Porsche prospívá sexu, tesla onanii. Škodovkáři trpí nedostatkem

Řidiči porsche, a to bez ohledu na pohlaví, jsou se svým sexuálním životem nejen spokojení, ale mají také v autě nejčastěji sex.



Co se sexu týče, přijdou si na své i řidiči a řidičky volva a mercedesu. Majitelé vozů těchto značek, dřív proslulých především svou spolehlivostí a bezpečností, mají sex několikrát týdně nebo dokonce denně. Nejméně spokojení jsou se svým sexuálním životem řidiči seatu a škodovky, jejichž potřeby často zůstanou neukojeny. Souvislosti mezi značkou auta a sexuální spokojeností se čas od času věnuje ve svých průzkumech erotická komunita JOYclub.



Řidiči škodovek na chvostu

Fascinace, výkon, rychlost – v milostné hře na čtyřech kolech slibují uspokojení především hodně silné a rychlé vozy. Plných 65,5 % řidičů porsche uvedlo, že jsou se svým sexuálním životem spokojeni, a to zcela bez výhrad. Fanoušci mercedesu jsou sice spokojeni nepatrně méně (54,8 %), vedou ovšem, co se četnosti pohlavního styku týče.

Manuál sexu v autě

Řidiči volva tvoří zjevně harmonický střed, tyto vozy řídí vyrovnaní řidiči s pravidelným sexuálním životem a zároveň nízkým procentem sexuálních frustrací.

Koncová místa žebříčku tvoří řidiči seatu a škodovky. Jen 41,7 % a 45 % majitelů těchto vozů je se svým sexuálním životem spokojeno, více než pětina z nich dokonce sebe označuje jako sexuálně deprivované.

Zajímavou kategorii představuje komunita řidičů elektromobilů tesla. Její členové sice mají sexuální styk poměrně zřídka, přesto svůj sexuální život hodnotí jako pozitivní. Příčinou může být to, že podle výsledků ankety nadprůměrně často masturbují. V této kategorii vede ovšem jiné zábavné auto, a sice mini. 73,6 % majitelů mini přiloží vlastní ruku k dílu několikrát týdně.

Zážitek na čtyřech kolech vzrušuje obě pohlaví

Auto je obecně považováno za oblíbené místo pro vášnivá dobrodružství – a to napříč všemi značkami a bez ohledu na pohlaví. K tomuto účelu využilo vůz už alespoň jednou ve svém životě 85 % všech dotázaných žen i mužů.

Nejoblíbenější je sex na zadních sedačkách, těsně následují vášnivé okamžiky pod širou oblohou – tedy na kapotě auta. Na třetím místě jsou pak žhavé prožitky na předních sedadlech. Poněkud překvapivý je údaj, že především řidiči mini považují za nejvhodnější místo pro sex kufr svého auta. Že by to byl dobrý námět pro příští marketingovou kampaň značky patřící do rodiny BMW?