesnice, takže by nikoho neokradl“, totiž často nemá potřebné nářadí a zkušenosti.

Takže sice může oproti autorizovanému servisu účtovat třetinovou sazbu za hodinu práce, ale s opravou často stráví mnohem víc času. Snad nikdy se tak nedozvíte cenu opravy dopředu, obvykle uslyšíte něco ve smyslu „rozeberu to a uvidím“. Jenže už za to rozebrání budete platit, a pokud se vám další návrhy servismana nebudou pozdávat, budete ho jen těžko nutit, aby vše zas seskládal bez opravy nebo výměny dílů.

„Když jsem řešil problém s posilovačem řízení u svého Fiatu Croma, byl jsem s tím u garážisty specializovaného na italské vozy třikrát, nakonec to byla úplná prkotina, oprava za pětistovku, mě však stála spoustu času a ty předchozí neúspěšné pokusy o opravu jsem musel zaplatit taky,“ popisuje Josef Dvořák.



Příklady ze servisu Víko motorového prostoru

• Čas výměny: 1 hodina a 18 minut • Zahrnuje i měření jednotlivých spár, jejichž šířka musí odpovídat předpisům. Kryt zadního nárazníku • Demontáž starého a montáž nového krytu nárazníku musí technici v autorizovaných servisech Škoda Auto stihnout do 42 minut. • Výměnu musí podle předpisů dělat dva technici. Nehrozí tak poškrábání nárazníku. Čelní sklo vrstvené • Výměna zabere 2 hodiny a 36 minut včetně zatvrdnutí lepidla. Tlumič • Výměna tlumičové jednotky trvá v autorizovaném servisu necelou hodinu (maximálně 54 minut). • Součástí výměny jsou i veškeré přípravné práce.

Výměna oleje nebo vyčistění klimatizace jsou jednoduché a žádnou zapeklitost neskrývají, s tou si obecný servis poradí. Moderní komplikovaná a sofistikovaná auta plná speciálních technologií však žádají stále odbornější přístup, extra diagnostické přístroje a školení personálu, což je velmi drahé a obecný servis si je logicky pořizovat nebude. „Často se stává, že obecné servisy vozí auta svých klientů do značkových servisů na diagnostiku, případně rovnou ke složitějším opravám,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika.

Některé díly, obzvlášť na exotičtější modely, navíc často koupíte jen přímo od automobilky, neexistuje na ně druhovýroba. „Garážista mi sám přiznal, že musí auto odvézt do značkového servisu na diagnostiku a nový díl bude muset objednat tam,“ vzpomíná na opravu své hondy František Kulíšek.

Značkové servisy mají také speciální přípravky, které jsou určeny přesně na daný typ vozu. „Garážisté budou pravděpodobně využívat spíše univerzální přípravky, které nemusí sedět ke konkrétnímu typu auta, čímž může dojít k poškození ostatních dílů,“ popisuje Karel Starý.



„Tyto situace jsou na denním pořádku, dříve to byla spíše výjimka. Pokud se chtějí udržet v oboru, tak často nemají jinou možnost. Možná se zákazníkovi nepochlubí, že to dělal někdo jiný někde jinde, ale děje se to běžně,“ dodává Starý. „Mnoho úkonů není jen o mechanice, ale také o komplexní diagnostice, uvedení celého systému do provozu a pravděpodobně i přehrání softwaru řídicí jednotky. Je tam řada věcí, se kterými i neautorizovaný servis bude mít problémy,“ varuje.

„Stává se, že garážista majiteli vrátí auto buď jen částečně nebo vůbec neopravené a ten pak auto veze k nám,“ souhlasí Pavel Nečas, šéf servisu Suzuki CanoCar. „Naposledy jsme opravovali auto, které se kvůli nedostatečné diagnostice při servisní prohlídce u garážisty přehřívalo a nakonec k nám dorazilo na odtahovce,“ vzpomíná na auto, které se jim do servisu dostalo s neoriginálními zapalovacími svíčkami, kvůli tomu nejelo a majitel musel zaplatit další sadu a opakovanou opravu.



Svým klientům takový servis naúčtuje kromě své taxy ještě účet ze značkového servisu. Často operují garážoví mechanici tím, že mají různé slevy a zvýhodnění. Na ty však dosáhne běžný zákazník jezdící pravidelně do servisu také. I značkové servisy nabízejí různé věrnostní programy a samotné automobilky vyhlašují speciální slevové akce pro majitele starších vozů.

Přilákat a udržet majitele starších vozů ve značkovém servisu je dnes nejzásadnější úkol automobilek. „Majitelé vozů starších čtyř let mohou využít například Šekovou knížku se slevami dvacet procent na vybrané originální díly i práci k jejich výměně,“ doplňuje Karel Starý ze Škody. Renault pro auta starší pěti let nabízí dvacetiprocentní slevu, stejně tak Ford.

A netýká se to jen objemových značek, speciální program pro majitele starších vozů mají i značky dražších aut. U Volva dosáhnou až na pětadvacetiprocentní slevy. Dvacetiprocentní slevu mají i u BMW.

V autorizovaném servisu je oprava i její účtování transparentní a měřitelné. „Naše servisy používají přísné časové normy pro jednotlivé operace, podle kterých i účtují zákazníkovi. Je tedy prakticky jedno, kolik času mechanik na zakázce strávil a kolikrát během opravy si odběhl třeba zakouřit, protože vyúčtován je pouze výrobcem předepsaný čas pro konkrétní úkon,“ vysvětluje Karel Starý. Na to mají servisy přesné tabulky, kde má každý servisní úkon přesně přidělený čas (počítá se i na desetiny normohodin).

Ten vám na dotaz sdělí přijímací technik a nesmí být překročen. Některé servisy mívají dokonce orientační kalkulátor cen oprav na svých internetových stránkách. Při konečném účtování si nechte vysvětlit jednotlivé položky na faktuře. Některé servisní úkony jsou z pohledu času, které na ně mechanik má, hodně „natěsno“. Servisy tak občas mají sklony přidat do faktury hůře dohledatelné a prokazatelné úkony (třeba testovací jízda), kterými si čas strávený řešením nějakého problému navíc dorovnávají.