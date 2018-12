Sklad, kde vládne chaos, řídí centrální mozek. Víme, jak funguje

Mouka v tom nejvrchnějším, ale i nejspodnějším regálu, zelenina vedle ní, zavařeniny a konzervy taky, tak jak je vyskládáte z nákupní tašky, zásoby na zimu se ve stejném složení opakují víceméně v každé polici a to vše je prostřídané lahvemi s pivem a džusy - mít takový pořádek ve spíži, asi by hodně z nás umřelo hlady.



Ale přesně tak funguje chaotický sklad, jak zní terminus technicus pro tento nepořádek, v němž se orientuje a hledá řád zásobovací software.

Bez moderních technologií se zkrátka neobejde ani budova tyčící se u mladoboleslavské dálnice D10. Musí si jí všimnout každý, je na ní největší logo značky na světě, má průměr dvanáct metrů. Dvaačtyřicet metrů vysoký sklad náhradních dílů Škody je dominantou východního okraje Mladé Boleslavi.

Největší sklad originálních dílů v České republice byl letos na jaře rozšířen, automobilka do jeho rozšíření investovala zhruba 22,5 milionu eur (asi 562 mil. korun). Zároveň je Škoda Parts Center jedním ze tří evropských centrálních skladů koncernu Volkswagen.



Nejstarší komponentu, kterou tam mají uskladněnou, je startér na Škodu 120 z roku 1976 (provedení používané od 1. srpna 1976 pro modely Škoda 105 až Garde/Rapid a dále pro vozy Favorit/Forman a Felicia). Ani šéf obrovitého skladového centra Jan Plaček neví, kde je uschován. Nepotřebuje to vědět, najde ho centrální mozek skladu a ten zajistí, že ho bude mít mechanik druhý den ráno připravený na dílně na druhém konci republiky.

Výškový sklad je 110 metrů dlouhý, 52 metrů široký, na ploše pěti tisíc metrů čtverečních je uvnitř třicet tisíc metrů skladové plochy. Zatímco v klasických paletových nebo regálových skladech manipuluje s díly obsluha vozíků, ve výškovém skladu je proces zaskladňování a vyskladňování plně automatický. V každé z jedenácti uliček pracuje automatický regálový zakladač, který se orientuje podle laserových paprsků.

Všech jedenáct uliček regálů o výšce 42 metrů pojme dohromady celkem

40 000 palet. Za hodinu lze naskladnit či vyskladnit přes 200 palet. Následný proces vychystání jednotlivých zakázek má na starosti 12 operátorů pracujících ve třech směnách. Roboti dopraví paletu k pracovníkovi, ten z ní odebere požadované množství dílů, přeloží ho do kompletovacího boxu a paleta se zas vrací do skladu.

Aby nedošlo k záměnám, využívá se systém „put-to-light a pick-by-light“: nad příslušnou paletou ze skladu se rozsvítí zelené světlo - operátor z ní odebere díl, zády má vysklaďnovací palety. Na tu, nad kterou se rozsvítí zelená, díl přeloží. Každá položka je potvrzována naskenováním čárového kódu a zároveň probíhá permanentní inventura - při vychystávání dílů se přepočítávají zbývající kusy na paletě.

RFID čipy, kterými by identifikovali každý jednotlivý kus, v Řepově zatím nepoužívají, přeci jen je to stále hodně drahé. Na venkovních úložištích ovšem testují pro inventuru palet drony.

Palety s materiálem jsou ve výškovém skladu uskladněny na speciálních podlážkách. „Ty jsou dřevěné, protože dřevo má ve srovnání s plastem nebo kovem lepší mechanické vlastnosti. Palet je celkem 14 různých druhů. Každá paleta, která se vrátí do Škoda Parts Center a je určena pro výškový sklad, prochází automatickou 3D kontrolou, která prověřuje její rozměry a hmotnost. Tolerance je nastavena na 16 mm, pokud se od ní paleta v důsledku nějakého poškození nebo zkroucení odchýlí, je vyřazena ze systému,“ popisuje Vítek Pelc, mluvčí Škody Auto.

A tak to chodí v celém skladovém komplexu. Kolem výškového skladu jsou ještě další, využívající v různé míře automatizaci a zaměřené na díly s menší obrátkovostí. Specialitou jsou dva sklady na malé díly uložené v plastových přepravkách, tam to funguje stejně jako ve výškovém skladu, ovšem namísto nárazníků zde jsou různé malé úchytky, plastové díly interiéru nebo šrouby na kola.

V Řepově pracuje ve třech směnách 450 zaměstnanců (dalších sto v zázemí a administrativě), denně vychystají na třicet tisíc položek. Díly objednané do 18:00 se k dealerovi dostanou do rána následujícího dne. Zakázky pro velké evropské země jsou odbaveny do 24 hodin, pro ostatní země nejpozději do osmi dnů a do zámoří do 15 dnů.

Denně odjede ze skladů v průměru 130 nákladních aut s díly a příslušenstvím. Reklamací mají 0,2 %, nejčastější chybou je špatné množství malých dílů. Do tohoto množství se počítají jak reklamace, které vznikly chybou některého ze zaměstnanců, tak poškozené díly, jenž do skladu přišly od dodavatele. Za loňský rok náhradní díly a příslušenství udělaly Škodě obrat 3,82 miliardy korun.

Areál Škoda Parts Centra má plochu 180 000 metrů čtverečních. Jen skladovací plochy nyní zabírají více než 105 000 metrů čtverečních, což odpovídá rozloze přibližně 13 fotbalových hřišť. Celkem je ve skladu vice než 13 milionů kusů zboží značek koncernu Volkswagen, kromě Škody a VW se ze skladu expedují také náhradní díly pro značky Seat nebo Audi a užitkové vozy Volkswagenu.

Nejčastěji expedovaným dílem je stěrač, v závěsu za ním je znak s logem Škody a halogenový světlomet, následují blatníky a zadní lampy.

Monitorovaný chaos

U automatizovaných skladů se často používá záměnné (chaotické) ukládání. Je to rychlejší, efektivnější a šetří se tak místo. Odborně se to nazývá „vyšší stupeň zaplnění“. Každý den přijede do Řepova 200 kamionů, které dohromady navezou kolem 28 000 položek. Na příjmu se v jednotlivých halách denně schází díly od celkem 1 944 dodavatelů z České republiky a dalších 44 zemí. Centrální mozek pracuje se statistikami, které vyhodnocuje a podle toho optimalizuje složení dílů ve skladu, pracuje se sezonností, radí a doporučuje. Probíhá permanentní optimalizace skladových míst a zásob.

Díly se ukládají do regálů v pořadí jak dorazí a proběhne jejich přejímka. Jednotlivé položky nebo skupiny dílů nemají své pevné místo, to jim vybere umělá inteligence skladu podle toho, kde je volno. To je ten chaos: žádné systematizování dílů stejného druhu dohromady, zadní nárazník na Fabii je tak úplně jinde než přední. Některá pravidla ovšem systém dodržuje: rychloobrátkové díly jsou na kraji uliček. Ve výškovém skladu jsou takové položky ve více řadách - kdyby došlo k poruše výtahového jeřábu v jedné, vyskladní se z jiného místa.

Největší fofr mají ve skladu náhradních dílů teď v prosinci, víc se bourá a servisy mají napilno a objednávají víc plechové díly a světla. Na podzim je sezona kol. Tomu odpovídají i dynamické změny skladby dílů ve skladu. Průměrně zůstává díl v Řepově 3,2 až 3,5 měsíce, existují i „kazící“ se díly, to jsou různé chemikálie, kde se musí hledět na dobu expirace.

Pro akumulátory pro elektromobily musí být ve skladu speciální bezpečnostní box, u lithium-iontových baterií je riziko požáru; v plechové krabici je speciální hasicí patrona, která ji vyplní pěnou a uhasí tak oheň. Speciální podmínky na skladování mají třeba také airbagy, protože uvnitř mají pyrotechnickou patronu.

Vysokozdvižné vozíky jezdí na elektřinu. Některé se nabíjejí z ližiny u regálu, ostatní mění akumulátory za další průběžně nabíjené. Denně napracují přes tisíc motohodin. Jen tak pro zajímavost: údržbáři a ještěrkáři pracující ve výškovém skladu musí mít kurz slaňování.

V Řepově mají i vlastní vývojové oddělení: vymýšlejí tam obaly, jak zabalit díly, aby se daly překládat, stohovat a neponičily se. Škodováci jsou pyšní třeba na své balení čelních oken, které mají lepší než VW; způsob balení víka zavazadlového prostoru modelu se chlubí mezinárodní cenou. „Funkčnost všech speciálních obalů je ověřována jak transportní zkouškou, tak i takzvaným pádovým testem podle normy VDA 4535, při kterém dochází k simulaci pádů zabaleného náhradního dílu z předepsané výšky na jednotlivé plochy, rohy a hrany,“ popisuje Vítek Pelc.

Do celého světa

Škoda podle normy koncernu Volkswagen musí držet díly na skladě 15 let po ukončení výroby modelu, protože v tom nemůže spoléhat na dodavatele, musí odhadnout, kolik jich bude potřebovat a nasyslit si je dopředu (na to má další pobočné sklady v Dolním Bousově, Brodcích, Vrchlabí a Plazech).

Aktuálně v Řepově evidují 140 tisíc čísel dílů (jen pro zajímavost, svůj evidenční kód, stejný jako ostatní náhradní díly, mají i slavné párky, které vyrábí Volkswagen). A protože nabídka roste, stále se staví a rozšiřuje. Příští rok zavedou do systému další 12 tisíc nových dílů. Už se v plánování dívají do roku 2025.

Díly putují do Řepova od jejich dodavatelů, ty na volkswageny pak ze skladu v Kasselu (denně 10 kamionů), který je desetkrát větší, na seaty z Martorellu (dva až tři kamiony denně).

Z Řepova cestují takzvané velko a maloobchodní dodávky. Velkoobchodní k více než stovce importérů po celém světě, kde míří do podobných kompletovacích skladů, jaké mají v Řepově (nejdál na Nový Zéland přes sklad v Singapuru, 18 tisíc kilometrů). Maloobchodními dodávkami se zásobují přímo čeští, slovenští a pobaltští dealeři. Denně odjede ze Škoda Parts Center v průměru 130 nákladních aut s díly a příslušenstvím.

Když je nouze, například výpadek dodávek kvůli počasí, vypomůže Řepov samozřejmě i výrobě. Zásoby pro výrobní linku jsou totiž stále na cestě - v nejpoužívanějším systému řízení skladových zásob „just-in-time“, ve kterém se vozí materiál pro výrobu rovnou, bez zastávky v meziskladu, se přestěhovává sklad na kola na silnice.

Pro zásobování autorizovaných servisů díly se rozlišují tři druhy objednávek: nejběžnější Skladová objednávka, díky které může servis průběžně během týdne objednávat potřebné díly, avšak musí ji uzavřít v přesně přidělený den v týdnu podle rozvozové trasy, a to nejpozději do 21 hod daného dne. Tato objednávka se hodí zejména pro průběžné doplňování skladových zásob. Ty tvoří servis podle doporučení a zkušeností: typicky spojkové sady, komponenty náprav, blatníky, nárazníky.

Dalším typem je Rychlá objednávka. U té stačí, aby servis objednal požadovaný náhradní díl v pracovní den do 18:00, a následující pracovní den ráno najde dodaný díl ve svém Nočním boxu. Tyto objednávky se expedují v den objednání ve 20:00, v noci dorazí do servisu nákladní vůz se zásilkou dílů, kterou řidič nechá zamčenou ve speciálním odděleném prostoru (musí to stihnout do sedmé ranní), tam si ho ráno skladník servisu převezme.

Třetím druhem je Superrychlá objednávka. Zboží, které servis objedná do půl jedenácté dopoledne, dorazí do jakéhokoliv koutu republiky do 16 hodin. Doporučená cena dílů pro zákazníka se neliší podle druhu objednávky, ceny pro servisy se ovšem samozřejmě liší, skladové objednávky mají nejvýhodnější taxy.

„U superrychlé objednávky je možná s klientem domluva za rychlost,“ dodává Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Aauto Česká republika s tím, že tyto objednávky tvoří promile dodávek, velmi běžné je ovšem podle něj vypomáhání si mezi dealery. Díly, které urgentně potřebují, si prodávají mezi sebou.

Kromě Řepova putují objednávky do servisů po republice s dalších dvou překladišť v Praze a Brně, rozdělené to je přibližně po třetinách, kompletace probíhá však vždy v hlavním skladu.

„Některé díly dovážíme autorizovaným partnerům bez jejich objednání. Objednávku totiž vytvoří automatický systém Autopart na základně statistik předchozích odběrů,“ vysvětluje Karel Starý.